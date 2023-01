Red Boots Aarau Bulgarische Verstärkung für die FCA-Frauen: Simona Petkova als ordnende Hand für das Mittelfeld Die 29-jährige Nationalspielerin Simona Petkova wechselt zu den Red Boots Aarau. Die Bulgarin kennt den Schweizer Fussball bestens aus ihren Engagements bei YB und Lugano. Nun soll sie das Team von Cheftrainer Charly Grütter in der Rückrunde mit ihrer Routine zum sicheren Klassenerhalt führen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Simona Petkova (l.) im Dress des bulgarischen Nationalteams. Imago

Charly Grütter, der Trainer der Red Boots Aarau, hatte es im Dezember nach Abschluss der Hinrunde angekündigt: Man würde sich für die zweite Saisonhälfte nach ausländischen Verstärkungen umschauen. Gesagt, getan: Am Montag gaben die Aarauerinnen ihren Wunschtransfer bekannt. Mit der Bulgarin Simona Petkova konnte man eine Spielerin holen, die einerseits viel Routine mitbringt und andererseits bereits über Erfahrung in der AWSL, der höchsten Spielklasse hierzulande, verfügt. «Ich wollte Simona schon zu YB holen, als ich dort noch Trainer war und sie für Lugano spielte», erzählt Grütter und fügt an: «Eigentlich hätte sie schon im vergangenen Sommer nach Aarau kommen sollen. Doch ein angebrochener Fuss machte dem Transfer vorerst einen Strich durch die Rechnung.»

Mittlerweile hat sich die bulgarische Nationalspielerin von ihrer Verletzung vollständig erholt. Dem Wechsel zu den Red Boots stand damit nichts im mehr im Wege. «Jetzt bin ich froh, konnten wir das Ganze unter Dach und Fach bringen», freut sich der Trainer der FCA-Frauen. Petkova ist nicht, wie eigentlich erwartet, ein Ersatz für die schwer verletzte schwedische Stürmerin Sara Nilsson (Saisonende nach Kreuzbandriss), sondern agiert gemäss Grütter «eher auf der Seite im offensiven Mittelfeld. Sie ist technisch sehr stark, agil und bringt vor allem eine grosse Portion Routine mit, die unserer Equipe sehr gut tut.» Die Aarauerinnen bekommen mit der bulgarischen «Spielerin des Jahres» eine Akteurin, die, so Grütter, «gut redet, die ihre Teamkolleginnen führt, ihnen hilft und unterstützt.» Schon in den Vorbereitungsspielen gegen die B-Ligisten Sion (5:0) und Thun (4:1) habe sie als Torschützin und Vorbereiterin gezeigt, dass sie genau die Sorte Spielerin ist, die man auf dieser Position gesucht habe.

Nilsson-Ersatz aus dem eigenen Nachwuchs

Nicht fündig wurde man bei den Red Boots indes auf der Suche nach einer ausländischen Verstärkung im Sturm. «Wir haben etwa hundert Spielerinnen angefragt», erzählt Grütter - erfolglos: «Nach einer ersten Kontaktaufnahme, in welcher man sein Interesse bekundet, hört man von den Agenten lange nichts mehr, ehe man auf Nachfrage dann eine Absage kassiert.» Das Problem: Die höchste Schweizer Spielklasse steht in der internationalen Frauenfussball-Nahrungskette ziemlich weit unten. In vielen anderen Ländern lässt sich ungleich mehr Geld verdienen als hierzulande, wo dann Aarau auch nicht gerade zu den bevorzugten Destinationen gehört.

Die Schwedin Sara Nilsson fällt mit einem Kreuzbandriss bis Ende Saison aus. Henry Muchenberger

So macht man bei den Red Boots mal wieder aus der Not eine Tugend und versucht, die entstandene Lücke mit eigenem Nachwuchs zu füllen. Mit Mara Tauriello rückt eine Stürmerin aus der U19 nach. «Sie hat in der Vorbereitung überzeugt», freut sich Charly Grütter über das, was er von ihr gesehen hat. «Mara ist ein ungeschliffener Diamant mit viel Potenzial und kann sowohl im Angriff als auch hinten auf der Seite eingesetzt werden.»

Noch hat man bei den Aarauerinnen die Kaderplanung nicht komplett abgeschlossen. «Wir suchen noch ein bis zwei Spielerinnen, die uns verstärken können», so Grütter. Seine Zielgruppe ist dabei klar: Er sucht junge Akteurinnen, die bei Teams wie Zürich oder Basel nicht zum Zug kommen und Spielpraxis sammeln wollen. Wobei sich auch diese Perspektive nicht immer als schlagendes Argument erweist. Der FCA-Trainer sagt: «Es gibt leider immer noch Spielerinnen, die lieber auf der Ersatzbank und ohne Einsätze Meister werden oder in den Nachwuchsteams spielen, statt sich selber bei einem anderen AWSL-Team auf dem Spielfeld zu bewähren. Das ist tragisch.»

Erstes Nati-Aufgebot für die Aarau-Torhüterin

Dabei gibts in den Reihen der Red Boots ein Musterbeispiel dafür, wie positiv sich so eine Luftveränderung auswirken kann. Torfrau Noemi Benz, die im letzten Sommer aus dem Nachwuchs der FCZ-Frauen nach Aarau gewechselt hat. Dass sich dieser Wechsel für sie vollauf gelohnt hat, wurde am Montag offensichtlich: Sie erhielt von der neuen Nationaltrainerin Inka Grings ein Aufgebot für die Schweizer Frauen-Nati. Benz ersetzt auf der Torhüterinnenposition Elvira Herzog, die während des Nati-Zusammenzugs im Februar für RB Leipzig in der 2. Bundesliga im Einsatz stehen wird. Grings belohnt die aufstrebende 18-Jährige für ihre Leistungen im Klub: «Noemi Benz hat als junge Torhüterin in Aarau eine gute Saison gespielt. Sie hat sich dieses Aufgebot verdient.»

Noemi Benz verdiente sich mit ihren starken Darbietungen bei den Aarauerinnen ein Nati-Aufgebot. Henry Muchenberger

