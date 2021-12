Ringen Freiämter stürzen aus dem goldenen Himmel 17:17-Niederlage gegen Willisau für die Freiämter Ringer im ersten Nationalliga-A-Finalkampf in Muri. «Wir liessen uns zu sehr provozieren und wichen in einigen Kämpfen vom Weg ab», sucht Trainer Adi Bucher nach Gründen. Wolfgang Rytz 05.12.2021, 20.31 Uhr

Nach dem zweiten Freiämter Schultersieg durch Christian Zemp (oben) gegen Daniel Häfliger schien Freiamt einem sicheren Mannschaftssieg entgegenzugehen. Wolfgang Rytz

Nach den verlorenen Finalserien in den vergangenen zwei Jahren zeichnet sich erneut ein Freiämter Fehlgriff nach dem Schweizer-Mannschaftsmeister-Titel ab. In der Best-of-3-Serie ging das Startduell gegen Willisau in der heimischen Bachmattenhalle in Muri vor 1000 tobenden Zuschauern knappestmöglich verloren. Beim Endstand von 17:17 nach zehn teilweise turbulenten Einzelkämpfen entschieden 7:3-Siege für den Titelverteidiger.