Ein ausgezeichneter Trainer: FC Brugg verpflichtet Flakon Halimi

Flakon Halimi heisst der neue Mann an der Seitenlinie beim FC Brugg. Vor drei Jahren wurde er vom Zürcher Fussballverband zum Trainer des Jahres gekürt. Nun will er den Aufsteiger der Aargauer 2. Liga noch angriffslustiger machen. 18.02.2022

Flakon Halimi ist im Aargauer Regionalfussball noch ein unbeschriebenes Blatt. Christian Merz

Eine grosse Überraschung löste der Brugg im vergangenen November aus: Norbert Schneider musste den Verein aufgrund interner Differenzen verlassen, obwohl er den Aufsteiger zur Saisonhälfte auf Platz 5 geführt hat. Rund drei Monate später ist nun bekannt, wer die Nachfolge antritt: Flakon Halimi.

Sein erster Eindruck von der Mannschaft passt. Halimi sagt: «Ich muss zugeben, ich kenne meinen Vorgänger nicht, aber er hat mit der Mannschaft eine gute Vorrunde hingelegt und sie mir in einem guten Zustand überlassen. Da muss ich Norbert Schneider ein grosses Kompliment machen.»

Ex-Brugg-Trainer Norbert Schneider (links) ist inzwischen zum FC Windisch in den Staff zurückgekehrt. Alexander Wagner

Für den 39-jährigen Deutschen mit Wurzeln aus dem Kosovo ist der FC Brugg die erste Trainerstation im ­Aargau. Zuvor war er innerhalb des Zürcher Fussballverbands an der Seitenlinie aktiv. Erst beim FC Oetwil am See und dann beim FC Effretikon.

Job im Bäderareal führt Halimi zum FC Brugg

Besonders erfolgreich war Halimi bei seiner letzten Station. Innerhalb von zweieinhalb Jahren formte er die 1. Mannschaft des FC Effretikon vom Abstiegskandidaten in der 3. Liga zu einem Zweitligisten. Im Jahr 2019 wurde er für seine erfolgreiche Arbeit vom Zürcher Fussballverband zum Trainer des Jahres ernannt.

Halimi wurde 2019 in Zürich zum Trainer des Jahres ausgezeichnet. zvg

Natürlich stellt sich da die Frage: Warum landet ein Zürcher Coach plötzlich im Kanton Aargau? Im vergangenen Jahr führte Halimis Weg aus ­beruflichen Gründen nach ­Baden. Der Fussballtrainer nahm eine Stelle als stellvertretender Bad- und Saunameister im Bäderareal an. Entsprechend kommt ihm die Aufgabe beim FC Brugg gerade gelegen: «Durch meinen letztjährigen Umzug in die Region Baden war das Traineramt in Effretikon nicht mehr praktikabel. Ich legte daraufhin eine kleine Pause ein. Nun bin ich umso motivierter für meine neue Aufgabe.»

«Schau beim Gegner auf die Stärken, nicht auf die Schwächen»

Neues Team, neues Umfeld und eine neue Liga mit unbekannten Gegnern. Das Brugger Team ist jung und hungrig, aber entsprechend auch anfällig auf Rückschläge. Platz 5 hört sich zwar komfortabel an, doch er ist auch trügerisch. Das Polster auf die Abstiegsplätze beträgt lediglich elf Punkte. Halimi steht zweifellos vor einer schwierigen Aufgabe.

Der FC Brugg steht nach einer starken Herbstrunde auf den 5. Tabellenplatz. Alexander Wagner

Dem Trainer bleiben noch rund vier Wochen, um s­eine Mannschaft optimal vorzubereiten. «Ich bin überzeugt von der Qualität des Teams. Beim Kader wird es nur ein paar wenige Anpassungen geben, grundsätzlich ist es aber das Ziel, dass wir die bestehenden Spieler individuell weiterbringen können.»

Was das System anbelangt, dürfte der FC Brugg unter Halimi in der Rückrunde noch etwas angriffslustiger auftreten. «Ich möchte, dass die Mannschaft ­attraktiven Fussball spielt, als Liverpool-Fan mag ich das Angriffspressing.»

Generell setzt sich Halimi gerne mit verschiedenen Systemen auseinander: «Ich schaue beim Gegner auf die Stärken, nicht auf die Schwächen. Mich hat es als Spieler besonders motiviert, wenn ich gehört habe, was der Gegner gut kann. So entsteht eine Challenge. Genau diese Einstellung gebe ich nun auch meinem Team weiter.»

Beim FC Brugg wird es durch den Trainerwechsel nur wenige Anpassungen im Kader geben. Alexander Wagner

Für die Rückrunde hat sich Halimi gleich mehrere Ziele gesetzt: «Mit der 1. Mannschaft wollen wir das sportliche Niveau der Herbstrunde halten können. Nebenbei möchte ich, dass wir in allen Abteilungen des Vereins nach gleicher Philosophie arbeiten. Ich will auch die U23-Mannschaft und die A-Junioren besser kennen lernen, damit Nachhaltigkeit in unserer Arbeit entstehen kann.»

