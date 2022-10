FCA-Frauen erkämpfen sich gegen YB ein torloses Unentschieden

Red Boots Mit starker Verteidigung und Teamleistung: Aarau erkämpft sich gegen die YB Frauen ein Unentschieden Die FC Aarau Frauen holen sich am Samstagnachmittag bei der torlosen Spiel einen Punkt gegen YB. Mit einer starken Partie von Torhüterin Noemi Benz haben die Red Boots einen sicheren Rückhalt gehabt. Auch die Gesamtleistung des Teams hat gegen die Zweitplatzierten überragt. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 01.10.2022, 18.32 Uhr

Noemi Benz war im Spiel gegen YB ein sicherer Rückhalt. Henry Muchenberger

Die Spieluhr zeigte die 86. Minute an. Die YB Frauen versuchten mit einem weiteren Freistoss das erste Tor des Spiels und womöglich die Entscheidung zu machen. Doch sie scheiterten. Nicht nur an der makellosen Torhüterin Noemi Benz, sondern auch am kämpferischen Team aus Aarau. Die Red Boots machten es dem Heimteam aus Bern alles andere als leicht. Dies, obwohl die Bernerinnen eigentlich im Vorfeld die besseren Karten hatten.

Ein nebliger Samstagnachmittag bot Schauplatz für das Spiel der YB Frauen und der FC Aarau Frauen. Während es in den letzten beiden Spielen der Red Boots noch wie aus Eimern vom Himmel schüttete, waren im Wyler in Bern lediglich wenige Tropfen zu sehen.

Mit allen Kräften den Gegentreffer verhindern

Das Spiel dauerte zehn Minuten, bis die YB Frauen zu einem ersten Abschluss kamen. Auch Minuten später versuchten sie ihr Glück mit einem Corner. Dort kamen die Bernerinnen zwar ihrem ersten Treffer sehr nahe, doch Aarau-Torhüterin Noemi Benz liess keinen Ball durchkommen. Sie und ihre restlichen Teamspielerinnen wehrten sich mit allen Kräften gegen den starken Auftritt von YB.

Die Aarauerinnen blieben jedoch die ersten 20 Minuten ohne gefährliche Möglichkeiten. Sie hatten sichtlich Mühe ins Spiel zu finden und ihre Chancen zu kreieren. Dass das Spiel für Aarau wohl kein Zuckerschlecken werden würde, zeigte ein Blick auf die Tabelle. Während die Bernerinnen auf Platz zwei weilten, waren die Red Boots auf dem achten Platz.

Viel Druck der YB Frauen

Dass YB gewinnen wollte, zeigte bereits ihre längere Druckphase vor und auch nach der Halbzeitpause. Sie verloren kaum Bälle und versuchten es immer wieder an den Aarauerinnen durchzukommen. Doch auch trotz des immensen Drucks des Heimteams, wehrten sich die Red Boots gut. Sie kämpften um die Bälle und versuchten diese vor allem vor dem eigenen Tor abzuwehren. Viele Chancen konnten sich die Red Boots an diesem Nachmittag nicht erkämpfen. Jedoch vermiesten sie mit ihrer Teamleistung die Chancen des Heimteams.

Aarau setzte dazu ein paar wenige Akzente in der Offensive. Auch versuchten sie mit ihren Abschlüssen zum ersten Tor zu kommen. Doch die Überhand an diesem Spiel hatte YB und diese liessen erst recht nicht die Chancen der Gäste zu. Durch ihr offensives Spiel zwangen sie Aarau zudem zu Fehlern, welche aber schnell wieder korrigiert wurden. Wenn man von Bern einen Punkt mitnehmen wollte, mussten die Aarauerinnen ihr Spiel in der Defensive Spielen und durchhalten. Das taten sie und bissen sich bis zur 93. Minute durch.

Der Schlusspfiff erlöste Aarau vom Kampf und sicherte ihnen einen weiteren Punkt in dieser Saison.

