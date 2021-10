Die Aufreger des Aargauer Regionalfussballs

Regionalfussball Brugg schlägt Sarmenstorf, Windisch klettert mit Sieg in Küttigen an die Tabellenspitze: Die Aufreger des Spieltags Im Aargauer Fussball rollt der Ball wieder. Wir werfen einen Blick auf die Plätze und sagen, wer in der ­ersten Runde in der 2. und 3. Liga auf- beziehungsweise abgefallen ist. Nik Dömer 24.10.2021, 18.07 Uhr

Der FC Brugg gewinnt überraschend mit 2:1 gegen den FC Sarmenstorf. Alexander Wagner

Was für eine Reaktion! Nach dem der FC Brugg am letzten Spieltag gegen den FC Niederwil (0:3) enttäuschte, feierte die junge Mannschaft am vergangenen Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen den Leader FC Sarmenstorf.