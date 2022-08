Red Boots Trainer Charly Grütter vor der neuen Saison

Red Boots Aarau Weshalb Trainer Charly Grütter aus Egerkingen in der neuen Saison auf «Gänsehautmomente» hofft Bei den Frauen des FC Aarau macht man sich vor der neuen Saison keine grossen Illusionen: Der Klassenerhalt dürfte das höchste der Gefühle sein. Aber für den neuen Trainer Charly Grütter geht es sowieso um mehr als blosse Resultate. Er will Aarau zu einer attraktiven Destination für junge, talentierte Fussballerinnen machen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freut sich auf eine spezielle Herausforderung: Red-Boots-Trainer Charly Grütter. Toni Lüscher

Eine Kadermutation bringt die sportliche Ausgangslage für die Red Boots Aarau auf den Punkt: Nationaltorhüterin Seraina Friedli verliess im Sommer den Klub in Richtung FC Zürich. Friedli wurde als beste Torhüterin der vergangenen Womens-Super-League-Saison ausgezeichnet. Was den sportlichen Wert der Torfrau für die Aarauerinnen noch umso mehr unterstreicht.

Diese absolute Leistungsträgerin wurde durch eine Spielerin ersetzt, die ihrerseits vom FCZ in den Kanton Aargau wechselt: Noemi Benz. Sie ist U19-Nationalspielerin und sass beim Spitzenteam in Zürich mehrheitlich auf der Ersatzbank. «Jetzt hat sie bei uns die Chance, Spielpraxis zu sammeln und sich als Nummer eins zu etablieren», sagt der neue Mann an der Seitenlinie der Aarauerinnen, Charles «Charly» Grütter.

Eine Nationalspielerin raus, ein Talent rein. Was auf den ersten Blick einem herben Klasseverlust gleicht, könnte sich auf den zweiten Blick für die Aarauer Frauen als Glücksfall erweisen. Einerseits hat sich mit Friedli eine etablierte Spielerin in Aarau wieder für höhere Aufgaben empfehlen können. Was grundsätzlich mal gut ist für den Ruf des Vereins. Andererseits könnten sich die Red Boots zu einer interessanten Adresse für talentierte Spielerinnen des ganzen Landes entwickeln, wenn sich Friedlis Nachfolgerin Benz auf höchstem Niveau bewährt.

In Aarau soll es Perspektiven für Talente geben

Geht es nach Charly Grütter, dann ist das für einen Klub wie die Red Boots Aarau in Zukunft ein durchaus gangbarer Weg. Zumal er als langjähriger Trainer im Schweizer Frauenfussball bestens vernetzt ist in der Szene. «In vielen Spitzenklubs hat es kaum mehr Platz für talentierte Schweizerinnen», weiss Grütter. In Aarau sollen diese Spielerinnen eine Perspektive erhalten. «Wer jung, talentiert und willig ist, erhält bei uns eine Chance.»

Charly Grütter (2.v.l.), der neue FCA-Frauentrainer an der Seitenlinie. Toni Lüscher

Umso mehr, als das kollektive Know-how im Aarauer Trainer- und Betreuerteam (u.a. mit Assistentin Marisa Brunner) enorm ist. «Unser Ziel muss es sein, dass die jungen Spielerinnen bemerken, dass man hier bei uns in der höchsten Liga Fuss fassen und den nächsten Schritt machen kann», sagt Grütter.

Zumal die Ausgangslage für die Aarauerinnen mit zahlreichen, eigenen Talenten, die schon in den Schweizer Nachwuchsauswahlen spielen, diesbezüglich sowieso schon gut ist. «Und genau das reizt mich auch so an diesem Job», beschreibt Charly Grütter seine Motivation, wieder bei den Aarauer Frauen an der Seitenlinie zu stehen - so wie er das bereits in der Saison 2018/19 getan hatte (damals nach dem Abstieg aus der NLA).

Die Resultate müssen stimmen, aber...

Trotzdem müssen am Ende des Tages natürlich auch die Resultate stimmen. In Aarau heisst das kurz und bündig: Der Klassenerhalt soll geschafft werden. Am besten so souverän wie in der letzten Saison, als man ohne grosses Zittern auf Platz acht landete. Aufgrund der Resultate der Vorbereitungsspiele weiss das Team gemäss Charly Grütter, wo es punkto Leistungslevel in etwa steht. Aber es geht eben auch um viel mehr als die puren Zahlen: «Unser zweites Ziel ist es, dass unsere Spielerinnen für Gänsehautmomente sorgen», sagt Grütter. Will heissen: Den FCA-Akteurinnen sollen Aktionen gelingen, die bei den Zuschauern für einen kleinen «Wow-Effekt» sorgen.

Die Erwartungshaltung in der Klubführung der Aarauerinnen ist der Realität entsprechend. Und Charly Grütter hat einen Trumpf in der Hinterhand: Sollte man sportlich in gröbere Not geraten, dann könnte man personell auch noch nachlegen und die eine oder andere Verstärkung an Bord holen - aus dem Ausland. Wobei man bei den Red Boots natürlich hofft, dass es nicht so weit kommen wird.

Erster Gegner werden am Samstagnachmittag (16 Uhr, Schachen) die Frauen des FC Basel sein. Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Unter normalen Umständen wird es für die Aarauerinnen schwierig, zu punkten. Aber öfters kommt es anders, als man denkt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen