Marisa Brunner will mit den FC Aarau Frauen an die Spitze

Red Boots Aarau «Wir müssen präsenter und aktiver werden»: Wie Marisa Brunner mit den Red Boots Aarau um mehr Platz ringen will Marisa Brunner stand jahrelang im Tor, heute ist sie Goalietrainerin, Mitglied des Vorstands sowie Co-Technische Leiterin. Sie möchte die Red Boots zu einer Marke machen und so an die Spitze der Super League kommen. Soraya Sägesser

Marisa Brunner sitzt an ihrem Arbeitsplatz im kleinen Schiedsrichterraum. Fabio Baranzini

Ein weisses Ikea-Pult steht im kleinen Schiedsrichterraum im Schachen. Daran sitzt Marisa Brunner und bereitet die kommende Saison der FC Aarau Frauen vor. Der in Holz gekleidete Raum hat kaum Platz für das Pult und den Stuhl. Doch dies ist der Arbeitsort des Trainerstaffs, der Treffpunkt der Fussballerinnen, aber auch der Trainerinnen und Trainer des Nachwuchses.

Von Unterstützung bis zum Transfer

Einst war Brunner erfolgreiche Torhüterin und Rekordnationalspielerin. Heute ist sie bei den Red Boots Aarau als Torhütertrainerin, Mitglied des Vorstands sowie neu als Technische Leiterin in Co-Funktion tätig. Die technische Leitung übernahm Brunner zusammen mit dem Juniorinnen-Trainer Beat Naldi kurzfristig. So kümmern sie sich nun um Aufgaben rund um die erste Mannschaft und die Nachwuchsabteilung, unterstützen das Trainerteam oder sind zuständig für die Koordination mit Verbänden, Vereinen, Behörden und Institutionen. Auch Transfers gehören zu ihrem Aufgabenbereich. «Der Trainer teilt mir mit, für welche Positionen er eine Spielerin sucht, und ich schaue mich auf dem Markt nach geeigneten Kandidatinnen um», erzählt Brunner.

Kurz vor und nach dem Aufstieg in die höchste Schweizer Liga wurde bei den Aarauerinnen einiges umgebaut. Nach einer Saison in der Super League blickt Marisa Brunner positiv auf die Veränderungen zurück: «Es war manchmal schwierig, aber wir haben unsere Ziele erreicht.» Die Saison habe viel Energie gekostet, aber auch viel Energie gegeben. Für die kommende Spielzeit haben die Red Boots einige Ziele, doch das Wichtigste sei der Ligaerhalt. «Wir wollen einfachen, aber spielerischen Fussball performen», sagt Brunner und blickt auf den Rasen. Dieser ist trotz ihrer vielen Aufgaben rundherum ihr Lieblingsort. «Im Herzen bin ich immer noch Goalie.»

Die Zusammenarbeit weiter stärken – auch mit dem FC Aarau

Während das Training gut funktioniere, gebe es neben dem Fussballplatz einige Baustellen, sagt Brunner. «Die Red Boots benötigen Struktur. Ich möchte vereinsinterne Kommunikationsge­fässe ausbauen und etablieren, dazu gehört sicher auch, die Beziehungen und den Kontakt untereinander zu stärken», sagt Brunner. Dazu gehöre, mit anderen Vereinen in der Region zusammenzuspannen. «Wir wollen die Zusammenarbeit für die Mädchen und Frauen, die Fussball im Kanton Aargau spielen wollen, stärken», sagt sie

Damit meint Brunner nicht nur die Kooperation mit den anderen Frauenteams der Region, sondern auch mit dem FC Aarau. «Es ist sinnvoll, uns wieder zu nähern.» Die Frauen würden Wertschätzung und Wohlwollen von der Männerabteilung erfahren, sagt sie. «Die gegenseitige Unterstützung ist wichtig.»

Ausrufezeichen in der Liga setzen

Und wie soll es sportlich weiter­gehen? In der letzten Saison konnten die Red Boots einige Ausrufezeichen in der Liga setzen. «Das möchten wir weiterführen», sagt Brunner. «Und zwar mit möglichst vielen regionalen Talenten.» Dabei sei die Frage, wie es die Red Boots schaffen, für Spielerinnen attraktiv zu sein, zentral, sagt Brunner und sieht die Lösung in einem «Gesamtpackage». Dieses soll Unterstützung bei Lehrstellen oder der Sportkanti beinhalten sowie regelmässige Trainingseinheiten bieten. «Die Spielerinnen müssen einen Sinn sehen, um zu uns zu kommen», sagt Brunner. «Deshalb müssen wir noch präsenter und aktiver werden.»

Dafür benötigt der Verein genügend Platz. «Pro Training verlieren die Fussballerinnen oft 15 Minuten Training», sagt Brunner. Dies, weil der Fussballplatz im Schachen derart ausgelastet sei. Aber auch neben dem Rasen wünscht sich Marisa Brunner mehr Platz. «Wir hoffen auf einen eigenen Raum, den wir als Treffpunkt und für Sitzungen brauchen können, eine Homebase, eine eigene Kabine.» Das Schiedsrichterzimmer ist auf Dauer viel zu klein.

