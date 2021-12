Aargauer Fussball: Aufstiegskandidaten brauchen besseres Konzept

Regionalfussball «Die Umstrukturierung ist brutal»: Warum Aargauer Aufstiegskandidaten künftig ein besseres Konzept brauchen Die 2. Liga inter wird in den nächsten zwei Spielzeiten um 20 Teams verkleinert. Die Veränderung hat auch Auswirkungen auf den Aargauer Fussball, denn die Hürde zwischen regionaler und interregionaler Stufe könnte damit sportlich, aber auch finanziell bedeutend grösser werden. Nik Dömer Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Spielt der FC Sarmenstorf weiterhin dominant, so muss er sich schon bald einen Plan für die 2. Liga inter zurechtlegen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Quo vadis, 2. Liga inter? Lange stellten sich die Amateur Liga diese Frage. Nun wird die Liga im Rahmen der Umstrukturierung des Schweizer Amateurfussballs komplett umgekrempelt. In den nächsten zwei Spielzeiten sollen aus sechs 14er Gruppen vier 16 Gruppen gegliedert werden.

Konkret bedeutet dies: 20 Teams müssen die Liga verlassen. Bereits Ende Saison steigen die ersten zwei Mannschaften aus jeder Gruppe auf. Die beiden U21-Abteilungen erhaltne zudem ein Freilos für die 1. Liga.

Der SC Schöftland darf sich künftig in der 2. Liga inter auf einen grösseren Spielplan freuen. Bild: Maria Schmid (rotkreuz

Ab nächster Saison spielen dann noch 76 anstatt 84 Mannschaften in dieser Liga. Wie dann die Kürzung auf 64 Teams im zweiten Schritt genau aussieht, sollte gegen Ende Februar 2022 verkündet werden.

Die Hürde für Aargauer Klubs wird höher

Noch ist zwar unklar, wie die genaue Auf- und Abstiegsmodalität zwischen der regionalen und der interregionalen 2. Liga aussehen wird, doch es ist davon auszugehen, dass die Hürde höher wird. Ob der Aargauer Meister künftig noch direkt aufsteigen darf, ist daher zu bezweifeln.

Luigi Ponte, Präsident vom Aargauer Fussballverband, begrüsst den Schritt der Amateur Liga: «Ich finde es richtig, dass der Abstand der beiden Ligen grösser werden soll. Es gab in den letzten Jahren viele Experimente, Vereine haben kurzfristig geschnuppert und sind dann wieder abgestiegen, weil sie gemerkt haben, dass sie die Herausforderung nicht stemmen können.»

Für AFV-Präsident Luigi Ponte gibt es nur wenige Aargauer Vereine, die für höhere Aufgaben als die regionale 2. Liga berufen sind. Alex Spichale / QUELLE

Für Ponte ist entsprechend klar, was das Ziel sein muss: «Aargauer Regionalligisten, die künftig aufsteigen wollen, sollen eine klare Vision und ein klares, nachhaltiges Konzept haben. Dabei sind neben Budget und Infrastruktur auch das Einzugsgebiet und die Juniorenabteilung entscheidende Punkte, die beachtet werden müssen.»

Aktuell gibt es für Ponte weniger als zehn Aargauer Vereine, die für die 2. Liga inter oder höhere Ligen prädestiniert sind. Er betont aber auch: «Es gibt schon auch noch einige Klubs, die durchaus für höhere Aufgaben Potenzial hätten. Beispielsweise sind die Umstände bei Brugg, Windisch oder Lenzburg sehr gut. Jetzt muss man sie nur noch optimal ausnützen.»

Die Zugehörigkeitsfrage

Wollen wir lange Reisen quer durch die Schweiz? Wollen wir auf regionale Derbys, die viele Zuschauer anlocken, verzichten? Können wir einzelne Spieler bezahlen? Macht ein Aufstieg am Ende der Saison überhaupt Sinn? Mit diesen Fragen möchte sich Michael Winsauer vom FC Sarmenstorf eigentlich noch nicht beschäftigen. Es sind ja auch nur zwei Punkte, die zwischen seiner Mannschaft und dem zweitplatzierten FC Windisch liegen.

Michael Winsauer möchte sich noch nicht mit dem Aufstieg befassen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dennoch muss sich der Verein früher oder später mit der hypothetischen Frage auseinandersetzen, denn der FC Sarmenstorf ist ein waschechter Dorfklub. 2300 Einwohner leben in der Gemeinde, die Infrastruktur umfasst lediglich zwei Fussballfelder. Reicht das, um langfristig in der neustrukturierten 2. Liga inter zu bestehen?

Erfolgstrainer Michael Winsauer betont: «Natürlich müssten wir das ganz genau analysieren, wenn wir so weit kommen. Wir sind ein Dorfverein und haben kein Budget, um eine Söldnertruppe zusammenzustellen. Das passt auch überhaupt nicht in unsere Vereinsphilosophie. Aktuell glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass sich Sarmenstorf unter diesen Umständen langfristig in einer höheren Liga behaupten kann.»

Doch da wäre halt auch noch der sportliche Reiz der Herausforderung: «Natürlich willst du als Trainer einer erfolgreichen Mannschaft immer das nächste Level erreichen. Wenn wir die Liga gewinnen, dann wollen wir auch belohnt werden und uns auf einer höheren Stufe mit besseren Gegnern messen. Das wird sich auch nicht ändern, nur weil die Liga verkleinert wird.»

FC Mutschellen hat sich mit Dorfklub-Charakter etabliert

Ein Vorbild für Sarmenstorf könnte dabei der aktuelle Aargauer Meister sein: Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der 2. Liga inter hat sich der FC Mutschellen ins Mittelfeld der Tabelle vorgekämpft.

Mit dem FC Mutschellen hat sich ein Aargauer Dorfklub in der 2. Liga inter etabliert. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zwar ist das Einzugsgebiet des FC Mutschellen mit den Gemeinden Berikon, Widen und Rudolfstetten etwas grösser als in Sarmenstorf, doch auch hier herrscht Dorfklub-Charakter. Alle Spieler haben einen Bezug zu Verein oder Region und spielen ohne Spesen und Torprämien.

Entsprechend stellt sich auch hier der Verein die Zugehörigkeitsfrage. «Diese Umstrukturierung in so kurzer Zeit ist schon brutal, gerade für uns als Neuling. Wir würden gerne unsere Zukunft in der 2. Liga inter planen, allerdings nicht um jeden Preis. Bei uns wird auch künftig keine bezahlte Mannschaft auf dem Platz stehen, das kommt nicht in Frage», sagt Trainer Sergio Colacino.

Der Ligaerhalt wird für Sergio Colacino und seinen FC Mutschellen ein hartes Stück arbeit. Alexander Wagner

Investieren will der Verein trotzdem, jedoch auf anderer Ebene. Gute Juniorenausbildung, optimale Bedingungen für die aktiven Spieler und Ausbau der Infrastruktur. Das sind die Schwerpunkte, die sich der FC Mutschellen gesetzt hat, um nachhaltigen Erfolg zu generieren: «Wenn wir uns mit einem klaren Konzept einen guten Ruf erarbeiten, dann kann das durchaus auch Spieler anziehen, die sonst eigentlich geografisch oder finanziell ausserhalb unserer Reichweite wären», erklärt Colacino.

