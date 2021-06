Red Boots Aarau - Erst der Jubel, jetzt die Baustellen: Warum die FC Aarau Frauen auf Hilfe der Stadt angewiesen sind

Die Sportstadt ist gefordert



Es war so etwas wie der Wink mit dem Zaunpfahl: Als die Red Boots Aarau im Schachen ihren Aufstieg in die NLA offiziell feierten, da versagte das Mikrofon seinen Dienst. Die Laudatoren, unter ihnen auch Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, mussten ihre lobenden Worte kraft ihres Stimmorgans in den Abendhimmel rufen. Was auf den ersten Blick für die rührigen Macher der Red Boots keine gute Falle machte, war aber eben vielleicht der entscheidende Hinweis darauf, dass lange nicht alles Gold ist, was glänzt, in der selbsternannten «Sportstadt Aarau». Von all den lobenden Worten kann sich der Aufsteiger in die höchste Frauen-Fussballliga der Schweiz nämlich nichts kaufen. Im Gegenteil: Die Baustellen sind nach der Promotion noch zahlreicher geworden. Da ist eine stotternde Lautsprecheranlage nur ein Detail am Rande. Es fehlen Trainingsplätze, feste Garderoben, eventuell helleres Flutlicht ‒ und so weiter, und so fort. Umso mehr müssten nun alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass diese Sportlerinnen, die die Hauptstadt des Kantons Aargau zukünftig in der nationalen Spitze vertreten werden ‒ inklusiver regelmässiger TV-Präsenz ‒ so schnell wie möglich von besseren Bedingungen profitieren können. Da muss die Politik helfen, aber auch die Anwohner, die ja bekanntermassen gerne ein Wörtchen mitreden. Lippenbekenntnisse helfen jetzt ungefähr gleich viel wie ein Mikrofon mit Wackelkontakt: nämlich gar nichts. (Marcel Kuchta)