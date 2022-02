FC Aarau: Reaktionen auf den Tod von Ernst Lämmli

Strassenverkehr Unfall zwischen Schafisheim und Seon: Strasse gesperrt – Haus einsturzgefährdet

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen zwischen Schafisheim und Seon in ein Haus geprallt. Die Strasse ist in beiden Richtungen gesperrt, ein Rettungshelikopter im Einsatz.