Aargauer Cupfinaltage in Baden: Alle News im AZ-Liveblog

Regionalfussball Sarmenstorf schreibt Geschichte ++ Badener Frauen feiern Titel-Hattrick ++ alles zu den Cupfinaltagen Nach zwei Jahren Unterbruch finden auf der Sportanlage Esp in Baden wieder zentral organisierte Cupfinals statt. Mit unserem Liveblog bleiben Sie stets über alles Wichtige informiert.

Sarmenstorf jubelt über einen der drei Treffer mit den mitgereisten Fans. Alexander Wagner

Die Aargauer Cuptrophäe 2022 geht ins Freiamt. Vor 2700 Zuschauern im Badener Esp setzt sich der FC Sarmenstorf aus der 2. Liga gegen den Drittligisten FC Mellingen klar mit 3:0 durch. Es ist der erste Cupsieg der Vereinsgeschichte.

Von Beginn an stehen die favorisierten Sarmenstorfer hoch und greifen den Gegner früh an. Chancen sind zwar zunächst Mangelware, doch Mellingen kommt kaum zur Entfaltung. Mit der ersten guten Aktion geht der FC Sarmenstorf nach 21 Minuten in Führung. Ex-Profi Alain Schultz setzt sich im Strafraum durch und bringt den Ball zu Fabio Huber. Der Meisterschafts-Topskorer bugsiert den Ball anschliessend über die Torlinie und lässt die blaue Wand im Esp ein erstes Mal beben.

Hurra, das ganze Dorf ist da! Die Sarmenstorfer sind zahlreich angereist. Alexander Wagner

Bis zur Pause kommt Mellingen zu keinen nennenswerten Szenen, während Schultz und Michael Stutz für Sarmenstorf auffallen. Beide setzen sie aber ihre Weitschüsse neben das Gehäuse.

Wer nach dem Seitenwechsel auf eine Steigerung von Mellingen hofft, wird enttäuscht. Zwar immer bemüht, doch auch sich aufreibend an der sicheren FCS-Defensive schaffen es die Reusstaler kaum einmal, gefährliche Aktionen zu kreieren. Auch Stürmer Berat Haxha ist komplett abgemeldet.

Der Ehrentreffer blieb den Mellinger verwehrt. Alexander Wagner

Doppelschlag führt zur Vorentscheidung

Nach 58 Minuten kann Fabian Stutz auf Eckball-Vorlage von Alain Schultz zum 2:0 einnicken. Nur drei Zeigerumdrehungen später folgt der Doppelschlag, als Michael Stutz den Ball nach Hereingabe von Pascal Lindenmann förmlich ins Tor grätscht. Es ist weit mehr als die Vorentscheidung nach einer Stunde.

In der Folge schaltet Sarmenstorf einen Gang zurück, und kann dennoch weiterhin schöne Angriffe vortragen. Michael Stutz könnte aus acht Metern das 4:0 machen, lässt eine riesige Möglichkeit aber liegen. Zehn Minuten vor dem Ende scheitert Lindenmann mit einem Weitschuss am Mellinger Hüter Patrick Ernst und Fabio Huber am Aussennetz. Die letzte Aktion gehört dann dem FC Mellingen, als Muhamed Destani aus der Ferne abzieht und Sarmenstorf-Goalie Elias Probst prüft. Der Ehrentreffer bleibt dem Underdog aber verwehrt.

Alle Resultate

Am Mittwoch spielten: Senioren 50+: FC Baden – FC Spreitenbach 5:2 Senioren 40+: Birr-Windisch – FC Frick 1:3 Senioren 30+: FC Klingnau – FC Rothrist 1:2 Am Donnerstag spielten: FC Villmergen – FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau 2:3 (n.P.) Junioren D: SC Schöftland – FC Mellingen 2:3 (n.P.) Frauen: FC Baden – FC Niederlenz 5:1 Junioren B: FC Spreitenbach – FC Frick 1:0 Junioren A: FC Wohlen – FC Erlinsbach 2:0 FC Wettingen – FC Mellingen 4:2 FF-15: FFC Zofingen – FC Rupperswil 1:3 Aktive Herren: FC Mellingen – FC Sarmenstorf 0:3

Die besten Bilder der Finalspiele am Donnerstag:

Am Donnerstagmorgen liefern sich Schöftland (rote Trikots) und Mellingen ein erstes packendes Duell. Alexander Wagner Das Spiel wird im Penaltyschiessen entschieden. Alexander Wagner Der Goalie vom FC Mellingen wehrt den Penalty ab. Alexander Wagner Die Mellinger verwandeln den entscheidenden Penalty und können die Freude nicht zurückhalten. Alexander Wagner Auf der andern Seite kullern die Tränen beim Torhüter des SC Schöftland. Alexander Wagner Der Captain des FC Mellingen bekommt den Pokal überreicht. Alexander Wagner Und hoch das Ding! Alexander Wagner Da wird geholfen, wo es geht: Yves Weilenmann von der 1. Mannschaft des FC Baden am Bierstand. Alexander Wagner Auch beim Spezial-Spiel geben alle vollen Einsatz. Alexander Wagner Und auch der Torhüter, der nur ein Bein hat, wehrt hervorragend ab. Alexander Wagner Das Team mit den hellblauen Shirts gewinnt mit 6:3, aber das Resultat ist höchstens zweitrangig. Alexander Wagner Jacqueline Strauss, TK-Chefin des organisierenden FC Baden im neuen Retro-Look-Shirt zum 125-Jahr-Jubiläum des Klubs. Alexander Wagner Die Spielerinnen des FC Baden sind bereit für den Cupfinal. Alexander Wagner Jubel bei den Frauen des FC Baden. Sie bezwingen Niederlenz mit 5:1. Alexander Wagner Alexander Wagner Baden steuert unaufhaltsam auf den dritten Cupsieg in Serie zu. Alexander Wagner Und dann wird mit den Fans gefeiert. Alexander Wagner Auch das Finale der B-Junioren bekommen viel Aufmerksamkeit. Alexander Wagner Die Tribüne im Stadion Esp ist gut gefüllt. Alexander Wagner Finale der C-Junioren: Grosser Support für den FC Wettingen. Alexander Wagner Auch die Fans des FC Mellingen haben Fahnen mitgebracht. Alexander Wagner Jubel über das 4:2 bei den Spielern und Fans des FCW. Alexander Wagner Grenzenloser Jubel nach dem Schlusspfiff! Alexander Wagner Am Ende gibt es den Pokal und die Medaillen. Alexander Wagner Auch FC-Aarau-Sportchef Sandro Burki war in Baden zugegen. Alexander Wagner Heinz Gassmann, Präsident des FC Baden und OK-Präsident der Cupfinaltage strahlt wie ein Marienkäfer. Alexander Wagner Daniel Gygax, der ehemalige Schweizer Nationalspieler, kommentiert das Spiel zwischen Sarmenstorf und Mellingen im Livestream Alexander Wagner Knackige Duelle beim Spiel zwischen Mellingen und Sarmenstorf. Alexander Wagner Der FC Sarmenstorf geht nach 21 Minuten in Führung. Alexander Wagner Alain Schultz gönnt sich eine Abkühlung. Alexander Wagner David Huwiler (Mellingen) wird verletzt vom Feld getragen. Alexander Wagner Mit Leidenschaft, Tradition und Zusammenhalt steuert Sarmenstorf auf den Cupsieg zu. Alexander Wagner Alexander Wagner Auch die Mellinger Fans sind mit von der Partie. Alexander Wagner

19:45 Uhr Donnerstag, 26. Mai Der Finalticker der Herren zum Nachlesen: Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

17:05 Uhr Donnerstag, 26. Mai Alles bereit für das grosse Finale Der FC Sarmenstorf und der FC Mellingen bestreiten in rund 25 Minuten das grosse Finale der Aktiven. Von den Verantwortlichen wird dieses Spiel als absolutes Highlight angepriesen. Die Fans aus dem Freiamt sind dabei ganz klar in der Überzahl. Vor dem Stadion bildeten sich schon rund eine Stunde vor dem Spiel lange Schlangen an den Getränkeständen. Besonders gefragt waren hopfenhaltige Getränke. Die Stimmung ist ausgelassen, aber äusserst friedlich. cri

16:55 Uhr Donnerstag, 26. Mai C-Junioren: Wettingen triumphiert Nachdem der FC Mellingen zunächst in Führung ging, konnten die C-Junioren des FC Wettingen das Spiel noch drehen und mit 4:2 für sich entscheiden. Das 4:2 fiel dabei erst wenige Sekunden vor dem Ende. Diesen Treffer sehen Sie hier im Video, ebenso wie die Fanreaktionen der mitgereisten Supporter: Die Mannschaft hat ein Jahr zuvor nahezu mit denselben Spielern den Cup bei den D-Junioren gewonnen. Im Interview äussern sich Nuredin Kurtishi und Trainer Ramon Fritschi zum Sieg. Spieler Kurtishi und Trainer Fritschi im Interview. Alessandro Crippa

16:40 Uhr Donnerstag, 26. Mai Wohlen siegt bei den A-Junioren Der FC Wohlen arbeitet weiter an seinem Status als erfolgreichste Cup-Mannschaft bei den A-Junioren. Er bezwingt der FC Erlinsbach dank zwei Toren vor der Pause mit 2:0. Damit sichert er sich bereits den siebten Cupsieg in dieser Kategorie seit Einführung in der Saison 1989/1990. Das Telegramm FC Wohlen b – FC Erlinsbach 2:0 (2:0)

Sportanlage Esp, Stadion. – 1000 Zuschauer – SR Gutherz – Tore: 15. Meyer (1:0), 24. Zukic (2:0)

16:30 Uhr Donnerstag, 26. Mai Rupperswil gewinnt wie im Vorjahr bei der FF-15-Kategorie Eine klare Sache war die Angelegenheit bei den Juniorinnen 15. Rupperswils Cemile Sevimli mit einem Doppelschlag hatte die passende Antwort auf die Zofinger Führung parat, Joker Lejla Kryeziu und Gloria Vergara waren für den klaren 4:1-Endstand zugunsten des FC Rupperswil besorgt. Das Telegramm FFC Zofingen – FC Rupperswil 1:4 (1:4) (1:2)

Sportanlage Esp, Platz 2. – 200 Zuschauer – SR Kunz – Tore: 7. Schürch 1:0, 13. Sevimli 1:1, 20. Sevimli 1:2, 43. Kryeziu 1:3, 54. Gloria Vergara 1:4.

16:14 Uhr Donnerstag, 26. Mai Zufriedenheit auch beim Badener Präsidenten Der FC Baden als Organisator freut sich ebenfalls über gelungene Cupfinaltage. Vereins- und OK-Präsident Heinz Gassmann sagt im Interview, wann er mit den Vorbereitungen angefangen hat und was die Cupfinaltage für seinen Klub bedeuten: Baden-Präsident Heinz Gassmann im Interview. Alessandro Crippa

15:48 Uhr Donnerstag, 26. Mai Das sagt Niederlenz-Trainer Alessandro Stahel Die Frauen des FC Niederlenz kassieren im Cupfinal gegen die FC Baden Frauen eine deutliche 1:5-Niederlage. Für Alessandro Stahel und seine Spielerinnen ist es der erste Rückschlag seit der Team-Gründung im Sommer 2021. Der Trainer gibt sich nach der Partie als fairer Verlierer.

15:40 Uhr Donnerstag, 26. Mai «Wir haben ein Fussballfest» – AFV-Geschäftsführer Hannes Hurter im Interview Der Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands, Hannes Hurter, sagte vor den Cupfinaltagen, dass die Freude seinerseits doppelt und dreifach so gross sei wie sonst. Dies, weil die Finaltage zweimal der Pandemie zum Opfer fielen. Im Interview mit unserer Zeitung zieht er eine erste Zwischenbilanz und freut sich über ein grosses «Fussballfest» auf der Sportanlage Esp. Hannes Hurter im Interview. Alessandro Crippa

15:34 Uhr Donnerstag, 26. Mai Das sagt Baden-Trainer Mario Avagliano zum Cupsieg Die FC Baden Frauen gewinnen zum dritten Mal den Aargauer Cup in Serie. Gleich mit 5:1 weisen sie die Frauen des FC Niederlenz in die Schranken. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Badenerinnen? Trainer Mario Avagliano gibt nach der Pokalübergabe Auskunft.

14:53 Uhr Donnerstag, 26. Mai Titel-Hattrick für die Badener Frauen Nach den Siegen in den Jahren 2019 und 2021 gewinnen die Frauen des FC Baden nun auch gegen den FC Niederlenz. Die Badenerinnen gingen früh mit 2:0 in Führung und legten nach 18 Minuten sogar das 3:0 nach. Das Ehrentor gelang dem Viertligisten aus Niederlenz ebenfalls noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel haben allerdings die favorisierten Frauen des FC Baden (2. Liga) keine Lust, nochmals Zweifel an ihrem Sieg aufkommen zu lassen. Mit dem 4:1 und dem 5:1 machen sie bald alles klar und gewinnen verdient. Für den neu gegründeten FC Niederlenz ist es die erste Niederlage der Saison. Zwei Spielerinnen des FC Baden freuen sich über den Cupsieg. cri Das Telegramm FC Baden 1897 – FC Niederlenz 5:1 (3:1) Sportanlage Esp, Stadion. – 1200 Zuschauer – SR Aleksander, Rondinelli, Hrzic – Tore: 2. Bommer 1:0, 6. Vinzenci D. 2:0, 18. Fuentes 3:0, 34. Randjelovic 3:1, 75. Vincenzi L. 4:1, 80. Merz 5:1.

14:47 Uhr Donnerstag, 26. Mai Junioren B: Spreitenbach bezwingt Frick Obwohl eine Stärkeklasse tiefer spielen, hat der FC Spreitenbach den Cuptitel bei den B-Junioren eingeheimst. Dank eines knappen 1:0-Siegs über den FC Frick gibt es in wenigen Minuten den Pokal. Das Telegramm FC Spreitenbach – FC Frick 1:0 (0:0)

Sportanlage Esp, Platz 1. – 800 Zuschauer – SR Uysal – Tore: 73. Erne 1:0.

13:51 Uhr Donnerstag, 26. Mai Frauenfinal: Baden führt mit 3:1 zur Pause Wunderbare Kulisse beim Final der Frauen. Die Tribüne im Stadion Esp ist beinahe gefüllt. Die Zuschauer sahen während den ersten 45 Minuten eine attraktive Partie mit vier Toren. Zur Pause führen die Badener Frauen mit 3:1 gegen den FC Niederlenz. ndö

13:40 Uhr Donnerstag, 26. mai Auch der Landammann ist vor Ort Aktuell kämpfen bei den B-Junioren der FC Frick und der FC Spreitenbach um die Cup-Trophäe. Ebenfalls unter die Zuschauer gemischt hat sich der Aargauer Landammann und Sportdirektor Alex Hürzeler, der als Junior selbst für den FCF gespielt hat. Gesehen hat er eine Halbzeit auf Augenhöhe. Nach 45 Minuten steht es noch 0:0.

13:12 Uhr Donnerstag, 26. Mai Ex-Aarau-Spieler Rainer Bieli im Interview Der Aargauer Fussballverband hat auch in diesem Jahr das Spezial-Spiel organisiert, bei welchem Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung zusammen mit ehemaligen Fussballprofis ein schönes Duell lieferten. Mit dabei war auch der ehemalige Aarauer Stürmer, Rainer Bieli. Seine Mannschaft hat das Spiel mit 6:3 gewonnen, auch wenn es hier weniger um das Resultat ging, als vielmehr um den Spass. Das sagt er auch im Interview.

12:10 Uhr Donnerstag, 26. Mai Demnächst live: Der Frauenfinal Titelverteidiger Baden (2. Liga) trifft im Final der Frauen im heimischen Stadion Esp auf den FC Niederlenz (4. Liga). Letzterer wurde erst auf diese Saison hin gegründet und ist in dieser Saison noch komplett ungeschlagen. Für Spannung ist also gesorgt. Das Spiel beginnt um 12.45 Uhr und wird hier live im Stream übertragen. Lesen Sie hier die Vorschau auf die Partie: Aargauer Cupfinal Ungeschlagen seit der Gründung: Die FC Niederlenz Frauen wollen eine perfekte Debüt-Saison krönen Nik Dömer 25.05.2022

12:04 Uhr Donnerstag, 26. Mai Und gleich nochmals ein Penaltyschiessen Nach den D-Junioren gehen auf die Juniorinnen der FF-19 ins Elfmeterschiessen. Auch zwischen Villmergen und Erlinsbach/Zelgli Aarau hat es nach der regulären Spielzeit 2:2 gestanden. Die Zuschauer auf der gut gefüllten Stadiontribüne feuern ihre Teams noch einmal an, bevor es losgeht. Die ersten Tränen fliessen schon früh, als die Kapitänin des FC Villmergen verschiesst. Doch ihre Torhüterin bügelt den kleinen Fauxpas beim nächsten Versuch aus. Doch Villmergen trifft noch einmal nicht und Erlinsbach/Zelgli Aarau führt mit zwei Längen. Die restlichen Schützinnen bleiben souverän und so gewinnt der FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau mit 6:4 nach Elfmeterschiessen. Das Telegramm FC Villmergen – FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau 4:6 n.E. (2:2, 1:0)

Sportanlage Esp, Stadion. – 350 Zuschauer – SR Huber – Tore: 11. Redin 1:0, 60. Bartucca 2:0, 77. Zürny 2:1, 81. Bah 2:2 (Eigentor), Penaltyschiessen: Zürny 2:3, Hugi M. 3:3, Fischlin 3:4, Ciciarello verschiesst, Rötheli verschiesst 3:4, Stirnimann verschiesst 3:4, Nussbaum 3:5, Lorenz 4:5, Lustenberger 4:6.

11:40 Uhr Donnerstag, 26. mai Erstes Penaltyschiessen ist Tatsache Kaum haben die Finalspiele am Auffahrtstag begonnen, schon kommt es zum ersten Penaltyschiessen. Die D-Junioren von Schöftland und Mellingen haben 2:2 gespielt. Deshalb ist die Kurzentscheidung nötig. Abgebrüht wie Profis laufen sie an, die Junioren, die noch nicht einmal in der Pubertät sind. Und auch die Goalies hechten, als wären sie Yann Sommer im Kleinformat. Auch das einzige Mädchen im Schöftler Team tritt an und verwandet sicher. Den fünften Penalty des SCS entschärft der Mellinger Hüter, danach trifft der Captain zum Cupsieg. Selbstverständlich gehört auch ein Platzsturm der Fans dazu. Das Telegramm SC Schöftland a – FC Mellingen a 5:6 (2:2) (2:1)

Sportanlage Esp, Platz 2. – 200 Zuschauer – SR Fellmann – Tore: 15. Lukaj (0:1), 17. König (1:1), 20. Mule (2:1), 45. Karagöz (2:2), Penalty: Bock (3:2), De Nola (3:3), Meier verschiesst (3:3), Gmür verschiesst (3:3), Maurer (4:3), Lukaj (4:4), Scheuber (5:4), Rutschi (5:5), Klaus verschiesst (5:5), Karagöz (5:6).

11:18 Uhr DONNERSTAG, 26. Mai Junioren D: «Ein Dorffest» Bei den D-Junioren spielen aktuell Schöftland und Mellingen gegeneinander. Die Stimmung am Spielfeldrand ist grandios. Ein Zuschauer sagt: «Es ist wie an einem Dorffest hier.» Zwei Schöftland-Supporter haben sich sogar die Haare gefärbt in den Vereinsfarben gelb und rot. Andere Fans sind mit Pauken, Tamburins und Hupen sowie einem Megafon angereist, um die Teams zu unterstützen. cri

10:44 Uhr Donnerstag, 26. Mai Die ersten Spiele laufen Um 10.00 Uhr haben die ersten Finalspiele begonnen. Bei den Juniorinnen FF-19 spielen der FC Villmergen und der FC Erlinsbach / BSC Zelgli Aarau gegeneinander. Zur Pause führt Villmergen knapp mit 1:0. Auf dem Nebenplatz spielen die Junioren D des SC Schöftland und des FC Mellingen gegeneinander.

09:56 Uhr Donnerstag, 26. Mai Frick-Trainer Tom Ackermann: «Ein fantastischer Abend» «Gestern war wirklich ein gutes Spiel», sagt Frick-Trainer Tom Ackermann gegenüber unserer Zeitung nach dem Finaltriumph seiner Senioren in der Kategorie 40+ über Birr-Windisch. Sein Team habe schnell auf den frühen Rückstand reagieren können und in der Folge das Spieldiktat übernommen. Durch «einen Traumfreistoss vom besten Mann auf dem Platz», Jürg Oeschger, sei man dann in Führung gegangen und habe diese in die Pause mitnehmen können. Der FC Frick stemmt den Pokal in die Höhe. zvg Er habe viele gute Spieler einwechseln können und Samuele Drakopulos habe mit dem 3:1 für die Entscheidung gesorgt. Mit etwas Glück hätte Frick auch noch höher gewinnen können. «Es war ein fantastischer Abend», sagt Ackermann. Die «Initiative 800» sei aufgegangen, dank 750 Fans auf der Tribüne und rund 50 Spielern und Staffmitgliedern.

09:06 Uhr Donnerstag, 26. mai Guten Morgen Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fussballfans. Heute findet die zweite Tranche der Aargauer Cupfinals statt. Die AZ ist live vor Ort auf der Sportanlage Esp in Baden. Hier herrscht perfektes Fussballwetter, die Bedingungen könnten besser nicht sein. Es verspricht ein guter Tag für den Aargauer Fussball zu werden. Mit unserem Liveblog bleiben Sie über das Geschehen informiert.

22:29 Uhr Mittwoch, 25. Mai Senioren 30+: Rothrist triumphiert gegen Klingnau Bereits nach 23 Minuten hat der FC Rothrist, der als Favorit in diese Partie gegangen war, mit 2:0 geführt. Nach der Pause kam Klingnau aber nochmals heran und erzielte den Anschlusstreffer. Trotz eines verschossenen Elfmeters des FC Rothrist kurz vor dem Ende der Partie blieb es bei diesem 2:1-Erfolg für den FCR in der Kategorie Senioren 30+. Das Telegramm Sportanlage Esp, Stadion. – 600 Zuschauer – SR Mungo – Tore: 15. G. Nocita 0:1, 23. Dias 0:2, 60. Varela 1:2.

20:53 Uhr Mittwoch, 25. Mai 750 Fans sehen Cupsieg des FC Frick bei den Senioren 40+ Vor fast 800 Zuschauerinnen und Zuschauer hat der FC Frick bei den Senioren 40+ den Cupsieg errungen. 800 Fans im Stadion war auch das angestrebte Ziel der Fricktaler, die dank einer Initiative viele Fussballbegeisterte nach Baden locken wollten. Gegen Birr-Windisch trafen beide Mannschaften früh im Spiel. In der 6. Minute fiel bereits der 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause gelang dem FCF dann das 2:1 und schliesslich fiel dank dem Treffer von Sämi Drakopulos, dem aktuellen Trainer des Zweitligisten Lenzburg, die Vorentscheidung. «Es ist eine riesige Freude und ein Riesenspass, vor so vielen Zuschauern zu spielen», sagt der frühere Profifussballer Sämi Drakopulos nach dem Spiel. «Ein grosses Dankeschön gilt daher den Zuschauern, das war wirklich eine super Leistung.» Das Telegramm Sportanlage Esp, Stadion. – 750 Zuschauer – SR Wehrli – Tore: 4. Kessler (ET) 1:0, 6. Kessler 1:1, 13. Oeschger 1:2, 60. Drakopulos 1:3.

20:20 Uhr Mittwoch, 25. Mai Baden gewinnt bei den Senioren 50+ Ein Start nach Mass für den Organisator der diesjährigen Aargauer Cupfinaltage, den FC Baden. Die Senioren der Kategorie 50+ bezwingen den FC Spreitenbach mit 5:2 (3:1) und krallen sich damit den ersten Titel. Das Telegramm FC Baden 1897 – FC Spreitenbach 5:2 (3:1)

Sportanlage Esp, Platz 1. – Zuschauer 150 – SR Rachiele – Tore: 9. Jakovljevic (Penalty) 1:0, 18. Bernhard 2:0, 20. Leuenberger (Penalty) 2:1, 22. Gjikollaj 3:1, 39. Gjikollaj 4:1, 51. Catania 4:2, 53. Fuentes 5:2.

19:31 Uhr Mittwoch, 25. Mai Tolles Wetter, viele Fans Die ersten Eindrücke aus Baden sind eingetroffen. Der Veranstalter, der FC Baden, hat auf Instagram bereits einen Beitrag mit drei Bildern geteilt. Bestes Fussballwetter und eine gut gefüllte Haupttribüne im Stadion Esp.

18:35 Uhr Mittwoch, 25. Mai Die Senioren eröffnen Zum ersten Mal finden die Cupfinals an zwei Tagen statt. Damit will der Aargauer Fussballverband (AFV) dem Ausrichter die Möglichkeit geben, mehr Einnahmen zu machen und die Infrastruktur doppelt zu nutzen. Am Mittwochabend finden drei Partien statt. Um 19.00 Uhr treffen die Senioren des FC Baden und des FC Spreitenbach in der Kategorie 50+ aufeinander. Sie spielen auf dem Nebenplatz, während es im Stadion zum Duell zwischen Birr-Windisch und dem FC Frick kommt (Senioren 40+). Zum Abschluss des Tages treffen um 20.30 Uhr, ebenfalls im Stadion, der FC Klingnau und der FC Rothrist bei den Senioren 30+ aufeinander. Alles anzeigen

18:30 Uhr Mittwoch, 25. Mai Herzlich willkommen Liebe Leserinnen und Leser Wir heissen Sie an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zu unserem AZ-Liveticker zu den Aargauer Cupfinaltagen auf der Sportanlage Esp in Baden. Es ist das erste Mal seit Einführung des Aargauer Cups in der Saison 1989/1990, dass die Finalspiele über zwei Tage verteilt werden. Am Mittwochabend gehen drei Spiele über die Bühne, und zwar in den Kategorien Senioren 30+, 40+ und 50+. Am morgigen Donnerstag finden dann acht weitere Cupfinals statt, bei den Juniorinnen, den Junioren, dem Damen und den Herren. Die AZ ist am Donnerstag live vor Ort und hält Sie über die Geschehnisse auf dem Laufenden. Resultate, Bilder, Interviews und vieles mehr erwartet Sie an dieser Stelle.

