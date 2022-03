Red Boots Aarau vs Lugano: Ausgleichstreffer in letzter Minute

Red Boots Aarau vergeben Pflichtsieg gegen Lugano in der Nachspielzeit

Die FCA Frauen mussten in der 94. Spielminute den Ausgleichstreffer hinnehmen. Zuvor schoss die schwedische Neuverpflichtung Sara Nilsson das Heimteam in Front. In der Schlussphase riskierten die Tessinerinnen alles und kamen glücklich zum 1:1-Endresultat.