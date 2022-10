Aargauer Fussball: Die Highlights des Spieltags

Regionalfussball Sarmenstorf und Suhr reihen Sieg an Sieg, Frick überrascht im Aufsteigerduell: Die Highlights des Spieltags Der FC Sarmenstorf und der FC Suhr sind derweil nicht zu stoppen und vergrössern den Abstand auf ihre Verfolger, dem FC Frick gelingt beim FC Rothrist ein überraschender Auswärtssieg. Nik Dömer 03.10.2022, 00.35 Uhr

Der FC Sarmenstorf hat das bittere Cup-Aus verdaut. Alexander Wagner

In Sarmenstorf kann wieder gefeiert werden! Nach dem enttäuschenden Aus im Schweizer Cup gelingt den Freiämtern beim FC Brugg der dritte Liga-Sieg innerhalb von acht Tagen. Das Team von Marc Blum gewinnt im Brugger Stadion Au unbedrängt mit 4:2.

Der letztjährige Torschützenkönig Fabio Huber trifft dabei doppelt und rückt mit insgesamt neun Toren in der aktuellen Torschützenliste auf Rang 2 vor. Nur noch Sascha Studer (FC Schönenwerd-Niedergösgen) steht ihm mit zehn Treffern vor der Sonne.

Fabio Huber kommt langsam wieder in Fahrt. Alexander Wagner

Dank der Siegesserie bleibt der FC Sarmenstorf weiterhin an Liga-Primus FC Suhr dran. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt weiterhin einen Punkt. Das Polster auf den dritten Rang vergrössert sich hingegen auf vier Punkte, da der Konkurrent FC Schönenwerd-Niedergösgen gegen die Wohler U23 Zähler liegen lässt.

Suhr weist Lenzburg in die Schranken

Noch beeindruckender als der FC Sarmenstorf ist derweil der FC Suhr unterwegs. Beim Duell der Schwergewichte gelingt den Suhrern der siebte Liga-Sieg in Folge, gleich mit 5:1 weisen sie den FC Lenzburg bei dauerhaftem Nieselregen in die Schranken.

«Meine Mannschaft zeigte trotz schwer bespielbarem Rasen anschaulichen Fussball und versuchte, spielerische Lösungen zu finden. Da hat man erneut auch die grosse individuelle Klasse gesehen und natürlich haben wir generell das Momentum auf unserer Seite, das hat uns auch geholfen», meint Suhr-Trainer Manuel Calvo nach der Partie.

Einen ausführlichen Bericht zur Partie gibt es hier.

Frick sorgt für die nächste Überraschung

Der FC Frick ist in dieser Saison immer wieder für eine kleine Überraschung gut. Vor zwei Wochen gewann das Team von Ivan Petrovic bei der FC Wohlen U23 gleich mit 7:2. Nun gelingt beim FC Rothrist der nächste Streich: Die Fricker siegen im Aufsteigerduell mit 3:2.

Das Spiel verläuft dabei spektakulär! Michele Scioscia trifft im ersten Durchgang doppelt und sorgt für eine komfortable 2:0-Pausenführung der Hausherren. Ein anderes Bild ergibt sich im zweiten Durchgang: Der FC Frick merkt in der Schlussphase, dass er womöglich doch noch etwas Zählbares mitnehmen könnte und schafft durch Fabian Sidler in der 76. Minute den Anschlusstreffer. Zehn Minuten später gelingt Nico Heuberger der Ausgleich, ehe Sidler per Penalty in der 93. Minute für die Entscheidung sorgt.

Der FC Frick ist mit Trainer Ivan Petrovic in der 2. Liga angekommen. Alexander Wagner

Dank dem Sieg rücken die Fricker, die sich den Ligaerhalt zum Saisonziel ernannt haben, weiter ins Mittelfeld vor. Das Polster auf einen möglichen Abstiegsplatz beträgt bereits neun Punkte. Womöglich können während der Winterpause die Ambitionen sogar ein wenig überarbeitet werden.

2. Liga AFV

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 1

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 2

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen