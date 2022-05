Aargauer Cupfinal: Provinzdorf Sarmenstorf feiert seine Helden

Regionalfussball Hurra, das ganze Dorf ist da: Sarmenstorf gewinnt den Cupfinal gegen Mellingen – und das Volk feiert die Spieler wie Helden Im Aargauer Cupfinal ist der Leader der 2. Liga, Sarmenstorf, eine Nummer zu gross für den Drittligisten FC Mellingen. Die Freiämter gewinnen 3:0 und feiern den ersten Cupsieg der Vereinsgeschichte. Zusammen mit dem ganzen Dorf, das auf den Beinen zu sein scheint. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 26.05.2022, 21.15 Uhr

Sarmenstorf holt erstmals in der Vereinsgeschichte den Aargauer Cuptitel. Alexander Wagner

Prachtswetter herrscht in Baden auf der Sportanlage Esp an diesem Auffahrtstag. Und so malerisch schön wie die Kulisse spielt dann auch der Favorit aus Sarmenstorf. Der aktuelle Leader der 2. Liga bezwingt den FC Mellingen aus der 3. Liga klar mit 3:0. Es ist der erste Cupsieg in der Vereinshistorie.

Als Fabian Stutz nach einer knappen Stunde zum 2:0 einnickt, explodiert die «blaue Wand», die mitgereisten Fans aus dem Provinzdörfchen auf der Tribüne hinter dem Tor. Während die Spieler vor der Kurve jubeln, fliegen Bierbecher auf das Spielfeld.

Sarmenstorfs Fabian Stutz (Mitte) dreht nach seinem Kopfballtor zum 2:0 jubelnd ab. Alexander Wagner

Fans ohne Manieren, könnte man denken. Doch nur Sekunden später hüpft ein Anhänger über die Absperrung und sammelt die Plastikbehälter ein. Starke Aktion und doch viele gute Manieren. Was sagt das über den Verein aus? «Wir sind Sarmi und wir verhalten uns fair», sagt Aussenverteidiger Pascal «Schöfli» Lindenmann. «Wir machen eine Riesenparty, aber tun nicht dumm.»

Eine Riesenparty. Darauf freut nach dem Abpfiff ein Grossteil der 2700 Fans im Esp. Lindenmann sagt: «Jetzt geht es zurück nach Sarmenstorf. Ich weiss noch nicht, was läuft, aber ich rechne mit sehr wenig Schlaf.»

Pascal Lindenmann (ganz links) freut sich Alexander Wagner / FOTO Wagner

Verdienter Sieger – es herrscht Einigkeit

Auch bei Trainer Michael Winsauer ist die Freude riesig. Der Sarmenstorf-Coach sagt: «Es macht mich unglaublich stolz und freut mich extrem für den ganzen Verein und alle, die täglich ihr Herzblut für den FC Sarmenstorf geben.» Der 3:0-Sieg der Freiämter ist verdient, das streitet niemand ab. Auch Mellingen-Torhüter Patrick Ernst nicht: «Sarmenstorf hat super gespielt, sie haben auch in der Meisterschaft einen Lauf und sie haben verdient gewonnen.»

Trotzdem ist der Schlussmann auch stolz auf die Cupreise seiner Mannschaft, die als Drittligist zwei höher klassierte Teams (Küttigen und Wettingen) ausgeschaltet hat. Ernst sagt:

«Gleich nach dem Abpfiff ist die Enttäuschung da, aber wir konnten es auch geniessen. Deshalb überwiegt auch die Freude.»

Früher Ausfall schwächt Mellingen

Zufrieden mit seiner Mannschaft ist auch Kurt Etter, der Trainer des FC Mellingen. Er trauert dem frühen Ausfall seines «besten Manns», David Huwiler, nach. Das Spiel hätte vielleicht einen anderen Verlauf genommen, hätte der Aussenläufer nicht verletzt vom Platz gemusst. Sein ursprünglicher Plan sei aufgegangen, Mellingen konnte Sarmenstorf vor Probleme stellen. «Danach musste ich improvisieren.»

Kurt Etter, Trainer des FC Mellingen. Alexander Wagner

Nach der Auswechslung kommt der Favorit aber besser auf und geht nach 21 Minuten durch Topskorer Fabio Huber in Führung. Er trifft auf Zuspiel von Ex-Profi Alain Schultz und erzielt seinen 40. Saisontreffer.

Nach der Pause machen die Freiämter bald den Deckel drauf – mit einem Doppelschlag. Nach 58 Minuten trifft Fabian und nach 61 Minuten Michael Stutz. Es ist die frühe Entscheidung, weil Sarmenstorf den Underdog danach trotz dessen Bemühungen nicht mehr ins Spiel kommen lässt.

Lindenmann: «Das grösste Spiel der Karriere»

Als die Sarmenstorfer rund eine halbe Stunde später die Trophäe in Empfang nehmen dürfen, sind die Fans längst auf dem Platz. Sie stellen sich hinter die Mannschaft, als diese den «Chübel» in die Höhe reckt. Eine wahrhaftige Symbiose entsteht und verdeutlicht, was auf einem Transparent in Mundart steht: «Liideschaft. Tradition. Zämehalt.»

Das bestätigt auch Lindenmann, der die Vorlage zum 3:0 liefert: «Mit all diesen Leuten hier, war es unbeschreiblich. Im ganzen Dorf herrscht eine riesige Euphorie und heute haben uns die Fans nach vorne gepeitscht. Das war sicher das grösste Spiel meiner bisherigen Karriere.»

Auch Altmeister Alain Schultz, der in seiner Karriere schon einiges erlebt hat, ist nach der Partie euphorisiert: «Diesen Support, den wir heute erleben durften. So etwas ist im Amateurfussball einmalig. Diese Kulisse hat uns unglaublich gepusht.» Auch noch eine Stunde nach Abpfiff sind die Fans aus dem Provinzdorf da und feiern ihre Spieler. Ihre Cuphelden.

