Rückblick Die schönsten Bilder des Aargauer Sportjahres Welche Momente und Emotionen sind 2022 besonders in Erinnerung geblieben? Wir fragen diejenigen, die immer ganz genau hinschauen: die Fotografinnen und Fotografen. Die Profis haben für uns ihr liebstes Bild aus dem Regionalsportjahr ausgewählt und sagen, warum es genau dieses ist. Martin Probst 27.12.2022, 05.00 Uhr

Ganz nahe dran

Maximalnote: Der Moment, als es den Turnerinnen und Turnern des TV Wettingen bewusst wird. Henry Muchenberger

«Fotografen ­haben ein Privileg: Sie dürfen oft ganz nahe dabei sein. Die Disziplinen Sprung und Boden hatten die Turnerinnen und Turner des TV Wettingen im Vereinswettkampf am Aargauer Kantonalturnfest schon mit Maximalnote geturnt. Leidenschaft, Freude und Teamgeist, die sie dabei ausgestrahlt hatten, waren aussergewöhnlich. Die Aufnahme, unmittelbar im Anschluss an die abschliessende und erneut mit Maximalnote geturnte Übung an den Schaukelringen entstanden, bringt dies zum Ausdruck.»

Warten auf den perfekten Moment

Spektakel in der Badi in Aarau: Die Schweiz und Frankreich messen sich im Beachsoccer. Fabio Baranzini

«Die Ausgangslage ist super. Ein Beachsoccer-Länderspiel zwischen der Schweiz und Frankreich in der Badi Aarau, und das erst noch am Schweizer Nationalfeiertag. Dazu perfektes Wetter und viele Zuschauer – das ideale Setting für ein tolles Bild. Es hiess also warten auf diesen einen Moment, der dieser spektakulären und dynamischen Sportart gerecht wird. Bei diesem «Luftduell» mit fliegendem Sand war das der Fall.»

Die Chance, sich auszutoben

Dei Schweiz startet in der Mannschaftsverfolgung der Frauen an den European Championships. Claudio Thoma

«In diesem Sommer wurden die Europameistertitel in ­diversen Sportarten bei den European Championships, einer Art Mini-Olympiade, in München vergeben. Bei solchen Multisportanlässen können wir Fotografen uns auch einmal in Sportarten austoben, die sonst nicht auf der Tagesordnung stehen. Das Bild zeigt die Schweizer Frauenequipe mit der Hägglingerin Michelle Andres in der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung in einem schönen Setting, welches wir Fotografen so zu Hause selten kriegen.»

Unbändiger Wille

Der FC Wohlen wehrt sich im Cup gegen Servette mit Kräften, wird am Ende aber nicht belohnt. Alexander Wagner

«Die Ausgangslage hätte nicht klarer sein können: Der Leader der Super League trifft im Cup auf einen Erstligisten. Doch der FC Wohlen erzielt gegen Servette das 1:0 und könnte sogar höher führen. Den Vorsprung versuchen die Wohler irgendwie zu halten – und dies auf einem Platz, der diesen Namen nicht mehr verdient. Dieses Bild zeigt die Leidenschaft, den unbändigen Willen und die totale Aufopferung, sich gegen den Gegentreffer zu wehren. Es nützt nichts. Die Genfer siegen in der Verlängerungen.»

Wenn Träume platzen

Jan Kronig und Aleksandar Cvetkovic können es nicht fassen, der Traum vom Aufstieg ist für den FC Aarau erneut geplatzt. Marc Schumacher

«Es ist der 21. Mai. Ein Punkt reicht dem FC Aarau gegen Vaduz für den Aufstieg in die Super League. Das Brügglifeld ist mit 8000 Fans ausverkauft, die Stimmung ist magisch. 99 Spielminuten später liegen sich die Spieler Jan Kronig und Aleksandar Cvetkovic weinend in den Armen, die Aarauer verlieren 1:2. Winterthur und Schaffhausen gewinnen, alle drei Teams haben 65 Punkte, aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses landet der FC Aarau auf Platz drei, was nicht mal für die Barrage reicht.»

Die Zeit steht still

Nick Alpiger schreitet am Eidgenössischen Schwingfest zur Siegerehrung. Pascale Alpiger

«Mein liebstes Bild entstand am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Es zeigt, wie Nick Alpiger nach zwei intensiven Tagen unter grossem Applaus zur Siegerehrung schreitet. Mich berührte es, die Erleichterung in seinem Gang, den Ausdruck der Zufriedenheit in seinem Gesicht zu sehen. Für einen Moment blieb die Zeit stehen. Das Eidgenössische schloss er auf dem zweiten Schlussrang ab. Dieses Bild zeigt, wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet, wie glücklich er ihn macht.»

Hinschauen mit der nötigen Distanz

Die Spielerin des FC Erlinsbach, nachdem sie den ersten Matchball zum Aufstieg nicht verwerten konnten. Patrick Lüthy

«Es ging um nichts weniger als den Aufstieg in die NLB, als die Frauen des FC Erlinsbach den FC Wil empfingen. Nur einen Punkt musste Erlinsbach in den zwei verbliebenen Partien noch gewinnen. Die erste Chance bot sich an diesem Tag. Doch Wil siegte 5:0. Das aussagekräftige Bild gelang mir nach dem Spiel. Vorsichtig näherte ich mich den Erlinsbacher Spielerinnen und fotografierte ihre Trauer aus entsprechender Distanz. Weil Erlinsbach auch das letzte Spiel verlor, wurde der Aufstieg verpasst.»

Ein Bild, zwei Ebenen

Der TV Wettingen trainiert für das Aargauer Kantonalturnfest. Valentin Hehli

«Das Bild entstand beim Training des TV Wettingen als Vorbereitung für das Aargauer Kantonalturnfest. Ich musste ein paarmal abdrücken, bis ich den perfekten Moment erwischte, an dem alle Sportler synchron in der Luft sind. Das Bild fängt in meinen Augen die Perfektion der vorge­führten Choreografie ein. Interessant am Bild finde ich zudem, dass im Hintergrund Zuschauer zu sehen sind. Dies erzeugt eine zweite Ebene, in welcher der Betrachter des Bildes die Betrachter der Vorführung sieht.»