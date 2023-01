FC Aarau: Topskorer Vladi über Ziele, Träume und die Kosovo-Nati

FC Aarau «Keiner von uns denkt, der Zug sei bereits abgefahren» – Topskorer Shkelqim Vladi über Ziele, Träume und die Nati des Kosovo Aarau-Stürmer Shkelqim Vladi erzielte in der Vorrunde in acht Partien acht Tore, verpasste wegen einer Knieverletzung aber mehr als die Hälfte der Spiele. Jetzt steht er vor dem Comeback. Weshalb er daran glaubt, dass er und der FC Aarau die Ziele noch erreichen können und welche Träume er hat, verriet er im Trainingslager in Belek. Stefan Wyss, Belek Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Shkelqim Vladi ist von seiner Knieverletzung zurück und kann für den FC Aarau wieder auf Torjagd gehen (Aarau, 03.09.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

Der Regen prasselt unaufhörlich auf das Glasdach der Kuppel über der Lobby im Teamhotel des FC Aarau. Das Wetter in Belek hat umgeschlagen. Die Sonne ist verschwunden. Das mag für das Wetter gelten, nicht aber für die Gefühlslage von Shkelqim Vladi. Der 22-jährige Stürmer sitzt in der weitläufigen Eingangshalle des «Calista Luxury Resort» und strahlt so, wie es die Sonne in den ersten Tagen des Trainingslagers auch noch getan hat. Knapp vier Monate nach seiner Knieverletzung kann Vladi nämlich wieder schmerzfrei trainieren. Er sagt: «Es läuft gut. Das Gefühl von Unsicherheit ist weg. Ich habe keine Angst mehr.»

Das sind «Good News» für den FC Aarau. Denn dass es der Mannschaft im zweiten Teil der Vorrunde nicht gut gelaufen war, stellten nicht wenige in einen Zusammenhang mit der Knieverletzung, die Vladi am 18. September im Cupspiel gegen Basel erlitten hatte. Bis dahin hatte er in acht Meisterschaftsspielen acht Tore erzielt, der FC Aarau war Dritter. Der Rest ist bekannt: Absturz in den 5. Rang, neun Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, Trainerwechsel Anfang November. «Du fehlst der Mannschaft», war ein Satz, den Vladi auch von Teamkollegen immer wieder zu hören bekam.

Der Topskorer ist wieder an Bord: Shkelqim Vladi vor dem Aarauer Mannschaftsbus. (Belek, 12.01.2023) Stefan Wyss

Dass er zurück ist, nährt also die Hoffnung, dass alles doch noch gut wird. Vladi: «Den Rückstand können wir auf jeden Fall aufholen. Die Teams vor uns sind jetzt viel mehr unter Druck. Das kann ein Vorteil sein für uns. Keiner von uns denkt, der Zug sei bereits abgefahren.» Und auch sein persönliches Ziel will er noch erreichen: Torschützenkönig der Challenge League. Obwohl Vladi nur acht von 18 Spielen absolviert hat, erzielte er bloss vier Treffer weniger als der Liga-Topskorer Koro Koné von Yverdon.

Vor der Verletzung ein Tor alle 83 Minuten

Vladis exzellente Bilanz noch besser zum Ausdruck bringen diese Zahlen: Während Koné alle 108 Minuten ein Tor erzielte, benötigte Vladi bei seinen Einsätzen im Durchschnitt nur 83 Minuten für einen Treffer. Es sind dies Werte, welche ihn zum Tafelsilber des FC Aarau machen. «Von der Qualität her sind ihm keine Grenzen gesetzt», sagt Sportchef Sandro Burki.

Im Spiel gegen Bellinzona gelang Shkelqim Vladi ein Hattrick. (Bellinzona, 12.08.2022) Martin Meienberger/Freshfocus

In der Super League sind Schweizer Mittelstürmer mit Vladis Profil rar. Im U23-Alter finden sich in den Top 50 der Torschützenliste nur zwei Namen: Der Ex-Aarauer Filip Stojilkovic von Sion sowie Basels Bradley Fink. Vladi könnte also bald Begehrlichkeiten wecken, und es ist nicht unrealistisch, dass er dereinst sogar zum Aarauer Rekordtransfer wird. Einen siebenstelligen Betrag brachten dem Klub bisher erst Roberto di Matteo (für 1,7 Millionen Franken zu Lazio Rom/1993) und Albert Baning (für 1,2 Millionen Franken zu Paris Saint-Germain/2007) ein.

Vladi gibt sich bei diesem Thema vorsichtig und spricht bescheiden davon, mit Aarau aufsteigen zu wollen und dann auch in der Super League zu reüssieren. Doch für einen wie er, der seine Tore mit rechts und links und mit dem Kopf erzielt. Der schnell und wendig ist, kraftvoll und trickreich, sind grosse Träume erlaubt. Also? «Mir gefällt die Bundesliga. Da wird attraktiv gespielt. Und ich mag Borussia Dortmund sehr.»

Gelb-Schwarz waren Vladis Farben schon einmal. Er ist als jüngstes von fünf Kindern kosovarischer Eltern in Thun aufgewachsen, durchlief dann aber die Nachwuchsabteilung der Young Boys. Nachdem er bei den Bernern im Sommer 2021 den ersten Profivertrag unterschrieben hatte, schickte ihn Sportchef Christoph Spycher für ein Jahr auf Wanderschaft. Als Leihspieler sollte Vladi in der Challenge League Spielpraxis erhalten. Zunächst war er für sechs Monate bei Yverdon, dann kam er im letzten Winter nach Aarau.

Im letzten Sommer beschieden sie ihm in Bern, dass es (noch) nicht reiche für die Super League. «Auf meiner Position gibt es bei YB sehr viele Spieler. Sie sagten mir, sie würden nicht mit mir planen und sie fänden es besser, ich würde einen fixen Wechsel in die Challenge League machen, um auf diesem Weg in die Super League zu kommen.» Der FCA konnte sich so die Dienste von Vladi angeln, auch weil gleichzeitig Donat Rrudhani den umgekehrten Weg ging.

Verletzungspause statt Debüt für den Kosovo

Mag sein, dass den Verantwortlichen in Bern schon im Spätsommer bewusst geworden ist, dass sie mit dem Verkauf von Vladi einen Fehler gemacht haben. Für Vladi bedeutet der Dreijahresvertrag, den er in Aarau unterschrieb, allenfalls ein Umweg, er führt aber gewiss nicht in eine Sackgasse. «Man kann auch vom FC Aarau in eine grössere Liga wechseln. Und Vladi hat es auch als Aarau-Spieler geschafft, ein Aufgebot für die Nationalmannschaft des Kosovo zu erhalten», so Burki.

Gegen Basel erlitt Shkelqim Vladi eine Knieverletzung und verpasste danach auch das Debüt für das Nationalteam des Kosovo. (Aarau, 18.09.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

Womit der Bogen geschlagen wäre zum Nachmittag des verhexten 18. September. Einen Tag später hätte Vladi zum ersten Mal zur kosovarischen Auswahl reisen sollen. Die Verletzung machte sein internationales Debüt zunichte. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. «Der Trainer (Frankreichs früherer Mittelfeldstar Alain Giresse, Red.) hat mich danach drei oder vier Mal angerufen und sich nach meiner Verletzung erkundigt. An Neujahr hat er mir zudem eine Nachricht geschickt. Das fand ich eine sehr schöne Geste», so Vladi. «Sie haben nicht gedacht, der Vladi konnte nicht kommen, jetzt lassen wir ihn im Dreck.»

Vladi, der auch den Schweizer Pass besitzt, ist selbstbewusst genug, zu wissen, dass weitere Aufgebote für das Nationalteam des Kosovo kommen werden. Vor allem wenn er ab dem 28. Januar und dem Rückrundenstart in der Challenge League wieder so regelmässig trifft wie vor der Knieverletzung. Und wer weiss, vielleicht kommt dieses nächste Aufgebot noch in diesem Jahr, zum Beispiel im Herbst, wenn der Kosovo in der EM-Qualifikation zweimal auf die Schweiz trifft.

