Reportage: Auf Norwegen-Reise mit dem HSC Suhr Aarau

Gegen Drammen zeigte der HSC Suhr Aarau einen mutigen Auftritt. Zu einem Sieg reichte es nicht. Frederic Härri

Die Busfahrt, die folgt, dürfte dem entsprochen haben, was Willecke erwartet hat. Sie ist kitschig, weil sie sich in die gängige Postkartenidylle fügt. Wieder gilt: Das hat nichts Schlechtes zu bedeuten. Von der Hauptstadt aus bis nach Drammen wandelt sich der Himmel von Hellblau zu Purpur. Häuser mit schrägen Dächern ziehen vorbei, gestrichen in rostbrauner Farbe. Umrahmt von sanften Hügelketten in der Ferne saust der Bus über die Autobahn, nebenan richten sich Bäume auf, hoch und schmal. Auch in Aleksandar Stevic löst die Kulisse etwas aus. Plötzlich hört man den HSC-Trainer sagen: «Schaut mal nach draussen, da hat es lauter Elche.» Man fragt sich in diesem Moment, was wohl Co-Trainer Tom Reichmuth im Panorama alles erblicken würde. Doch der ist im Hauptberuf Lehrer und bleibt dem Trip fern, weil er in einem Skilager weilt.

Der Sportchef ermahnt die Spieler – und lässt fast den Ausweis liegen

Nicht jeder kann dem Naturschauspiel gleich viel abgewinnen wie Stevic. Es ist bereits der zweite Car, in dem die Spieler an diesem Tag sitzen. Das ermüdet. Die einen schlafen, andere plaudern, ein paar wenige schauen sich Magdeburg gegen Kiel auf dem Smartphone an, das an diesem Wochenende das Spiel der Spiele im europäischen Handball darstellt. Auch der HSC Suhr Aarau, scheint es, ist an jenem Samstag so richtig international unterwegs. Ländergrenzen hat diese Mannschaft in den zurückliegenden Monaten schon etliche passiert, zum ersten Mal tut sie dies aber mittels Flugreise. Das fühlt sich neu an, aufregend auch.

Warten aufs Gepäck: Für die HSC-Handballer kein Bild der Seltenheit. Frederic Härri

So ermahnt Michael Conde, der Sportchef des Klubs, jeden Spieler, unbedingt den Pass oder die Identitätskarte bei sich zu tragen. Ironischerweise ist es Conde, der wenig später den Ausweis im geparkten Car in Zürich liegen lässt, diesen aber rechtzeitig wieder in seinen Besitz bringen kann.

«Ich habe gar keine Angst vorm Fliegen»

Milos Cuckovic wäre lieber mit Bus und Schiff gekommen. Stunden, bevor die Maschine der Scandinavian Airlines in Oslo landen wird, sitzt er in einer Lounge am Flughafen in Kloten und muss die Häme ertragen, dass er «ja nur Schiss vorm Fliegen» habe. «Das stimmt nicht, ich habe gar keine Angst», entgegnet der Torhütertrainer, er fühle sich am Boden nur eben wohler als in der Luft. Wie jeder im Team trägt Cuckovic eine graue Trainingsjacke mit HSC-Logo und einen schwarzen Rucksack, ebenfalls mit dem Klubemblem versehen.

Die Jackenträger vertreiben sich die Zeit im Büchershop, ab und an bleiben die Finger bei Interesse an einem Buchdeckel hängen. Wenig später verteilen sich die gross gewachsenen Sportler im Flugzeug. Das fällt auf. Beim Ausstieg erkundigen sich zwei neugierige Norweger auf Englisch: «Gegen wen spielt ihr?» Drammen, aha. Na dann. «Good Luck.»

Handballer essen viel

Der neue Tag beginnt mit Frühstück und reichlich Lachs auf den Tellern. Handballer essen viel, ein-, zwei-, dreimal wird nachgeschöpft. Mit Spässen und Belanglosigkeiten vertreiben die Spieler erste Anflüge von Nervosität. Noch deutet nichts auf einen Matchtag hin. Durch die Hotellobby schwebt Stimmengewirr, nebenan sammeln sich Menschen vor einem Raum mit verglasten Türen und schlechter Luftzirkulation. Ein Schachturnier ist im Gange.

Volle Konzentration: Im Hotel wird Schach gespielt. Frederic Härri

Am Vormittag macht sich die Mannschaft mit der Spielstätte vertraut. Sie wird gefahren, man hätte auch laufen können, aber der Busfahrer ist schon bezahlt. Die Drammenshallen ist ein gigantischer Bau, der wie aus der Zeit gefallen scheint. Das Dach ist gewölbt, das Inventar rustikal. Die Fassaden sind aus Tausenden von übereinandergelegten Backsteinen errichtet worden, wie im Old Trafford von Manchester. Drinnen verraten zwei Fotos, dass hier mal Elton John und Stevie Wonder zu Gast waren.

Das Handball-Spielfeld ist irgendwo in der Mitte der Vierfachturnhalle verschluckt, links und rechts ist noch viel Platz. Der HSC spielt Fussball, wirft aufs Tor, streckt und dehnt sich, alles ganz locker. Die wirkliche Arbeit folgt ja erst noch.

Die Drammenshallen wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Einen gewissen Charme strahlt sie dennoch aus. Frederic Härri

Dass die Norweger gewinnen, ist am Ende egal

Danach ist Mittagszeit, es wird gegessen, abwechslungsreicher wird es nicht. Ein Schläfchen, Kaffee um 16 Uhr, Fahrt zur Halle. Es geht los. Eine Schar HSC-Fans ist aufgetaucht, um die 20 Personen haben die Reise mitgemacht. Aus den Boxen hämmert AC/DC, Thunderstruck. Nur knapp 500 Menschen sind da, 4000 hätten Platz, laut ist es trotzdem. Wie mutig sich Suhr Aarau präsentiert, gefällt. Artig und zurecht wird Beifall gespendet. Dass die Norweger gewinnen, ist gerade egal.

Nein, es ist kein Drammenmärchen geworden, nicht ganz. Am Ende des Tages wird trotzdem ein Bier getrunken, wenn nicht zwei. Der Preis der Erfrischung sei an dieser Stelle nicht verraten. Man kann es sich ja denken.