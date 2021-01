«Eine Platzierung unter den besten sechs Teams muss möglich sein»: Neuer Trainer will mit Red Lions Meilenstein erreichen

Vom Spieler zum Trainer: Michael Niederöst heisst der Nachfolger von Raphael Zahner. Der ehemalige Spieler der Red Lions will in Reinach die erfolgreiche Arbeit von seinem Vorgänger fortführen und in der kommenden Spielzeit einen Playoff-Platz anvisieren.