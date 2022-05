Regionalfussball Gränichen bezwingt den Leader und feiert Garderoben-Party, Niederwil überrascht im Abstiegskampf: Das war der 23. Spieltag Ein verrückter Spieltag für den Aargauer Amateurfussball: Tabellenschlusslicht FC Gränichen bezwingt den Leader FC Windisch, der FC Niederwil meldet sich mit einem Auswärtssieg in Küttigen zurück und der FC Brugg kassiert die erste Niederlage der Rückrunde. Nik Dömer 08.05.2022, 20.48 Uhr

Der FC Gränichen ist derweil praktisch abgestiegen. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Strich 19 Punkte! Getrübte Stimmung beim Tabellenschlusslicht? Fehlanzeige!

Gegen den FC Windisch feierte das Team im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Marco Wüst einen überraschenden 1:0-Erfolg. Matteo Muscia gelang der einzige Treffer in dieser Partie.

Dieser Sieg kann durchaus als kleine Sensation gewertet werden. Der FC Gränichen konnte zuvor in 22. Runden nur ein Spiel gewinnen, hingegen musste der FC Windisch am letzten Samstag überhaupt erst zum dritten Mal als Verlierer vom Platz. Entsprechend emotional wurde nach der Partie in der Gränicher Garderobe gefeiert.

Niederwil überrascht in Küttigen

Im Kampf um den Ligaerhalt brauchen derweil der FC Niederwil (13. Platz) sowie der FC Küttigen (12. Platz) jeden Punkt. Mit zuletzt drei Siegen in Serie – der letzte gelang gegen Sarmenstorf – gingen die Küttiger zuhause als Favorit ins Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams.

Windisch, 24.09.2021. Sport, Fussball, 2. Liga. Saison 2021 / 2022. FC Windisch - FC Graenichen. Casey Specker (FC Niederwil). Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Doch der FC Niederwil zeigte sich unbeeindruckt von der guten Verfassung der Gastgeber und verbuchte die Punkte auf sein Konto. Marino Feurer sowie Valentin Gashi (Doppelpack) sorgten bei den Gästen für die Tore.

Der Dreipunkte-Erfolg gegen Küttigen spricht auch für die tolle Verfassung der Niederwiler. Drei der letzten vier Partien konnten gewonnen werden. Der Rückstand auf den Strichbeträgt somit nur noch neun Punkte.

Brugger erleben Premiere im neuen Jahr

Acht Tore sind in einem spektakulären Spiel am Samstagabend im Stadion Au gefallen. Am Ende musste der FC Brugg gegen den FC Lenzburg die erste Niederlage (3:5) der Rückrunde verdauen.

Einen ausführlichen Bericht zum Spiel gibt es hier.

Der FC Brugg stolpert über den FC Lenzburg. Andy Mueller / freshfocus

Sarmenstorf macht Punkte gut

Nach einer überraschenden Niederlage unter der Woche gegen den FC Küttigen gelang dem Wintermeister gegen Menzo Reinach ein enorm wichtiger 2:3-Auswärtssieg.

Da die Konkurrenz aus Windisch und Brugg ihre Partien jeweils verloren haben, konnte das Team von Michael Winsauer den Rückstand zur Spitze wieder auf einen Punkt verkürzen. Allerdings haben die Sarmenstorfer dabei noch ein Spiel mehr auf dem Konto.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2

