Freiämter Ringer stehen vor Finalniederlage gegen Muri

Ringen RSF-Cheftrainer Leutert vor Finalrückkampf: «Ich muss eingestehen, dass wir dünnhäutig geworden sind» Marcel Leutert, Cheftrainer der Ringerstaffel Freiamt, blickt auf den Finalrückkampf gegen den Erzrivalen Willisau und spricht über Sperren, Kampfrichter und Nick Alpiger. Wolfgang Rytz Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.24 Uhr

Freiamt-Trainer Marcel Leutert (rechts) und sein Altinternationaler Randy Vock sinnen in Willisau nach Revanche für die unglückliche erste Finalniederlage. Wolfgang Rytz

Am Samstagabend um 19 Uhr kämpft die Ringerstaffel Freiamt (RSF) in der Willisauer BBZ-Halle mit dem Messer am Hals. Geht auch der Nationalliga-A-Finalrückkampf verloren, feiert der Rekordmeister zu Lasten der Aargauer seinen dritten Mannschaftsmeistertitel in Serie. Beim 17:17-Hinkampfremis zum Auftakt in Muri gingen die Luzerner dank 7:3 Einzelsiegen als Gewinner hervor. Bei einem Freiämter Auswärtssieg kommt’s am 18. Dezember in der Bachmattenhalle Muri zum Showdown. Nachfolgend erklärt RSF-Cheftrainer Marcel Leutert nach abgesessener Sperre, was im ersten Duell gegen den Erzrivalen schiefgelaufen ist und wie ein Entscheidungskampf herbeigeführt werden kann.

Marcel Leutert, treten die Freiämter Ringer morgen, wie in der Freiämter Regionalpresse angekündigt, mit der Wut im Bauch an?

Marcel Leutert: Nein, mit Wut kommt’s nicht gut. Wir sind nicht wütend, waren aber zwei Tage lang enttäuscht. Wir nagten an dieser brutalen Niederlage. Wir dürfen jetzt aber nicht den Kopf verlieren, sondern müssen im Auswärtskampf schlau agieren. Wir verfügen weiterhin über zehn Topringer. Diese haben lediglich den ersten Finalkampf verbockt.

War das Team zu selbstsicher?

Nein, das glaube ich nicht. Richtig ist, dass wir überzogen waren, Willisau schlagen zu können. Der Kampf wogte denn auch hin und her.

Willisau sprach nach dem knappen Sieg vom grösseren Willen im Team. Wie erklären Sie sich das?

Ja, das kann man so sehen, aber dürfte nicht sein. Bei uns fehlte nicht der Wille, sondern in einzelnen Kämpfen die volle Konzentration bis zum Abpfiff. Gegen Schluss gerieten wir unter Druck.

Im Rückkampf in Willisau wird alles besser, weil Sie nach der Sperre wieder auf dem Coachingstuhl sitzen werden.

Genau! (lacht) Aber ich muss sagen, Adi Bucher hat mich gut ersetzt. Für mich war es im Hintergrund fast nicht auszuhalten, ich hatte mich phasenweise nicht unter Kontrolle. Wir fühlten uns von den Kampfrichtern benachteiligt.

Hat Freiamt in dieser Saison ein Kampfrichterproblem? Sie sahen schon zwei gelbe Karten.

Das will ich nicht abstreiten. Wir hadern diese Saison mit der fehlenden Linie der Kampfrichter in dieser Saison. Sie stellen sich zu sehr in den Mittelpunkt und pfeifen teilweise spitzfindig. Aber ich muss auch eingestehen, dass wir dünnhäutig geworden sind.

Hitzige Diskussion mit dem Kampfrichter: Freiamts Cheftrainer Marcel Leutert (links) hatte auch in diesem Jahr das Heu nicht auf derselben Bühne wie die Unparteiischen. Wolfgang Rytz

In den letzten zwei Jahren hat Freiamt zumindest den ersten Finalkampf gewonnen. Jetzt spricht gar nichts mehr für Freiamt.

Vielleicht ist das unsere Chance, und Willisau verliert trotz seiner Heimstärke wieder einmal einen Finalkampf zu Hause.

Aber der Rückrundenmodus liegt Freiamt nicht.

Das sehe ich anders. Durch die Absenz von Samuel Scherrer haben wir einen Vorteil.

Fehlt Freiamt nicht ein Greco-Spezialist in den oberen Gewichtsklassen?

(lacht) Das stimmt zwar, aber wir haben einen Weg gefunden, dieses Manko wettzumachen.

Ist Nick Alpiger etwa die Lösung?

Nick war ein Thema und ist vielleicht immer noch eines. Mehr sage ich dazu nicht.

Was ändert Freiamt taktisch?

Taktisch waren wir am letzten Samstag nicht schlecht. Das Problem war der Kopf; wir sind unseren Weg nicht konsequent gegangen.

Auch Ihre Zwillingssöhne Nils und Nino brachten nicht die erwarteten Punkte. Was erwarten Sie von ihnen in Willisau?

(lacht) Natürlich zwei Siege, diese braucht es nun. Wir haben zu Hause nicht allzu viel über ihre Niederlagen gesprochen. Da haben wir im Team andere Leute für diese Aufgabe.

Wie bereiteten Sie Ihr Team auf den Rückkampf vor?

Wir hatten eine längere Teamaussprache, hielten uns körperlich zurück und konzentrierten uns auf Situationstrainings. Dazu gehörten individuelles Videostudium und Einzelgespräche mit den Athleten.

Haben Sie kurzfristige Massnahmen nach der Niederlage in Muri ergriffen?

Nein, die Aufstellung hatte ich schon länger im Kopf und entschied mich definitiv am Sonntagabend. Am meisten studierte ich an der Besetzung der oberen Gewichtsklassen herum.

Wie lautet Ihre Prognose?

Da lasse ich mich nicht auf die Äste hinaus. Erneut stehen die Chancen 50:50.

