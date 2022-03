52. Engadin Skimarathon: So schlugen sich Aargauer Teilnehmer

Rangliste Der erste Engadin Skimarathon seit drei Jahren: So haben sich die Langlauf-Begeisterten aus dem Aargau geschlagen Rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt haben sich zum 52. Engadin Skimarathon am Sonntag angemeldet. Auch einige Aargauer nahmen ihn «unter die Latten». Wir haben für Sie die Resultate aller Aargauer Läuferinnen und Läufer aufgelistet - samt Suchfunktion. 14.03.2022, 13.40 Uhr

Am 52. Engadin Skimarathon nahmen Sportler aus aller Welt Teil - auch aus dem Aargau. Andy Mettler

Nach drei Jahren Corona-bedingtem Winterschlaf fiel am vergangenen Sonntag wieder der Startschuss zum 52. Engadin Skimarathon. 9654 Teilnehmer waren am Start - rund 2000 weniger, als angemeldet. Auch 409 Langläuferinnen und Langläufer aus dem Aargau haben ihn absolviert, 60 von ihnen nur über die halbe Distanz. Wie sie sich geschlagen haben, sehen Sie in den Ranglisten im Überblick.