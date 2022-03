Die Red Boots Aarau wollen zuhause gegen Servette Chênois punkten

Red Boots Aarau «Wir haben nichts zu verlieren»: Seraina Friedli und Co. wollen gegen Servette punkten Nach einem bitteren Gegentreffer in der letzten Spielminute gegen Lugano streben die Red Boots den ersten Sieg des Jahres an. Die Aufgabe könnte jedoch kaum schwerer sein, denn die Aarauerinnen treffen auf den aktuellen Tabellenzweiten und Champions-League-Teilnehmer Servette FC Chênois Féminin. Noah Born Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

In ihrer ersten Saison bei den Red Boots ist Seraina Friedli der erwartet sichere Rückhalt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der 94. Spielminute war FCA-Torfrau Seraina Friedli chancenlos. Luganos Kapitänin Sara Tonelli stand mutterseelenallein vor ihrem Gehäuse und konnte sich die Ecke aussuchen. Der FCL Femminile entführte einen Punkt aus dem Schachen, insgesamt erst der zweite in dieser Saison. Es war ein Schock für die Red Boots, denn der Tabellenletzte sah bereits bezwungen aus.

Gegen Lugano haben sich die Red Boots zu früh gefreut

«Nach dem Spiel war es natürlich sehr enttäuschend, wie das Unentschieden zustande kam. Wir hatten lange am zweiten Treffer gearbeitet und viele Torchancen gehabt», erklärt Seraina Friedli. Die Aarauer Nummer eins hatte bis zum Last-Minute-Ausgleich ihren Kasten sauber gehalten und jede Möglichkeit der Gäste vereitelt. Trotz der grossen Enttäuschung sieht Friedli eine positive Wirkung aus dem Lugano-Spiel:

«Ich denke, es ist kein Rückschlag für uns. Es hat uns einfach nochmals wachgerüttelt und gezeigt, dass ein Spiel erst zu Ende ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift.»

Die Red Boots nehmen das Positive aus dem Heimspiel mit. Es war der erste Punktgewinn der Rückrunde, nach zuvor zwei Niederlagen gegen St. Gallen und Luzern. Im Samstagsspiel waren die Aarauerinnen das aktivere Team, doch mit der optimalen Chancenauswertung hat es ein weiteres Mal gehapert. «Die drei Spiele liefen sicherlich nicht nach Wunsch, aber wir hatten in jeder Partie genügend Torchancen. Vor allem gegen Lugano haben wir viele hochkarätische Chancen vergeben. Daran müssen wir fokussiert arbeiten, um dies schleunigst zu verbessern», sagt Torhüterin Friedli.

Die Aarauerinnen konnten bisher in der Rückrunden zu wenig einen Treffer bejubeln. Urs Lindt / freshfocus

Nicht nur die vergebenen Tormöglichkeiten machen der 28-Jährigen zu schaffen: «Wir brauchen mehr Cleverness, besonders gegen Ende der Partie. Dann dürfen wir kein Risiko mehr eingehen. Das verlangt sowohl die Offensiv- als auch die Defensivarbeit. Aber wir müssen vor allem unsere Torchancen besser nutzen.»

Was es benötigt, um diese Lücken auszufüllen, ist Seraina Friedli klar: «Es braucht die Erfahrung in den entscheidenden Situationen. Es müssen die bestmöglichen Entscheidungen getroffen werden. Genau das brauchen wir über die gesamten 90 Minuten. Die Intensität darf gegen Spielende nicht abflachen, wie das gegen Lugano passiert ist. Aber diese Dinge gehören zum Lernprozess der Spielerinnen.»

Der Meister kommt nach Aarau

Am Samstagabend wollen die FCA Frauen diese Mängel gegen Servette beheben. Die Genferinnen befinden sich im Hoch und sind bis auf einen Punkt an Leader Zürich herangerückt. In der Women's Champions League spielte Servette gegen Topclubs wie den FC Chelsea, die übermächtigen Wolfsburgerinnen und das Frauenteam von Juventus Turin. Kein Punktgewinn resultierte aus den Partien der Hammergruppe. Die Königsklasse ist für Servette Chênois Geschichte, nun folgt die Reise in den Aarauer Schachen.

Das Hinspiel gewannen die favorisierenden Genferinnen mit 2:0. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

«Wir haben zuhause bewiesen, dass wir gegen jedes Team punkten können. Es ist zwar nur eine Floskel, aber wir haben nichts zu verlieren und sicher auch etwas zu gewinnen. Wichtig ist, dass wir in der Defensive solide stehen und sauber arbeiten. Zudem werden wir nicht so viele Torchancen haben, wie in den Partien zuvor. Die Wenigen müssen wir effizient nutzen», sagt Friedli vor dem Duell gegen den aktuellen Meister.

Anderer Gegner, gleiche fundamentale Präparation

Die Vorbereitung auf ein Spiel sei, obschon dem grossen Klassenunterschied der diversen Gegner, grundsätzlich die Gleiche: «Wir haben eine klare Spielidee und versuchen diese immer umzusetzen. Den Fokus haben wir durchgehend bei unseren Stärken. Klar ist uns bewusst, dass wir weniger Ballbesitz gegen Servette haben werden, aber unsere Grundidee werden wir beibehalten.» Die drei Punkte werden bei Aarau nicht fix budgetiert, sind allerdings herzlich willkommen.

Nationaltorhüterin Friedli kennt die Topclubs der Liga aus nächster Nähe. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Spitzenteams gleichen sich - «Ich nehme ein sehr ähnliches Spiel an»

Die Equipe um Cheftrainer Selver Hodzic kann die wertvollen Erfahrungen des 2:1-Heimerfolgs gegen den Meisterfavoriten FCZ in die heutige Partie mitnehmen. «Ich erwarte ein sehr ähnliches Spiel, in dem wir viel investieren müssen. Jede Spielerin muss an ihre Grenzen gehen. Nach dem Zürich-Spiel waren alle total leer vor Erschöpfung. Wenn wir gegen Genf etwas holen wollen, wird ein solcher Einsatz auch nötig sein», meint Serina Friedli zum Heimspiel. Anpfiff ist um 18:30 in der Sportanlage Schachen.

