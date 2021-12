Ringerstaffel Freiamt verliert nach Tumulten Final gegen Willisau

Ringen Wenn ein Stinkefinger die Ringerstaffel Freiamt erledigt: Willisau holt nach Tumulten seinen 16. Schweizer Meistertitel Lange sah es im zweiten Duell nach einem Teamsieg für die Ringerstaffel Freiamt aus, doch dann wurde es emotional - mittendrin: Magomed Aischkanow. Der Mannschaftsmeistertitel geht nach Tumulten im zweiten Finalkampf an den Ringerclub Willisau. Wolfgang Rytz Jetzt kommentieren 12.12.2021, 19.22 Uhr

Betretene Gesichter bei den Freiämter Ringern und keine Freude am Silberpokal nach der Finalniederlage in Willisau. Wolfgang Rytz

Selbst mit dem Ausfall von drei Willisauer Leistungsträgern hat die Ringerstaffel Freiamt (RSF) ihren Erzrivalen nicht an der Titelverteidigung hindern können. Nach einer 12:4-Pausenführung zerstörte Magomed Aischkanow alle Freiämter Träume mit einer Unsportlichkeit. Der Tschetschene in Aargauer Diensten zeigte dem Luzerner Publikum den Stinkefinger, als dieses einen gefährlichen Griff mit wilden Protesten quittierte und Bierdosen auf die Matte warf. Die Tumulte der Zuschauer blieben ungeahndet, hingegen disqualifizierte das Kampfrichtertrio den Russen.

Dadurch kam der Ringerclub Willisau (RCW) auf 8:12 heran und spielte danach seine Stärken aus. Im letzten Kampf wendete der Tschetschene auf der anderen Seite, Mansur Mavlaev, das Blatt definitiv. Bis 75 kg Freistil besiegte er Joel Meier mit 10:0-Wertungspunkten. Nach permanentem Rückstand ab dem ersten Kampf kippte damit das Teamresultat auf 17:16; der RC Willisau feierte vor 1700 Zuschauern in der heimischen BBZ-Halle seinen 16. Schweizer Mannschaftsmeistertitel.

Blankes Entsetzen bei Freiamts Cheftrainer Marcel Leutert (Mitte) und Leistungssportchef Reto Gisler (links), die Ligachef Gabriel Christen ins Kreuzfeuer nehmen. Wolfgang Rytz

«Wir müssen im Verband über die Bücher und Massnahmen ergreifen»

«Traurig, enttäuscht, ein bitterer Abend», kommentierte RSF-Präsident Nicola Küng den Finalausgang. Selbst RCW-Amtskollege Sven Hirschi freute sich nicht richtig: «Dieser Titelgewinn hat angesichts der Zuschauerausschreitungen und der Disqualifikation eines Ringers einen schalen Beigeschmack.» Gabriel Christen, Ligachef des Schweizer Ringerverbandes Swiss Wrestling, reagierte zerknirscht: «Das ist kein gefreutes Ende. Die Reaktionen des Publikums auf beiden Seiten sind nicht zu entschuldigen. Da müssen wir vom Verband über die Bücher und Massnahmen ergreifen.»

Der zweite Finalabend hatte für Freiamt vor 1700 lautstarken Zuschauern perfekt begonnen. Schon beim Abwägen trugen die Aargauer den ersten Sieg davon, weil bei Willisau nebst den beiden verletzten Leistungsträgern Stefan Reichmuth und Samuel Scherrer der erkrankte Gergely Gyurits fehlte. In den ersten fünf Einzelkämpfen lief alles für das Gästeteam. Nach einem glückhaften Startsieg von Leichtgewichter Nils Leutert holten vier weiteren Freiämter, Roman Zurfluh (0:2), Nino Leutert (3:1), Christian Zemp (4:0) und Michael Bucher (3:0), das Optimum heraus.

Pyrrhussieg für Randy Vock, der die Freiämter Finalniederlage nicht abwenden konnte, rechts Kampfrichter Kilian Motzer. Wolfgang Rytz

Vor allem Buchers glatter 6:0-Punktesieg bis 65 kg Greco über Roger Heiniger war eine Topleistung, hatte doch der Freiämter in der Qualifikation dieses Duell noch verloren. Beim Halbzeitstand von 12:4 konnte Freiamt bereits den dritten Finalkampf zu Hause in Muri planen, denn im sechsten Kampf sollte ein Überlegenheitssieg von Magomed Aischkanow folgen. Der Russe in Freiämter Diensten erarbeitete gegen Ersatzringer Reto Reichmuth Wertung um Wertung, ehe er nach zweieinhalb Minuten beim Stand von 14:0 zu einem unerlaubten Griff gegen das Schultergelenk des Willisauers ansetzte.

Augenblicklich kochte das Willisauer Lager über. Aischkanow hatte mit seiner gnadenlosen Kampfweise in diesem Jahr bereits drei Willisauer ausser Gefecht gesetzt. Nun brannten bei den Luzernern alle Sicherungen durch. Der Tschetschene hatte dafür kein Verständnis, fühlte sich persönlich angegriffen und reagierte emotional. Willisauer Betreuer hinderten ihn an einem physischen Übergriff.

Nach minutenlanger Diskussion und Konsultation der Videoaufzeichnung bestraften die drei Kampfrichter den Freiämter für die unzweifelhafte Geste Richtung Zuschauer. «Eine klare Unsportlichkeit», erklärte Chefkampfrichter Jean-Claude Zimmermann.

In den vier mittleren Gewichtsklassen bestätigte sich das Willisauer Übergewicht, obwohl Randy Vock das kleine Kunststück gelang, in einem hochstehenden 70-kg-Freistilduell Tobias Portmann 4:2 zu besiegen. Die letzten drei Freiämter, Marc Weber, Pascal Strebel und Joel Meier, verloren mit einer Teambilanz von 2:8, womit Willisau wie im ersten Finalkampf eine wundersame Wende gelang. Im dritten Jahr in Folge fehlte den Aargauer Ringern in der entscheidenden Phase die Nervenstärke.

RC Willisau - RS Freiamt 17:16 (4:12) BBZ. – 1700 Zuschauer. – KR: Zimmermann (Motzer/Fässler). 57 kg G: Timon Zeder – Nils Leutert 1:2 (1:1)

61 kg F: Lukas Bossert – Nino Leutert 1:3 (2:9)

65 kg G: Roger Heiniger – Michael Bucher 0:3 (0:6)

70 kg F: Tobias Portmann – Randy Vock 1:2 (2:4)

75 kg G: Michael Portmann – Pascal Strebel 2:1 (4:2)

75 kg F: Mansur Mavlaev – Joel Meier 3:0 (10:0)

80 kg G: Jonas Bossert – Marc Weber 3:1 (8:2)

86 kg F: Reto Reichmuth – Magomed Aischkanow 4:0 (Disqualifikation nach 2:26)

97 kg G: Daniel Häfliger – Christian Zemp 0:4 (0:16 nach 3:14)

130 kg F: Delian Alishahi – Roman Zurfluh 2:0 (4:0)

