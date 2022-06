Regionalfussball Aargau: Alle Resultate und Spielberichte

Regionalfussball FC Lenzburg verabschiedet sich vom Titelrennen, Menzo Reinach schafft den Klassenerhalt: Das war der 29. Spieltag Der FC Lenzburg gewinnt zuhause mit 4:2 gegen den FC Niederwil und besiegelt damit den Abstieg des Gegners. Doch weil auch Windisch und Sarmenstorf ihre Hausaufgaben machen, gibt es für den Gastgeber nach dem Spiel wenig zu feiern. Nik Dömer 05.06.2022, 15.49 Uhr

Der FC Lenzburg gewinnt zwar gegen Niederwil, scheidet aber trotzdem aus dem Titelrennen aus. Andy Mueller / freshfocus

Das war es also für die Truppe von Samuel Drakopulos. Zwar gewinnt der FC Lenzburg in der zweitletzten Runde zuhause gegen den FC Niederwil mit 4:2, doch mehr als der 2. Platz liegt für das ambitionierte Liga-Schwergewicht in dieser Saison nicht mehr drin.

Dennoch können die Lenzburger stolz auf ihre Rückrunde sein. Trotz einem kleinen Umbruch im Winter konnten sie sich von Platz 8 auf Platz 3 verbessern und deuteten dabei gleich in mehreren Partien an, dass mit diesem Team in der kommenden Saison zu rechnen sein wird.

Der FC Niederwil steigt ab

Bitter ist die Situation auch für die Gäste aus Niederwil. Bis zum Schluss hat die Mannschaft von Luigi Saporito und Reto Salm um den Ligaerhalt gekämpft. Sechs Siege in den letzten sieben Partien sind dem FCN zuvor gelungen. Mit der Niederlage in Lenzburg ist der Abstieg nun aber doch Tatsache.

Trotz beeindruckender Rückrunde steigen Luigi Saporito und Reto Salm (rechts) mit ihrem Team ab. Alexander Wagner

Der FC Menzo Reinach darf dagegen dank einem (etwas überraschendem) 4:0-Auswärtserfolg beim der Wohler U23 den Klassenerhalt feiern. Altin Gashi, Massi Ghulam sowie Burim Hasanramaj (zweimal) sorgen dafür, dass der Liga-Neuling auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga bleibt.

Burim Hasanramaj trifft gegen die Wohler U23 doppelt und beschert Menzo Reinach damit den Klassenerhalt. Alexander Wagner

Sarmenstorf und Windisch mit einer Machtdemonstration

Der FC Sarmenstorf erledigt seine Pflicht gegen den bereits abgestiegenen FC Gränichen souverän. Gleich mit 6:1 gewinnt das Team von Michael Winsauer das zweitletzte Spiel der Saison.

Überragender Akteur ist dabei einmal mehr Fabio Huber. In der ersten Halbzeit gelingt ihm ein lupenreiner Hattrick. Der Knipser ist inzwischen bei 34 Saisontoren angelangt, damit dürfte ihm die Torjäger-Krone nicht mehr zu nehmen sein.

Fabio Huber führt die Torschützenliste mit sechs Treffer Vorsprung an. Alexander Wagner

Auch der Leader FC Windisch gibt sich zwei Runden vor Schluss keine Blösse und schenkt dem FC Gontenschwil gleich neun Treffer ein. Besonderes Lob verdient sich dabei Dejan Ilic, der einen halbe Stunde vor Schluss eingewechselt wird und anschliessend drei Tore verbucht.

Somit bleibt Windisch mit einem Punkt Vorsprung auf Sarmenstorf an der Spitze der Tabelle. Am nächsten Samstag kommt es zum Fernduell der beiden Mannschaften. Spannend dabei: Die Teams bekommen es mit einem Schwergewicht zu tun. Während Windisch zuhause auf den FC Suhr trifft, muss sich der FC Sarmenstorf gegen den FC Lenzburg durchsetzen.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2

