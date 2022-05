Regionalfussball «Haben so richtig die Sau rausgelassen»: Rauschende Nacht für Sarmenstorfer Cuphelden – und die Party geht nahtlos weiter Nach dem klaren 3:0-Erfolg im Cupfinal gegen den FC Mellingen gab es beim FC Sarmenstorf kein Halten mehr. Feuerwerk auf dem Sportplatz Bühlmoos, eine bewilligte Freinacht und sehr wenig Schlaf sind das Ergebnis davon. Drei Involvierte berichten. Nik Dömer, Alessandro Crippa 1 Kommentar Aktualisiert 27.05.2022, 15.23 Uhr

Zuerst stemmen sie den Pokal mit den Fans in die Höhe, später feiern die Sarmenstorfer Spieler den Cup-Triumph bis in die Morgenstunden. Alexander Wagner

Donnerstag, 21.30 Uhr, Stadion Esp Baden. Der Cupfinal ist schon seit rund zwei Stunden vorbei. Die Party des FC Sarmenstorf ist aber noch nicht einmal richtig gestartet. Während vor dem Stadioneingang noch rund zehn Fans tanzen und singen, steigen einzelne Spieler schon einmal in den extra organisierten Car ein und drücken minutenlang auf die Hupe.

Wenige Minuten später steht Trainer Michael Winsauer am Bierstand und schiebt grüne Getränkebons über den Tresen. «25 Bier, bitte», sagt er. «Und hast du etwas, damit ich alles besser tragen kann?», fragt er den Mann, der am Zapfhahn steht. Der kann Abhilfe schaffen.

Michael Winsauer bei der Medaillenübergabe am Donnerstagabend. Alexander Wagner

Gänsehautmomente und eine feuchtfröhliche Busfahrt

Dass schon ein oder vielleicht zwei hopfenhaltige Getränke eingenommen worden sind, hört man dem Trainer und seinen Spielern an, die sich nach und nach um ihn scharen. Aber wer will es ihnen verdenken? Schliesslich haben sie zuvor den ersten Cupsieg der 114-jährigen Vereinsgeschichte eingeheimst. Im Final gab es gegen den Drittligisten Mellingen ein klares 3:0 für den aktuellen Leader der 2. Liga Aargau.

Mit diesen 25 Bier beim Stadion war die Partynacht aber noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil.

Freitagmittag. Michael Winsauer meldet sich und ist nach einer wilden Nacht noch immer angeschlagen. Mit rauer Stimme betont der Trainer: «Wir haben so richtig die Sau rausgelassen. Nach einer feuchtfröhlichen Busfahrt sind wir auf unserem Vereinsgelände von etwa 300 Leuten mit Feuerwerk empfangen worden. Das waren absolute Gänsehaut-Momente, einfach legendär. So etwas erlebst du nur in Sarmenstorf.»

Die Fans feiern ihre Cuphelden mit viel Feuerwerk. zvg

Regeneration nach der Partynacht? Muss warten

Entsprechend wurde lange gefestet auf dem Bühlmoos, sehr lange: Dabei kannte auch der Trainer keine Zurückhaltung:

«Beim Feiern bin ich schon noch sehr gut dabei, es war schon kurz vor hell, als ich mit der letzten Truppe nach Hause ging. Da lass ich mich nicht lumpen.»

Und nun, Zeit für Regeneration? Auf diese Frage antwortet Winsauer kurz vor Freitagmittag grinsend: «Nein, die muss noch ein bisschen warten. Die ersten Spieler sind bereits schon wieder irgendwo im Dorf und feiern weiter. Jetzt gönne ich mir einen Orangensaft und danach werde ich mich dann auch bald wieder dazugesellen.»

Torschütze Huber: «Haben fast den Car auseinandergenommen»

Bereits beim Dorfbeck befindet sich am Freitagmittag Final-Torschütze Fabio Huber. Er ist aber nicht fürs Katerfrühstück gekommen: «Es wird nahtlos weitergefeiert. Später gehen wir mit der Mannschaft an den Hallwilersee und machen uns einen sonnigen Nachmittag. Gut möglich, dass es schon bald wieder ein Bier gibt. Ich glaube, da hat es paar Spieler am Tisch, die sind gar nicht ins Bett gegangen.»

Fabio Huber (rechts) erzielt im Final das 1:0 und feiert die Nacht mit Pokal, Bier und einer Krone auf dem Kopf. zvg

Zu den Ereignissen in der Nacht erzählt Huber: «Das waren unglaubliche Szenen. Schon auf der Fahrt zum Bühlmoos haben wir fast den Car auseinandergenommen. Man hat den Leuten angemerkt, was dieser Titel für diesen Verein bedeutet. Das macht mich als Spieler auch stolz, dass wir diesen Erfolg ermöglichen konnten. Für mich persönlich ist es auch das grösste Highlight meiner Karriere.»

Sogar der Gemeindeammann gratuliert

Auch Altmeister Alain Schultz ist nach einer kurzen Nacht noch immer euphorisiert: «Wir wurden auf unserem Platz gefühlt vom ganzen Dorf empfangen. Das Fest dauerte bis in die frühen Morgenstunden. So eine Stimmung, das habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere. Das war wohl auch einmalig für den Aargauer Fussball. Da fehlen mir fast ein bisschen die Worte.» Im Interview unmittelbar nach dem Schlusspfiff hat Schultz bereits eine lange Nacht angekündigt und so ist es dann auch gekommen.

Der Gemeindeammann fiebert im Ausland mit

Der allererste Gratulant war übrigens Gemeindeammann Meinrad Baur, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff beim stolzen Präsidenten Tobias Furrer angerufen hat. Das verrät Letzterer im Interview mit dem Aargauer Fussballverband nach dem Schlusspfiff.

Am Freitagnachmittag erreicht die Aargauer Zeitung Gemeindeammann Meinrad Baur dann auch noch telefonisch. Die grosse Frage ist, warum er den Präsidenten habe anrufen müssen und nicht selbst am Spiel gewesen sei? Baur antwortet: «Ich bin mit meiner Familie in einem Kurzurlaub im Südtirol und konnte deshalb nicht dabei sein.» Er habe mit Marco Lüthi einen Stellvertreter des Gemeinderats nach Baden entsandt. Selbst hat er die Partie im AZ-Liveticker verfolgt. Gleichzeitig sei im Hotel das Abendessen serviert worden. Baur sagt:

«Ich war mehr am Handy denn am Essen.»

Meinrad Baur, Gemeindeammann von Sarmenstorf. zvg

Als der Sieg dann feststand, habe er sofort mit Präsident Furrer und Gemeinderatskollege Lüthi telefoniert. Zum Triumph sagt der Ammann selbst: «Das ist herrlich. Ich freue mich sehr für den Verein, es ist grossartig.» Er habe auch die Freinacht präventiv schon bewilligt, damit es bei einer allfälligen Feier keine Probleme mit der Polizei gibt. Baur sagt: «Die jungen Spieler können gut festen, haben aber auch sehr viel Anstand und dem gebührt Respekt.» Und zuletzt stellt er noch in Aussicht, dass es auch von der Gemeinde her noch eine Feier für die Cuphelden geben könnte.

