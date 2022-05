Wie ein 55-jähriger Aargauer zum ältesten Aktivschwinger wurde

Rekord Schwingfest-Premiere mit 54 Jahren: Wie ein Aargauer zum ältesten Aktivschwinger wurde Vor drei Jahren stieg Roger Meier aus Villigen zum ersten Mal ins Sägemehl. Am vergangenen Sonntag nahm der Aargauer an seinem ersten Schwingfest teil – und der Auftritt weckte die Lust auf mehr. Martin Probst Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Meier (r.) am Zurzibiet-Schwinget. Pascale Alpiger

Der erste Morgen danach war der schlimmste. «Das Schwingtraining selbst habe ich in guter Erinnerung», sagt Roger Meier. Bald wird er 55 Jahre alt. Vor vier Jahren stieg er erstmals ins Sägemehl. «Und am Morgen danach spielte ich mit dem Gedanken, meine Frau zu wecken, damit sie mir beim Anziehen der Socken hilft.»

Das bringt uns zur Frage, wie kommt man mit 51 Jahren auf die Idee, ausgerechnet Schwinger zu werden? «Ich bin lange aktiv Motocross gefahren, dann hab eine Weile lang nichts getan und merkte, ohne Sport ist es langweilig», sagt Roger Meier. Und weil er sich schon immer gerne im Kraftbereich betätigte, kam der Villiger auf die Idee, bei einem Kunden seines Motorradgeschäfts, der im Schwingklub Fricktal ist, anzufragen, ob man auch einfach nur mittrainieren könne.

Zwei Kranzfeste als nächste Ziele

Konnte man. Doch am vergangenen Sonntag wurde daraus mehr. Am Zurzibiet-Schwinget feierte Meier seine Schwingfest-Premiere. Mit 54. «Am Ursprung stand eine Wette, ob ich mich traue», sagt er. Doch jetzt, wo er schon einmal da ist, träumt er auch von einer Teilnahme am Aargauer Kantonalen und am Nordwestschweizerischen. «Wenn alles gut läuft, werde ich dabei sein.»

In Döttingen hat Roger Meier alle seine sechs Kämpfe ver­loren. «Ich konnte zwar vier Jahre für meine Premiere trainieren», sagt er: «Aber es sieht so aus, als habe es nicht viel gebracht.» Der Motorrad-Fan, der einst ein Motocrossrennen in Villigen ­organisierte und auch selbst an der Schweizer Meisterschaft und an internationalen Rennen teilnahm, lacht. «Offenbar muss ich jetzt künftig noch etwas mehr trainieren».

Ein Löli, der sowieso mache, was er wolle

Der technische Schwungansatz sei zwar vorhanden, dann aber blockiere er oft, was seine Gegner gnadenlos ausnützen würden, analysiert Meier seine Premiere. Nun: So mancher in seinem Alter wäre wohl bereits froh, überhaupt wieder aus dem Sägemehl zu kommen. «Man ist nie zu alt», sagt er. Oder wie seine Frau zu sagen pflege: «Ich Löli mache ja sowieso, was ich wolle. Darum bringe es nichts, etwas zu sagen, oder mich an etwas zu hindern.»

Die Grundlagen sind da, aber noch zögert Roger Meier im Sägemehl manchmal. Pascale Alpiger

Ein bisschen verrückt, aber im positiven Sinn, sei er schon, gibt Meier zu. Aber das sei immer so gewesen. In Holland ist der Be­treiber des Skilifts Rotberg einmal mit gebrochenem Fuss ein Motocrossrennen gefahren. «Es ging schliesslich um Punkte», sagt er.

Und wie sieht es in Sachen Schwingen und Verletzungen aus? «Bis auf ein paar blaue Flecken und den einen oder anderen Knochen, den ich spürte, ist mir bisher nichts passiert», sagt Meier.

Und durch die Teilnahme am Zurzibieter ist er nun auch in den Ranglisten des Schwingens verewigt. «Für mich ist schon das alleine ein Erfolg», sagt Meier. Der nächste Morgen ist aber längst nicht mehr so schlimm wie nach dem ersten Mal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen