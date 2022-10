Lust auf Spektakel: Das Erfolgsrezept von 2.-Liga-Leader FC Suhr

Regionalfussball Lust auf Spektakel – oder warum der FC Suhr lieber 5:4 statt 1:0 gewinnt Der FC Suhr trifft als Leader der 2. Liga AFV am Samstag auswärts auf Lenzburg. Vor dem Spitzenspiel sagen wir, was die Suhrer so stark macht. Und warum die Saisonvorbereitung für den Trainer Manuel Calvo «crazy» war. Martin Probst Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereits 29 Mal hatten die Spieler des FC Suhr in dieser Saison Grund, zu jubeln. Alexander Wagner

Die grosse Frage beim FC Suhr vor dem Spitzenspiel am Samstag in Lenzburg lautete: Kunstrasen oder nicht? «Ich musste mich entscheiden, auf welcher Unterlage wir trainieren», sagt Suhr-Trainer Manuel Calvo.

Der Dauerregen hat das Terrain tief gemacht. Glücklich, wer einen Kunstrasen hat. «Lenzburg hat einen, wir haben einen», sagt Calvo: «Die Frage ist, worauf wir in Lenzburg spielen. Das wissen wir nicht.»

Trainer Manuel Calvo. Alexander Wagner

Calvo entschied sich, auf ­Naturrasen zu trainieren. An die künstliche Unterlage müssen sich seine Spieler nicht gewöhnen, an ein tiefes Terrain schon. Zumal ein solches der offensiven Spielanlage des FC Suhr nicht förderlich ist, eine Gewöhnung umso wichtiger. Denn eines ist klar: Calvo setzt so oder so auf Angriff:

«Ich gewinne lieber 5:4 als 1:0. Ich liebe ein offensives Spiel.»

29 Tore hat Calvos Mannschaft in acht Runden erzielt – es ist der Spitzenwert der Liga. Auch darum steht der FC Suhr vor dem Spiel gegen das drittplatzierte Lenzburg auf Rang eins.

Nicht nur der Sturm funktioniert

«Nach der vergangenen Saison war uns klar, dass wir uns vor allem im Sturm verstärken wollen», sagt Calvo. Gesagt, getan: Von Muri kam Noaim Bayazi. Mit den Freiämtern war er in die 1. Liga aufgestiegen. Von Niederlenz kehrte nach einem halben Jahr, in dem er aus schulischen Gründen etwas kürzertrat, Davut Bektas zurück.

Überzeugt als Neuzugang: Noaim Bayazi (rechts). Alexander Wagner

Bayazi und Bektas haben bisher beide sechsmal getroffen. Michael Koch, der dritte Mann vorne drin, hat vier Treffer erzielt.

Überhaupt harmoniert das Suhrer Team bereits sehr gut. Das ist umso erstaunlicher, da es auch auf anderen Positionen zu Veränderungen kam: Mittelfeldspieler Rocco Costantino wurde vom FC Schöftland geholt, Aussenverteidiger Angelo Petralito vom FC Schönenwerd-Niedergösgen.

Dass es gelungen war, das Team namhaft zu verstärken, sei alles andere als selbstverständlich gewesen, sagt Calvo: «Die Vorbereitung auf die Saison war enorm kurz. Es war eine Herausforderung – ja ­regelrecht crazy – ein Team in so kurzer Zeit zusammenzustellen und es dann zum Harmonieren zu bringen.»

Rocco Costantino (links) kam vom FC Schöftland. Alexander Wagner

Es scheint funktioniert zu haben. Denn nicht nur offensiv überzeugt der FC Suhr. Auch die Verteidigung inklusive Torhüter hat in den bisherigen Spielen gut gefallen. Nur zehn Gegentore sind ebenfalls ein hervorragender Wert.

Aufstiegsträume sollen noch nicht in die Köpfe

Logisch, stellt sich da nach gut einem Drittel der Saison die Frage: Träumt der FC Suhr nun vom Aufstieg? «Das ist überhaupt kein Thema derzeit», sagt Calvo. «Natürlich freut uns der Start. Aber wir fühlen uns in der 2. Liga sehr wohl. Alles andere schauen wir, wenn es so weit wäre.»

Klarer sind die Vorstellungen beim Gegner. «Lenzburg will in die 2. Liga inter. Das weiss man», sagt Calvo: «Wir wollen uns mit den besten Teams messen. Darum ist die Vorfreude gross.» Doch er warnt gleichzeitig vor einer Euphorie. «Wir sind auch im Cup noch dabei und treffen im Achtelfinal auf Klingnau. Das Programm ist happig. Das kostet Kraft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen