Zwischenbilanz der Red Boots Aarau mit Trainer Charly Grütter

Red Boots Aarau Die FC-Aarau-Frauen sind «dort, wo sie hingehören» – und stossen an Grenzen Nach zehn Spielen der Axa Womens Super League sind die Frauen des FC Aarau in der Tabelle auf Platz 8 klassiert – mit sicherem Abstand auf die Abstiegsplätze. Trainer Charly Grütter ist entsprechend zufrieden. Weniger glücklich ist er mit den infrastrukturellen Problemen, die einer weiteren Entwicklung im Weg stehen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Red-Boots-Trainer Charly Grütter (oben) im Kreise seiner Spielerinnen. Hans Riegler

Zehn Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, neun Punkte. Die Bilanz der Red Boots Aarau liest sich zur Winterpause zufriedenstellend. Oder wie es Trainer Charly Grütter anständig formuliert: «Wir sind dort, wo wir hingehören in der Tabelle.» Will heissen: Gegen die Topteams der Liga (Servette, FC Zürich und GC) hat man mehr oder weniger deutliche Niederlagen kassiert und war eigentlich chancenlos.

«Gegen alle anderen Equipen stelle ich mir bisweilen vor, ob vielleicht nicht sogar noch der eine oder andere Punkt mehr dringelegen wäre», sinniert Grütter. Er denkt dabei etwa an die Spiele in St. Gallen, wo man sich in der Nachspielzeit noch eine 2:1-Führung entreissen liess und schliesslich gar leer ausging. Oder an das 1:1 gegen Schlusslicht Yverdon – die Waadtländerinnen holten genau diesen einen Punkt und schossen in Aarau auch ihr einziges (!) Tor (bei 35 Gegentreffern).

Sich nicht in falscher Sicherheit wähnen

Nimmt man aber das übergeordnete Saisonziel «Klassenerhalt» als Massstab, dann sind die Red Boots zweifellos auf Kurs. Der Vorsprung auf das neuntklassierte Rapperswil beträgt sechs Punkte. Wobei Grütter warnt: «Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wähnen. Man weiss nie, ob sich ein Team wie Rapperswil plötzlich noch verstärkt. Dann kann das Polster schnell weg sein.»

Was den Aarauerinnen rein sportlich gesehen mitunter noch im Weg steht, sei ihre Jugendlichkeit, so Grütter. Das Team ist gespickt mit zahlreichen Talenten, aber es mangelt dann eben in gewissen Situationen auch an Routine. «Uns fehlt noch ein wenig die Abgezocktheit, um einerseits mal eine Überraschung gegen einen Grossen zu schaffen. Andererseits aber auch, um solche Spiele wie in St. Gallen nach Hause zu schaukeln.»

Auch deshalb machen sich die Red-Boots-Verantwortlichen seit geraumer Zeit auf die Suche nach Verstärkungen, vornehmlich in der Deutschen Bundesliga. Gemäss Charly Grütter stehen die Chancen nicht schlecht, dass man schon bald neue Spielerinnen in Aarau begrüssen darf. Zumal mit der schweren Verletzung der schwedischen Stürmerin Sara Nilsson (Saisonende nach Kreuzbandriss) sowieso Handlungsbedarf herrscht.

Aaraus schwedische Stürmerin Sara Nilsson (r.) fällt mit einem Kreuzbandriss neun Monate aus. Freshfocus / Carsten Harz

Das alte Lied von der fehlenden Infrastruktur

Handlungsbedarf herrscht bei den Red Boots bekanntermassen auch an anderer Stelle. Das Infrastruktur-Problem im Schachen hat sich nicht gelöst. Die Aarauer Fussballerinnen fristen punkto Trainingszeiten und Garderoben immer noch ein Mauerblümchendasein. «Von vier Trainings pro Woche habe ich zweimal nur die Hälfte eines Fussballplatzes zur Verfügung. Das ist für Frauen-Spitzenfussball ganz einfach ungenügend», unterstreicht Grütter.

Selbst wenn sich die Stadt Aarau alle Mühe gibt, die unbefriedigende Situation zu entschärfen und nach Lösungen sucht, so stossen die Aarauer Fussballerinnen mit ihren – inklusive Nachwuchs – mittlerweile bald 100 Mitgliedern im Schachen, wo auch die Breitensport-Fussballer quasi gleichberechtigt zu Hause sind, an Grenzen. Grenzen, die eine weitere Entwicklung des Frauenfussballs in Aarau verhindern. Grütter sagt klipp und klar: «So werden wir den Sprung an die Spitze nicht schaffen können.»

Red-Boots-Aarau-Trainer Charly Grütter sieht viel Potenzial, aber auch viele Hindernisse. Hans Riegler

Selbst wenn beispielsweise talentierte Schweizer Spielerinnen nach Aarau kommen möchten, dann werden die für ein Team der höchsten Schweizer Spielklasse ungenügenden Rahmenbedingungen schnell zu einem Killerkriterium. Was umso bedauerlicher ist, «weil wir auf der anderen Seite so tolle Sponsoren im Rücken haben, die uns Möglichkeiten bieten, wenn es darum geht, für die Spielerinnen einen Job zu finden», unterstreicht Charly Grütter. Und fügt an:

«Es gibt hier in Aarau mit den beiden Präsidenten Willy Wenger und Walter Berli oder meiner Assistentin Marisa Brunner Leute, die einen wahnsinnig guten Job erledigen und mit unglaublich viel Herzblut und Leidenschaft bei der Sache sind. Man muss aufpassen, dass diese Leute nicht verheizt werden.»

Trotz der schwierigen Situation merkt man Charly Grütter an, dass sein Ehrgeiz und seine Ambitionen, in Aarau den Frauenfussball weiterzuentwickeln, ungebrochen gross sind. «Im Verein wird unglaublich gute Arbeit geleistet. Und wir haben jede Menge Talente in der Pipeline. Wenn wir jetzt noch im Umfeld Fortschritte erzielen können, dann wäre hier in Aarau sehr viel möglich. Dann könnten wir den nächsten Schritt machen.» Vorderhand sind aber weiterhin Geduld und gute Nerven gefragt.

