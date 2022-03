Regionalfussball Sarmenstorf patzt, Suhr und Brugg setzen ein Ausrufezeichen: Das war der 16. Spieltag der 2. Liga AFV Der FC Sarmenstorf zeigt Nerven und verliert beim FC Kölliken mit 1:2 und muss damit die Tabellenführung dem FC Windisch überlassen. Der FC Suhr und der FC Brugg verbuchen dagegen deutliche Siege und bleiben dem Spitzenduo damit im Nacken. Nik Dömer 20.03.2022, 19.23 Uhr

17-Tore-Mann Fabio Huber konnte beim Auftakt keinen Erfolg verbuchen. Alexander Wagner

Der Rückrundenstart in der 2. Liga AFV lieferte einige Überraschungen: Während der FC Windisch am Freitag mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen die Spitze übernommen hat, konnte der FC Sarmenstorf am Tag darauf in Kölliken nicht nachziehen.

