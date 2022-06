FC Erlinsbach Frauen verpasst Aufstieg in die NLB

Regionalfussball «Die bitterste Fussball-Viertelstunde meines Lebens»: Wie die FC Erlinsbach Frauen den Aufstieg in die NLB verpassten Die Frauen des FC Erlinsbach verpassen den Aufstieg in die NLB hauchdünn auf dramatische Art und Weise. Zentimeter entschieden die Meisterschaft zugunsten der Konkurrentinnen. Wie eine starke Saison einem Team in nur 15 Minuten entgleiten kann. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 13.06.2022, 18.00 Uhr

Fassungslosigkeit bei den FC Erlinsbach Frauen (rotes Dress) nach der 0:2-Niederlage gegen Staad. Benjamin Manser

Ein einziges kleines Pünktchen aus den restlichen zwei Spielen brauchten die Frauen des FC Erlinsbach noch, um den Aufstieg in die NLB perfekt zu machen. Eigentlich ein Selbstläufer, zieht man die 20 Saisonspiele zuvor in Betracht, in denen die FC Erlinsbach Frauen ungeschlagen blieben und regelrecht durch die 1-Liga-Saison gerauscht waren.

Doch das schier Unmögliche ist tatsächlich eingetroffen: Erst unterliegt der FCE zu Hause 0:5 gegen Direktkonkurrent Wil, der letztlich aufstieg. Und nun, am vergangenen Samstagabend beim zweiten Versuch, sich dieses verflixte Pünktchen zu ergattern, verliert das Team von Trainer Thomas Müller in einer Finalissima gegen den Drittplatzierten Staad 0:2.

Aus. Vorbei. Platz zwei statt Platz eins. Weiterhin 1. Liga statt Aufstieg in die NLB. Tränen statt Jubelschreie. «Das war die bitterste Fussball-Viertelstunde meines Lebens», bilanziert Müller.

Die FC Erlinsbach Frauen verpassen den Aufstieg in die NLB hauchdünn. Benjamin Manser

Verschossener Penalty, zwei Kreuzbandrisse, zwei Gegentore

Die alles entscheidende Partie am Samstagabend war in der Schlussviertelstunde an Dramatik kaum zu überbieten: Beim Stand von 0:0 verschiessen die FC Erlinsbach Frauen in der 76. Minute einen Penalty. Die Staader Torhüterin lenkte den ordentlich getretenen Ball an die Latten-Unterkante ab. Zwei Minuten später verletzt sich eine Erlinsbacherin schwer am Knie - die Diagnose am Montag: Kreuzband und Meniskus gerissen.

Wiederum nur zwei Zeigerumdrehungen später trägt Staad einen Konter gut vor und trifft zum 1:0. Mitten in der Aufholjagd verletzt sich eine weitere Erlinsbacherin schwer am Knie - Diagnose: Kreuzband und Innenband gerissen.

Den Schockzustand im Team der Erlinsbacherinnen nutzen die Ostschweizerinnen ein weiteres Mal rigoros aus und verwandeln einen erneuten Konterangriff zum 2:0 – der Todesstoss für den FC Erlinsbach. «Ich dachte, wir wären im falschen Film. Es folgte eines nach dem anderen», sagt Müller enttäuscht.

Was, wenn der Penalty…?

Doch wie kann es sein, dass man auf 20 ungeschlagene Spiele mit vielen Highlights im entscheidenden Moment des Saisonschlussspurts plötzlich zwei Niederlagen kassiert? Spürten die teilweise sehr erfahrenen Spielerinnen ungewohnt viel Druck? Flatterten die Nerven? Müller sagt dazu schulterzuckend: «Wir wussten ja, dass diese beiden Spiele gegen Direktkonkurrentinnen nicht einfach werden würden. Vor allem das letzte Spiel war sehr ausgeglichen. Es hat einfach nicht sollen sein.»

Klar ist: In der Saison-Endabrechnung haben die FC Erlinsbach Frauen gegen die ebenso starken Direktkonkurrentinnen Wil und Staad keinen Sieg erzwingen können.

Der Trainer hat nicht das Gefühl, dass sie am Mentalen scheiterten. «Wir hatten bezüglich spielerischer Qualität in diesen zwei Spielen keinen Einbruch erlitten. Im Gegenteil: Da gab es Spiele in dieser Saison, in denen wir schlechter spielten – und trotzdem noch gewannen», sagt Müller und ergänzt: «Wir können auch keiner einzigen Spielerin einen Vorwurf machen. Sie haben alle gekämpft.»

Und dennoch: Thomas Müller hadert. Etwa mit dem Verlauf der Partie. Was, wenn seine Spielerin den Penalty verwandelt hätte? Er glaubt: «Dann wäre das Spiel entschieden gewesen.» Und die bitterste Fussball-Viertelstunde hätte womöglich nie seinen Lauf genommen.

«Es fehlten nur wenige Zentimeter und die Torhüterin hätte den Ball nicht an die Latte abwehren können.» Einen Vorwurf macht er auch seiner Penaltyschützin nicht: «Überhaupt nicht. Ich habe mich bei ihr bedankt, dass sie Verantwortung übernommen hat.»

«Wir greifen nächste Saison wieder an»

Die Frauen des FC Erlinsbach spielen also auch weiterhin in der 1. Liga. Wie geht es nach einem solchen Tiefschlag mit dem Team weiter? Trainer Thomas Müller ist überzeugt, dass sie schnellstmöglich wieder aufstehen würden. Auf der Heimfahrt soll es im Teambus für eine Stunde still gewesen sein, ehe die ersten Sprüche und Schmunzler bereits wieder folgten. Über den verpassten Aufstieg seien sie schnell hinweg, vermutet er.

«Der Aufstieg war ja auch nie ein explizites Ziel. Es wäre schön gewesen, Erfahrungen in der NLB zu sammeln. Aber für die Spielerinnen gibt es kaum Unterschiede, ob sie in der NLB spielen oder 1. Liga. Wir greifen in der nächsten Saison wieder an.»

Viel mehr schmerzt Müller, der in der Nacht auf Sonntag kein Auge habe zudrücken können, die Knieverletzungen der beiden Spielerinnen. «Das tut weh. Darauf hätten wir verzichten können. Dadurch rückt der verpasste Aufstieg vollkommen in den Hintergrund.»

