Red Boots Aarau können im Heimspiel gegen YB die Playoffs sichern

WOMEN’S SUPER LEAGUE Red Boots Aarau brauchen gegen die YB-Frauen ein «Erfolgserlebnis» Das letzte Heimspiel der Regular Season steht an. Im Schachen empfangen die Aarauerinnen den Tabellennachbarn aus Bern. Mit einem Sieg im Direktduell wahren die Red Boots eine reelle Chance auf den siebten Tabellenplatz, welchen die Young Boys-Frauen innehaben. Die beiden Teams trennen zwei Runden vor Schluss nur vier Punkte. Noah Born Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Beim Hinspiel im Berner Wankdorf gingen die Red Boots verdient als Siegerinnen vom Platz. Urs Lindt / freshfocus

Der Aufsteiger setzte sich vor Beginn der Women's Super League-Saison ein klares Ziel: Mit dem Abstiegskampf will man nichts zu tun haben. Zwei Spielrunden vor Ende der Regular Season haben die Red Boots den Playoff-Einzug beinahe realisiert und ein Polster von neun Zählern auf den Tabellenkeller aufgebaut. Das abgeschlagene Yverdon müsste die drei restlichen Partien gewinnen und im finalen Direktduell gegen Aarau hoch siegen, um den Red Boots den Playoff-Platz streitig zu machen.

Der siebte Tabellenplatz ist in Reichweite

Gegen oben in der Tabelle haben die Aarauerinnen noch Spielraum. Tabellennachbar YB hat 16, die Red Boots zwölf Punkte auf dem Konto. Somit ist das Direktduell am Samstag wegweisend für die Evaluation des Playoff-Gegners. Der Siebtplatzierte, momentan die BSC YB-Frauen, tritt gegen den Tabellenzweiten und der Achtplatzierte gegen den Liga-Spitzenreiter an.

Für die Red Boots Aarau gibt es nur eine Möglichkeit dem Tabellenführer in den Playoffs aus dem Weg zu gehen - mit einem Heimsieg am Samstag gegen die Bernerinnen. «Dieses Spiel ist extrem wichtig. Wir werden uns grosse Mühe geben, denn ein Erfolgserlebnis wäre gut für unser Selbstvertrauen und die Stimmung vor den Playoffs», sagt FCA-Stürmerin Julia Höltschi vor der Affiche.

Auf die starke Vorrunde folgte eine ernüchternde Rückrunde

Die bisherige Rückrunde lief den Aarauerinnen nicht nach Mass. Dem Team um Cheftrainer Selver Hodzic stehen aus sieben Partien nur ein Punktgewinn zu Buche. In der Hinrunde konnten die Red Boots drei Partien für sich entscheiden und dazu zwei Unentschieden einfahren. Aus neun Vorrunden-Partien holten die FCA Frauen insgesamt elf Punkte. Julia Höltschi kann sich den deutlichen Rückschritt in der zweiten Saisonhälfte nur schwer erklären:

«Ich finde wir haben weitere Fortschritte gemacht, aber werden dafür nicht belohnt. Wir haben gute Leistungen in der Rückrunde gezeigt, dennoch hatte am Schluss meistens die individuelle Klasse der Gegnerinnen den Unterschied gemacht.»

Ein grosses Manko der Hodzic-Equipe ist aktuell die Chancenauswertung. In allen Rückrunden-Spielen ist den Red Boots nie mehr als ein Treffer pro Partie gelungen. «Das ist ein Problem, aber wir müssen immer wieder daran glauben die Tore zu schiessen. Es ist jedoch nicht so, dass wir keine Chancen hätten, denn davon haben wir normalerweise genug. Wir brauchen mehr Selbstvertrauen vor dem Gehäuse und müssen auch die nötige Geduld aufbringen», erklärt die Stürmerin.

Julia Höltschi und die Red Boots Aarau warten weiterhin auf ein befreiendes Erfolgserlebnis. Marc Schumacher / freshfocus

Ein Torerfolg ist der Nummer Zehn in dieser Spielzeit noch nicht gelungen. Dennoch konnte Höltschi seit ihrer Rückkehr zum FCA mehrere Assistpunkte verbuchen. Die 25-Jährige stiess nach drei Jahren im Dress des FC Luzern nach Aarau zurück, wo sie bereits von 2015 bis 2018 tätig war.

Fokus liegt auf der individuellen Leistung - «Unsere eigene Entwicklung steht im Vordergrund»

Den Resultaten und der Tabellensituation schenken die Red Boots keine grosse Aufmerksamkeit. «Unsere eigene Entwicklung steht im Vordergrund. Das gelingt uns ziemlich gut und das spüren wir auch innerhalb des Teams», meint Höltschi. Unnötigem Druck will man möglichst ausweichen: «Wir sind immer noch ein Aufsteiger und sicherlich auf einem guten Weg. Zudem haben wir gezeigt, dass wir jeden Gegner ärgern können, wie beim Heimsieg gegen die FC Zürich Frauen im letzten Oktober.»

Das Heimspiel im Schachen gegen die YB-Frauen ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Anpfiff ist am Samstag um 16:00 Uhr. Eine Woche später reisen die Red Boots nach Yverdon zum Abschluss der Regular Season. «Wir wollen aus diesen Spielen definitiv Punkte holen. Dazu müssen wir nicht wunderschön spielen, sondern auch einmal über den Kampf gewinnen», erklärt Julia Höltschi die Aarauer Spieldevise. Vor dem Playoff-Duell gegen einen Meisterkandidaten wollen sich die Red Boots dementsprechend warmschiessen.

