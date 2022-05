Aargauer Cupfinaltage in Baden: Das müssen Sie wissen

Regionalfussball Veranstalter, Kategorien und Rekordsieger: Das müssen Sie zu den Aargauer Cupfinaltagen wissen Am Mittwoch und am Donnerstag gehen auf der Sportanlage Esp die Cupfinals in elf Kategorien über die Bühne. Wer spielt gegen wen? Und wer hat historisch gesehen die beste Bilanz? Wir zeigen es Ihnen. Eine Übersicht. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Der Aargauer Cup wird seit der Saison 1989/1990 ausgetragen. Der grosse Finaltag findet seither – traditionell immer an Auffahrt – an einem Ort statt, wo dann in mehreren Kategorien die Cupsieger erkoren werden.

Im Stadion Esp und auf seinen Nebenplätze werden die diesjährigen Aargauer Cupfinals ausgetragen. Sandra Ardizzone

Nur zweimal konnte kein Finaltag an einem Ort ausgetragen werden – und das ist gar noch nicht lange her: 2020 fiel der Regionalsport der Coronapandemie zum Opfer und auch ein Jahr später spuckte das Virus den Organisatoren in die Suppe und verunmöglichte eine Austragung des Finaltages. Der Cup wurde zwar zu Ende gespielt, aber dezentral.

Heuer ist alles wieder beim Alten: Auf der Sportanlage Esp gehen die Cupfinals über die Bühne. Davor beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den diesjährigen Finaltag und die Geschichte des Aargauer Cups.

Gespielt werden insgesamt elf Finals. Das sind die Aktiven, also Herren und Damen. Dazu kommen bei den Junioren die Stufen A, B, C und D. Bei den Juniorinnen wird es in den Kategorien FF-19 und FF-15 je eine Cupsieger-Equipe geben. Und zu guter Letzt sind auch die Senioren mit von der Partie und zwar in den Kategorien 30+, 40+ und 50+.

Erstmals wird schon am Mittwoch gespielt. Die Senioren tragen ihre Finals nicht am Auffahrtstag, sondern am Abend davor aus. Damit wird der Event als Ganzes vergrössert, die Infrastruktur kann dadurch auch zweimal genutzt werden. Dies könnte zum Vorteil des Veranstalters werden, der nicht den ganzen Aufwand auf einen einzelnen Tag konzentrieren muss. Zudem werden erstmals Spiele auf Kunstrasen ausgetragen.

FF-15: FFC Zofingen – FC Rupperswil

FF-19: FC Villmergen – FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau

Junioren D: SC Schöftland a – FC Mellingen a

Junioren C: FC Wettingen a – FC Mellingen a

Junioren B: FC Spreitenbach (2. S) – FC Frick (1. S)

Junioren A: FC Wohlen b (1. S) – FC Erlinsbach (1. S)

Senioren 30+: FC Klingnau (R) – FC Rothrist (M)

Senioren 40+: Birr-Windisch (P) – FC Frick (M)

Senioren 50+: FC Baden – FC Spreitenbach

Aktive Frauen: FC Baden (2.) – FC Niederlenz (4.)

Aktive Herren: FC Sarmenstorf (2.) – FC Mellingen (3.)

Der FC Sarmenstorf steht im Cupfinal. Alexander Wagner Der FC Mellingen hat das Endspiel ebenfalls erreicht. Alexander Wagner Der FC Sarmenstorf und der FC Mellingen bestreiten das Endspiel bei den Herren. Alexander Wagner

FF-15: FC Rupperswil

FF-19: FC Fislisbach

Junioren D: FC Wettingen

Junioren C: FC Villmergen

Junioren B: FC Suhr

Junioren A: FC Wohlen

Senioren 30+: FC Muri

Senioren 40+: Mladost Aarau

Senioren 50+: FC Fislisbach

Aktive Frauen: FC Wohlen

Aktive Herren: FC Schönenwerd-Niedergösgen

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen hat bei den Herren den Aargauer Cup im Jahr 2021 gewonnen. Danach durfte er gegen den FC Basel im Schweizer Cup antreten. zvg / Aargauer Fussballverband

Der Eintritt ist gratis. Der Aargauer Fussballverband führt damit eine Tradition fort und verlangt für den Cupfinaltag keinen Eintritt. Zudem kann der organisierende Verein, 2022 ist es der FC Baden, auch die gesamten Einnahmen behalten. Seitens des AFV will man so auch Anreize schaffen, den Finaltag auszurichten, sagt Geschäftsführer Hannes Hurter gegenüber der Aargauer Zeitung.

Dann verfolgen Sie am besten das Geschehen hier – im Liveblog der Aargauer Zeitung.

Juniorinnen FF-15: FC Rupperswil. Allerdings wird diese Kategorie auch erst seit dem vergangenen Jahr ausgetragen und es wurde erst einmal ein Titel vergeben.

Juniorinnen FF-19: Seit 2003 wurden total 18 Titel vergeben. Rekordsieger ist Zelgli Aarau mit 5 Triumphen.

Junioren D: Mit acht Titeln überragt hier der FC Aarau alle anderen Vereine. Von 2002 bis 2006 gelangen gar fünf Cupsiege hintereinander.

Junioren C: Der FC Brugg hat hier sechs Titel gewonnen. Zofingen hat ebenfalls sechs Titel gewonnen. Drei als SC Zofingen und nochmals drei als Regio Zofingen.

Junioren B: Auch hier bedeuten sechs Titel die Bestmarke. Gehalten wird sie vom FC Wohlen.

Junioren A: Und auch hier führt Wohlen die ewige Tabelle an, auch hier mit sechs Cupsiegen.

Senioren 30+: Rekordsieger ist hier der FC Fislisbach mit sechs Cupsiegen. Frick konnte den Cup viermal gewinnen.

Senioren 40+: Hier führt ebenfalls der FC Fislisbach mit gesamthaft acht Titeln seit 1990 die Bestenliste klar an.

Senioren 50+: Hier wird der Sieger erst seit 2014 erkoren. Den Rekord hält – wen wunderts – ebenfalls der FC Fislisbach. Bisher hat er zwei Titel gewinnen können.

Frauen: Der FC Aarau schwingt mit drei Siegen seit 2008 obenaus.

Herren: Zum dritten Mal führt der FC Wohlen eine Kategorie an, hier mit vier Siegen im Cup.

Um 12.00 Uhr findet im Stadion Esp ein Spezialspiel statt. Dann treffen Menschen mit einer körperlichen oder auch geistiger Beeinträchtigung auf ein Team von Prominenten. AFV-Geschäftsführer Hannes Hurter erklärt:

«Bei uns hat dieses Spiel ein besonderer Stellenwert, weil der Fussball für alle Menschen da ist, alle sind herzlich willkommen bei uns.»

Hannes Hurter. Alexander Wagner

Wer für das Promiteam auflaufen wird, weiss aber auch Hurter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Es darf aber sicher auch der eine oder andere ehemalige Fussballprofi auf dem Feld erwartet werden. In der Vergangenheit haben sich etwa Marc Hodel oder Andy Egli die Ehre gegeben.

Auf «zwei Festtage für den Aargauer Fussball» freut sich Hannes Hurter. Und weil man nun seit 2019 auf einen richtigen, auf einen zentral organisierten Cupfinaltag warten muss, sei die Vorfreude «doppelt und dreifach» so gross, sagt der Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands.

Und die Wettervorhersagen stimmen ihn zusätzlich optimistisch, dass es einen gelungen Anlass gibt. Für die Stadt Baden erwartet SRF Meteo am Mittwoch Höchsttemperaturen von 21 Grad Celsius mit einigen Wolkenfeldern. Für den Donnerstag soll das Thermometer noch etwas ansteigen, es dürfte bis zu 24 Grad Celsius warm werden. Auch am Auffahrtstag dürfte es recht sonnig werden. Oder vereinfacht gesagt: Perfektes Fussballwetter!

Da können wir Abhilfe schaffen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Artikeln rund um diese beiden Cupfinaltage. Die AZ wird am Donnerstag live vor Ort sein und Sie mit einem Liveticker während des gesamten Tages auf dem Laufenden halten.

