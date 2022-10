Analyse zum FC Aarau: Panik ist kein guter Ratgeber

Analyse Resultatkrise beim FC Aarau: Warum es falsch wäre, jetzt in Panik zu verfallen Nur zwei Punkte aus vier Spielen, Platz sechs in der Liga: Der Druck auf den FC Aarau nimmt zu, die Fans äussern ihren Frust. Trainer Stephan Keller steht trotzdem nicht zur Debatte – und das ist richtig. Die Analyse. Frederic Härri Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Für die gegenwärtige Baisse muss sich ultimativ Trainer Stephan Keller verantworten. Marc Schumacher / freshfocus

Nuno da Silva hatte sich einen dreckigen Sieg gewünscht. Einen Erfolg, der nicht per se durch atemberaubende Kombinationen herausgespielt, sondern vielmehr erarbeitet wird. Gewissermassen ging der Wunsch des Aarauer Flügelspielers am Mittwochabend in Erfüllung. Den Sieg, den dreckigen, gab es tatsächlich. Nur: Es war nicht der FC Aarau, der ihn errang.

Mit 1:0 gewann der Gast aus Bellinzona im Brügglifeld, weil er inmitten seiner spärlichen Offensivbemühungen zufällig zu einem Tor kam und sich in der verbliebenen Zeit darauf beschränkte, den Spielfluss zu stören. Die besseren Chancen hatten die Aarauer. Einen Latten- und Pfostenschuss, ein Abseitstor und weitere Möglichkeiten fing die Statistik ein.

Und so hatten die FCA-Akteure im Anschluss ein Paradox zu entschlüsseln. Nämlich, weshalb der Ausgang derselbe wie am Sonntag beim blamablen 0:4 in Vaduz gewesen, aber der Verlauf doch so ziemlich konträr gewesen war. «Wir haben nicht das bekommen, was wir verdient hätten», war das Bonmot des Abends. Trainer Stephan Keller sagte den Satz, Verteidiger Jan Kronig trug ihn vor – und bestimmt ging er anderen Spielern im Kader auch durch den Kopf.

Okay gespielt und zu wenig Punkte gewonnen: So erging es dem FC Aarau zuletzt häufig. Marc Schumacher / freshfocus

Die Aussage aber birgt auch etwas Gefährliches. Weil sie einlädt, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, Dinge zu beschönigen. Bloss unter Wert geschlagen, ansonsten voll auf Kurs? Keineswegs. Die Entwicklung ist bedenklich. Von zwölf möglichen Punkten holte der FC Aarau zuletzt nur deren zwei. Das ist eines selbst ernannten Aufstiegsanwärters unwürdig. Und wer nach zwölf Spieltagen nur auf Platz sechs steht, hat bei weitem nicht alles richtig gemacht.

Hingegen ist im bisherigen Saisonverlauf augenscheinlich, dass sich die Mannschaft auf der konstanten Suche nach Balance befindet. Mal steht die Abwehr wacklig, dafür schiesst der Angriff reichlich Tore. Dann wieder lässt man hinten wenig zu, stattdessen holpert es vorne. In der Annahme, dass sich Glück, Pech, Können und Unvermögen insgesamt die Waage halten, hinterlässt der aktuelle Tabellenstand akute Zweifel. Ist dieses Team wirklich so gut, wie es von vielen Beobachtern gesehen wird? Gehört es zu den Top zwei der Liga? Bislang wurden die grossen Versprechen nur sporadisch eingelöst.

Bislang spielte Aarau nur selten am Limit. Das Spiel in Vaduz war der vorläufige Tiefpunkt. Michael Zanghellini/Freshfocus

Überhaupt ist es die Erwartungshaltung, mit der sie in Aarau zu kämpfen haben. Mit jener an sich selbst, aber auch mit derjenigen der Fans. Es ist nicht verwunderlich, dass es in den Internetforen gerade zu rumoren beginnt. Dass der Unmut zunimmt, der Frust grösser wird. Nach der Klatsche gegen Vaduz sass der Schock in den Kommentarspalten tief. Wie konnte das nur passieren, war der Tenor. Und sowieso, warum hat man es noch nicht geschafft, biedere Teams wie Wil oder Yverdon endlich hinter sich zu lassen? Die Kritik richtet sich vordergründig gegen den Mann, der die Ergebnisse ultimativ zu verantworten hat: den Trainer.

Bereits wird über Sinn und Unsinn von Dreier- und Viererketten debattiert. Die Personalauswahl wird moniert. Und mehr oder weniger deutlich wird von Teilen des Anhangs die Ablösung von Stephan Keller als Cheftrainer gefordert. Mit der Realität, wie der Präsident und der Sportchef sie sehen, hat dies wenig zu tun. Sie lassen sich von den «Keller-raus»-Rufen nicht leiten. Intern wird Geschlossenheit vorgelebt, niemand wird angezählt. Dabei dürfen sich die Entscheidungsträger im Klub zurecht darauf berufen, dass sie in den letzten zwei Jahren mehrfach Krisen ­gemeinsam durchgestanden haben – mit Keller im Traineramt. So zu denken, ist plausibel und korrekt. Es wäre falsch, jetzt in Panik zu verfallen.

Findet Stephan Keller die richtigen Worte in der Ansprache an die Spieler? Marc Schumacher / freshfocus

In der Argumentation hilft den Verantwortlichen auch die Tatsache, dass die gesamte Liga – gelinde gesagt – verrückt spielt. Der FC Vaduz bleibt zehnfach ohne Sieg, und erzielt dann neun Tore in zwei Spielen. Der FC Wil unterliegt Bellinzona 1:5 und bezwingt nur drei Tage später Spitzenreiter Lausanne. Chaos durchzieht die Challenge League, und der FC Aarau ist mittendrin. Noch liegen die Aufstiegsplätze mit nur fünf Punkten Abstand in Reichweite, nächster Gegner wird am Sonntag Schlusslicht Xamax sein.

«Wir wollen uns aus dem Seich befreien», sagte Stephan Keller am späten Mittwochabend noch. Es ist auch und vor allem an ihm, die Puzzleteile fortan zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Eine weitere Niederlage, die dritte in Folge, darf es nicht geben. Sonst kann es sein, dass auch die alten Gesetzmässigkeiten in Aarau, sich nicht dem Aktionismus hinzugeben, nicht mehr gelten.

