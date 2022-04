2. Liga Inter: Zofingen Grenchen wegen Notfall verschoben

Regionalfussball Wegen medizinischem Notfall: Spiel des SC Zofingen wurde nicht angepfiffen Das 2.-Liga-inter-Heimspiel des SC Zofingen gegen den FC Grenchen vom Samstag wurde wegen eines medizinischen Notfalls in den Reihen des Gastgebers nicht angepfiffen. Pascal Kamber 09.04.2022, 18.54 Uhr

Andrea Stalder

Das Heimspiel des SC Zofingen in der 2.-Liga-inter-Gruppe 5 gegen den FC Grenchen mit geplantem Anpfiff am Samstag um 17 Uhr musste abgesagt werden. Grund dafür war ein medizinischer Notfall, der sich bei einem Zofinger Spieler im Anschluss ans Aufwärmen ereignete. In Absprache mit dem Schiedsrichter und dem Gast aus Grenchen entschieden sich die SCZ-Verantwortlichen, die Partie nicht durchzuführen.