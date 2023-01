FC Aarau: Das erwartet Boris Smiljanic von den Leistungsträgern

Rückrundenstart Achse für die Super League: Aarau-Trainer Boris Smiljanic sagt, was er von seinen Leistungsträgern erwartet Vom Torhüter über den Abwehrchef und den Mittelfeldregisseur bis zum offensiven Ideengeber und dem Mittelstürmer verfügt der FC Aarau über tragfähige Säulen. Das sind die fünf Spieler, welche den FCA zum Aufstieg führen sollen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aleksandar Cvetkovic (vorne) und Olivier Jäckle (links) sind das defensive Gewissen des FC Aarau. (Bregenz, 21.01.2023) Sarah Rölli / FC Aarau

Joël Mall als Torhüter, Juan Pablo Garat als Abwehrchef und Silvan Widmer als Aussenverteidiger. Sandro Burki im zentralen Mittelfeld und Davide Callà als Topskorer. So hiessen die Säulen, welche den FC Aarau vor zehn Jahren unter Trainer René Weiler zum letzten Aufstieg in die Super League trugen. Sie vereinten Talent und Routine.

Auch in dieser Saison verfügt Aarau über ein tragfähiges Gerüst. Mit Spielern, welche schon in der Super League spielten, schon aufgestiegen sind oder denen eine grosse Karriere vorausgesagt wird. In der FCA-Ausgabe 2022/23 bilden Simon Enzler, Aleksandar Cvetkovic, Olivier Jäckle, Valon Fazliu und Shkelqim Vladi eine Achse, die man sich auch in der höchsten Liga vorstellen kann.

Doch in der ersten Saisonhälfte war diese Achse zu wenig eine Stütze. Auch deshalb stimmten die Resultate beim FC Aarau zu häufig nicht. Verletzungen oder Formschwankungen sowie Positionswechsel oder Eingewöhnungszeit raubten ihr und damit der gesamten Mannschaft die Stabilität. Die Defizite scheinen nun behoben. Trainer Boris Smiljanic hat seine Achse (wieder-)gefunden. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart mit dem Spiel vom Samstag auf dem Brügglifeld gegen den FC Thun nehmen wir sie unter die Lupe.

Der Torhüter

Martin Meienberger / freshfocus

Kein Torhüter der Challenge League zeigte in der Vorrunde mehr Paraden als Simon Enzler. 75 gehaltene Bälle weisen die Statistiker der Swiss Football League aus. Dennoch kassierte der 25-jährige Enzler viel zu viele Gegentreffer. 34 an der Zahl waren es. Keine Mannschaft hat mehr Tore hinnehmen müssen. Und nur drei Mal spielte Enzler in der Meisterschaft zu null.

Nur: Kaum eines dieser Tore musste Enzler auf seine Kappe nehmen. Wenn der FC Aarau eine misslungene erste Saisonhälfte hinter sich hat, ist es noch am wenigsten die Schuld von Enzler. Dennoch sagte der Torhüter im Herbst einmal, er erwarte von sich, dass er mit einer Parade auch mal ein Spiel stehlen könne. Mit der letzten Aktion im letzten Spiel der Vorrunde ist dies Enzler dann tatsächlich gelungen. Mit einem Reflex rettete er in Lausanne tief in der Nachspielzeit das Unentschieden.

Das sagt Trainer Boris Smiljanic: «Simon ist ein Goalie, der keine Fehler macht. Ich bin happy mit seinen Leistungen. Allerdings darf er aufgrund seiner Erfahrung durchaus etwas mehr aus sich herauskommen und seine Meinung mehr kundtun.»

Der Abwehrchef

Marc Schumacher / freshfocus

Seine Karriere konnte Aleksandar Cvetkovic beim FC Aarau erst fortsetzen, als die Meisterschaft bereits am Laufen war. Erst Ende Juli unterschrieb der 27-jährige Serbe den Vertrag, nachdem der Niederländer Leon Bergsma wegtransferiert worden war. Danach fiel Cvetkovic während mehrerer Wochen wegen Verletzungen aus. Zunächst plagte er sich mit Problemen im Oberschenkel herum, dann zwickte es in der Wade.

So konnte er die Rolle des Abwehrpatrons erst im zweitletzten Spiel der ersten Saisonhälfte übernehmen. Und kaum stand er auf dem Platz, spielte Aarau zu null – erstmals nach über zwei Monaten und nach neun Pflichtspielen. Das konnte kein Zufall sein. Cvetkovic ist im Hinblick auf die Rückrunde eine klare Verstärkung. Kommt hinzu: Er weiss, wie man aufsteigt. Er hat dies vor zwei Jahren mit den Grasshoppers geschafft.

Smiljanic: «Aleksandar ist auf seine ruhige Art ein Leader in dieser Mannschaft. Ich verlange aber von ihm, dass er auf dem Platz noch mehr kommuniziert und dirigiert. Doch dies ist nicht nur eine Forderung an ihn. Die Spieler müssen allgemein mehr sprechen während dem Spiel.»

Der Mittelfeldregisseur

Marc Schumacher / freshfocus

Zunächst ging er als Ersatzspieler in die Saison. Dann wurde Olivier Jäckle nach Leon Bergsmas Abgang vom damaligen Trainer Stephan Keller in der Dreierabwehr eingesetzt. Später rückte der 30-jährige Captain ins zentrale, defensive Mittelfeld vor. Dort fühlt er sich zwar am wohlsten, doch so richtig überzeugen konnte er nur selten.

Jäckle war im Spiel präsent und übernahm Verantwortung, machte aber zu oft einfache Abspielfehler, wie beim ersten Gegentor in der letzten Partie vor der Winterpause in Lausanne. Er ist mit der Erfahrung von über 300 Spielen für den FC Aarau Smiljanics verlängerter Arm auf dem Platz. Wenn dieser aber sagt, die Spieler müssten vermehrt die einfachen Dinge machen und die naheliegendsten Lösungen suchen, dann ist damit auch Jäckle gemeint.

Smiljanic: «Olivier ist ein absoluter Führungs- und Teamplayer. Nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den Verein. Er ist auch neben dem Platz sehr hilfsbereit. In gewissen Situationen im Spiel muss er aber auch egoistischer sein. Wir verstehen uns ohne grosse Worte. Da genügt manchmal ein kurzer Augenkontakt.»

Der Topskorer

Marc Schumacher / freshfocus

Sechs Tore, acht Assists: In Aarau führte Valon Fazliu nach einer gewissen Eingewöhnungszeit fort, was er zuvor beim FC Wil schon gezeigt hatte. Der 26-Jährige lieferte Skorerpunkte am Laufmeter. Dafür haben sie ihn im Sommer nach Aarau geholt. Für den Award des «Best Player Challenge League» hat es an der Gala der Swiss Football League zwar nicht gereicht, doch allein die Tatsache, dass er einer von drei Nominierten war, ist eine schöne Anerkennung für seine Leistungen.

Im neuen System mit einem Mittelfeld in Raute-Formation spielt Fazliu vielleicht die am besten auf ihn zugeschnittene Rolle. In den Testspielen war er der einzige Mehrfachtorschütze. Man wünscht sich allerdings, dass er sich noch mehr ins Spiel einbringt, mehr Präsenz zeigt.

Smiljanic: «Es ist für mich kein Problem, dass sich Valon aufgrund seiner ruhigen Art nicht so sehr einbringt. Für diese Rolle haben wir andere. Er spricht mit und durch seine Skorerpunkte. Taktisch möchte ich, dass er ein bisschen weniger weit vorne steht. Wenn er sich nicht zwischen, sondern hinter den Stürmern bewegt, ist er in der richtigen Position.»

Der Goalgetter

Martin Meienberger / freshfocus

Zunächst war er in der Vorrunde mit acht Toren in acht Partien der wichtigste Spieler, dann nach seiner Knieverletzung war Shkelqim Vladi ab Ende September der grosse Abwesende. Als der 22-jährige Stürmer weg war, wurden die Resultate postwendend schlechter. Das macht ihn jetzt, da er endlich zurück ist, in Aarau zum grossen Hoffnungsträger. Vladi hat in der Vorbereitung kein Training ausgelassen, und das Knie zeigte keine negative Reaktion auf die Belastungen.

Von Vladis Wucht und Tempo profitiert das gesamte Aarauer Spiel. Wie für die ganze Mannschaft waren auch für ihn die Testspiele ein Steigerungslauf. Abgeschlossen hat er ihn mit einem Treffer am letzten Samstag gegen Austria Lustenau. Ab diesem Wochenende verfolgt Vladi zwei Ziele: den Aufstieg mit der Mannschaft und die Krone des Torschützenkönigs.

Smiljanic: «In erster Linie hoffe ich für Shkelqim, dass er gesund bleibt. Ich habe viele Stürmer gesehen, und was er im Strafraum zeigt, ist grosse Klasse. Er ist ein klassischer Stürmer: Er ist stark im Kopfball, er weiss, wo er stehen muss und er arbeitet auch defensiv.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen