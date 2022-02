Red Boots Aarau starten mit einem Heimspiel in die Rückrunde

Die FC Aarau Frauen starten in die Rückrunde der Women's Super League. Der Sechstplatzierte empfängt die FC St. Gallen-Staad Frauen im Schachen und will sich für die Hinspiel-Pleite revanchieren. Trainer Selver Hodzic sieht die Gäste in der Favoritenrolle, obschon die Aarauerinnen auf einer Erfolgswelle reiten.

Noah Born Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr