Wie die 2.-Liga-Fussballer nach der Corona-Pause zurückkehren

Zurück nach 235 Tagen Pause: So erlebte ein Zweitliga-Kicker das Comeback Fabio Liloia und seine Kollegen vom FC Schönenwerd-Niedergösgen sind nach fast acht Monaten Zwangspause zurück im Wettkampfmodus. Das 0:2 gegen Rothrist sorgt nicht für grosse Enttäuschung, weil eine wichtigere Aufgabe noch bevorsteht. Und: Hauptsache es kribbelt wieder. Peter Birrer 20.06.2021, 16.42 Uhr

Endlich wieder Meisterschaft: SchöNie-Captain Fabio Liloia darf seine Mannschaft wieder aufs Feld führen. Patrick Luethy

Enttäuscht? Wütend vielleicht? Frustriert gar? Nicht doch! Fabio Liloia sagt: «So schlecht war das nicht.» 0:2 hat sein FC Schönenwerd-Niedergösgen zwar gegen Rothrist verloren. Aber die Niederlage trübt die gute Laune nicht. «Wir sind froh, dass es wieder losgegangen ist», sagt der Innenverteidiger. In einer Hinsicht ist die Rechnung aufgegangen. Das Team hat nicht unnötig Energie vergeudet. Am Mittwoch benötigt es Kräfte, um eine wichtige Aufgabe zu lösen.

Ankunft in Fulenbach: Fabio Liloia packt seine Sporttasche aus. Patrick Luethy

235 Tage dauerte die Meisterschaftspause, fast acht Monate, die Liloia endlos lange vorkamen. Er vermisste den Wettkampf, die Emotionen, das Zusammensein mit einer Mannschaft, in der viele nicht einfach nur Kollegen sind, sondern Freunde. Als Knirps fing er an, bei Niedergösgen zu kicken, kehrte nach Abstechern in den Nachwuchs von Aarau und Solothurn mit 16 zurück und hat seither keinen Gedanken daran verschwendet, wieder fortzugehen. Zu wohl fühlt er sich in dieser Umgebung, zu gut ist der Geist in dieser Gruppe. Geld verdient keiner, im Gegenteil: Jeder bezahlt einen Jahresbeitrag.

Lange vermisst: Das Garderoben-Feeling. Patrick Luethy

Captain-Bändeli ist mehr als Oberarm-Schmuck

Der 24-jährige Liloia, ein glühender Fan der AC Milan und Bewunderer von Paolo Maldini, hat mit den Solothurnern viel erlebt. Er ist mit ihnen in die 4. Liga abgestiegen, 2019 in die 2. Liga aufgestiegen und seit fünf Jahren ihr Captain. Das «Bändeli» ist für ihn mehr als nur ein Schmuck am Oberarm, er versteht es als Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und sich für das Wohl des Teams zu engagieren. In der spiellosen Zeit pflegt er den Austausch mit den Kumpels und hält Kontakt zum Trainer.

Nicht nur Schmuck für Fabio Liloia: Das Captain-Bändeli mit Nummer und Wappen. Patrick Luethy

Wochenlang halten sich die Amateure individuell fit, im März wird ihnen erlaubt, sich wieder in begrenzter Anzahl zum gemeinsamen Training zu treffen. Untersagt bleibt indes der Körperkontakt. Trotzdem tut nur schon dieser Ansatz von Normalität wieder gut: Sich mit dem Team treffen, Abwechslung zum ständigen Lauftraining zu erhalten. «Man verlernt das Fussballspielen nicht so schnell», sagt Liloia, «aber es dauert halt seine Zeit, bis gewisse Automatismen wieder vorhanden sind.»

Nach der langen Pause ist ein gutes Warmup umso wichtiger. Patrick Luethy

Liloia, kaufmännischer Angestellter bei der Amtschreiberei Olten-Gösgen, hat die Momente herbeigesehnt, in denen es wieder kribbelt in der Magengegend. In denen es wieder ernst gilt und sich die Spieler in der Kabine gegenseitig pushen. Am vergangenen Dienstag ist es das erste Mal wieder der Fall gewesen, beim Cup-Viertelfinal bei Windisch, der mit dem Glücksgefühl eines 4:3-Sieges in der Verlängerung endete.

Die Konzentration vor dem letzten Meisterschaftsspiel der laufenden Saison. Patrick Luethy

Am Samstag führt die Reise nach Fulenbach, das vorübergehende Exil des FC Rothrist, auf dessen Sportplatz ein neuer Kunstrasen verlegt wird. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist die Partie von überschaubarer Bedeutung, die Tabellenspitze ist zu weit entfernt, die gefährliche Region erst recht. Aber diese letzte Vorrundenpartie, gleichbedeutend mit dem Schlusspunkt der Meisterschaft, will Liloia nicht einfach locker angehen. «Wir freuen uns auf jede Gelegenheit, bei der wir uns mit einem Gegner messen können», sagt er.

Die zwei treuen Fans der «Szene Gösge»

In einer Ecke des Sportplatzes «Bad» macht sich die «Szene Gösge» bemerkbar - die Anzahl Fans: zwei. Auf einem Transparent, das an der Abschrankung befestigt ist, steht: «Supporters FC SchöNie». Zur Ausrüstung des Duo gehört selbstredend eine SchöNie-Fahne.

Die «Szene Gösge» im Einsatz. Patrick Luethy

Nur Zuschauer ist auch Roman Berner. Normalerweise sollte er für Betrieb im gegnerischen Strafraum sorgen, aber der 34-jährige Stürmer hat sich in Windisch eine Fersenprellung zugezogen. Mit zwölf Treffern führt er die Torschützenliste an, dazu kommen zehn Assists. Berner ist für SchöNie eigentlich unverzichtbar, «ein Vorbild», wie Fabio Liloia seinen Kumpel nennt: «Er reisst mit seiner positiven Art alle mit.» Das tut Berner auch, wenn er verletzt ist. An diesem Samstag sitzt er auf der Ersatzbank, motiviert, fiebert mit.

Nur Zuschauer: Top-Torjäger Roman Berner (mit rotem T-Shirt) musste am Samstag wegen einer Verletzung aussetzen. Patrick Luethy

Der Toptorjäger darf nur zuschauen

Das Gefühl, nicht aktiv in das Geschehen eingreifen zu können, schmerzt so sehr wie die Ferse, schliesslich hat der Mann ja noch Ziele: Torschützenkönig möchte er werden - und Cupsieger. Im Halbfinal am Mittwoch bei Drittligist Beinwil am See will er unter allen Umständen aktiv mithelfen, um am 1. Juli den Final bestreiten zu können. Sollte er seine Ziele verfehlen, nimmt Berner ab Sommer einen neuen Anlauf: «Mit dieser Mannschaft macht es einfach Spass.»

Abklatschen nach der geschlagenen Schlacht: Fabio Liloia wurde nach knapp einer Stunde ausgewechselt. Es steht noch ein wichiger Cup-Match auf dem Programm. Patrick Luethy

Allerdings läuft es nicht wunschgemäss. Der Tabellenletzte geht kurz vor der Pause in Führung, kurz danach ahndet der Schiedsrichter eine Aktion von Liloia als penaltywürdig. Die Aargauer erhöhen auf 2:0. Nach knapp einer Stunde verlässt Fabio Liloia den Platz, so war das mit Blick auf den Cup-Halbfinal geplant. Es hilft nichts, die Wende bleibt aus. Ist halt so. «Unsere volle Konzentration gehört dem Cupmatch gegen Beinwil», sagt Roman Berner. Fabio Liloia pflichtet ihm bei: «Da müssen wir einfach parat sei