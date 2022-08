Mafiöse Zustände im Schwingen? Ein Besuch im Einteilungsbüro

Reportage Wären wir auf dem Standesamt, die Scheidungsrate wäre hoch: Ein Besuch im Einteilungsbüro des Nordwestschweizer Schwingfests Kaum etwas gibt an einem Schwingfest mehr zu reden, als wer auf wen trifft: Aber wie entstehen die Duelle wirklich? Wir haben Mäuschen gespielt und uns an den Ort gewagt, über den es so viele Mythen gibt. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Blick ins Einteilungsbüro: Guido Thürig (l.) Roger Schenk (2. v. l.), Marc Späti (2. v. r.) und Matthias Graber (r.) diskutieren über mögliche Paarungen im dritten Gang. Alexander Wagner

«Jedes Wochenende das Gleiche», sagt Marc Späti. «Jedes Mal wird Bader mit Eidgenossen beladen.» Und schon sind wir mittendrin in den Verhandlungen um die richtigen Gegner für den vierten Gang am Nordwestschweizer Schwingfest.

Wir dürfen zuhören. Mäuschen spielen an einem Ort, der im Schwingen für so viel Gesprächsstoff sorgt. Dann, wenn es heisst, in der Einteilung, also da, wo die Duelle eines jeden Gangs beschlossen werden, werde gemauschelt, getrickst und Dinge zurechtgebogen, bis es passt. Mafiöse Zustände im Sägemehl fast, könnte man meinen, wenn man denen glaubt, die am lautesten poltern.

Aber ist das so? Cosa Nostra getarnt in Edelweisshemden? Wir treffen fünf Männer, gekleidet in Weiss. Gemeinsam bilden sie die Einteilung. Jeder der vier im Nordwestschweizer Verband zusammengeschlossenen Kantonalverbände Aargau, Solothurn, Baselland und Basel-Stadt schickt seinen Technischen Leiter. Hinzu kommt Guido Thürig, der diese Funktion im Teilverband ausübt.

Eine Demokratie, auch wenn es Könige gibt

Marc Späti vertritt die Interessen der Solothurner Schwinger und damit jene von Fabian Bader. Also wie ist das mit den Eidgenossen? «Er hat ja noch keinen auf dem Notenblatt», kontert Thürig. «Aber er hat schon Schlegel (der später das Fest gewann). Du hast selbst einmal gesagt, Schlegel sei quasi ein halber Eidgenosse.»

So geht es weiter. Jeder der Fünf hat eine Meinung. Gibt es keinen Konsens, wird abgestimmt. Wie man das so macht in einer Demokratie. Auch wenn es im Schwingen Könige gibt. Bader bekommt schliesslich Christian Schuler zugeteilt. Ein Eidgenosse. Bader verliert das Duell, holt am Ende aber trotzdem den Kranz. Thürig sagt:

«Wir haben in der Nordwestschweiz mittlerweile ein sehr gutes Einvernehmen. Es ist nicht mehr wie früher, als noch jeder Kanton gegen den ­anderen war.»

Heute werden gemeinsam Lösungen gefunden. Einmal wird ein Vorschlag akzeptiert, um dann beim nächsten Mal die besseren Karten in den Händen zu haben.

Und zwar wortwörtlich. Für jeden Schwinger liegt ein ausgedrucktes Notenblatt auf dem Tisch, sortiert nach der aktuellen Klassierung. Die Führenden ganz links, dann alle ­anderen aufgereiht in Kolonen, je eine für punktgleiche Schwinger, dahinter.

Für jeden Schwinger eine Karte: Blick ins Einteilungsbüro. Alexander Wagner

Dann geht es los, werden Blätter verschoben und Paare gebildet, nur um sie wieder auseinanderzureissen. Wären wir auf dem Standesamt, die Scheidungsrate wäre hoch.

Auch eine Demokratie hat Schwächen

Joel Strebel gegen Werner Schlegel? «Verliert Strebel, haben wir niemanden mehr ganz vorne dabei», sagt Thürig. Also doch lieber ein anderer Gegner für den Freiämter Eidgenossen, um Strebels Schlussgangchancen zu erhöhen? Es wird Christian Brand. Strebel gewinnt und hat im fünften Gang die Chance, mit einem Sieg in den Schlussgang einzuziehen.

Die Kritiker werden nun den Mahnfinger heben. Und ganz unrecht haben sie nicht. Auch eine Demokratie hat Schwächen, wenn die Gäste keine Vertreter haben. Andererseits ist es legitim, die eigenen Interessen zu vertreten.

Joel Strebel (l.) im Einsatz während des Nordwestschweizer Fests in Brugg. Alexander Wagner

Und es ist ja nicht so, dass Strebel Fallobst erhält. Im fünften Gang trifft er auf den Innerschweizer Eidgenossen Mike Müllestein. Nach dem Unentschieden verpassen beide den Schlussgang, den mit dem St. Galler Schlegel und dem Berner Fabian Staudenmann zwei Gäste bestreiten.

Und vor allem: Bei allen Gedankenspielen, wie etwas laufen könnte – geschwungen wird im Sägemehl. Und wenn dann der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger im dritten Gang völlig überraschend gegen Simon Schmutz verliert, sind alle zuvor getroffenen Überlegungen hinfällig.

Darum schauen die fünf Männer nach getaner Arbeit auch auf dem Handy gespannt zu, was wenige Meter Luftlinie entfernt im vierten Gang in der Realität passiert. Um sich dann sogleich Überlegungen für die nächsten Duelle zu machen.

Und Bader? Der erhielt im fünften Gang einen Nichtkranzer.

Wer findet den richtigen Gegner für wen? Im Einteilungsbüro wird diskutiert. Alexander Wagner

