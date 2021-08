Positiv trotz Impfung: Aber für Spielverschiebung sorgen andere

Wenn Fussballer in Quarantäne müssen, sorgt das für Probleme – dabei liesse es sich verhindern. Doch längst sind nicht alle geimpft. Und weil das so ist, kommt es zu Verschiebungen. Wie in der ersten Runde der 3. Liga. Und was tut der Aargauische Fussballverband?

Martin Probst 17.08.2021, 05.00 Uhr