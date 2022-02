Radsport Weshalb sich ein 17-jähriger Aargauer regelmässig mit dem Tour-de-France-Sieger austauscht Der Gippinger Jan Christen gilt als eines der grössten Schweizer Radsporttalente. Nun fährt der frischgebackene Junioren-Radquer-Weltmeister neu für die Nachwuchs-Equipe des amtierenden Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar. Er profitiert dabei vom Know-how und vom Material des UAE-Profiteams und durfte im Januar sogar schon an dessen Trainingslager in Spanien teilnehmen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Jan Christen bejubelt seinen Radquer-WM-Titel. Imago

Bruno Diethelm betreut Jan Christen seit November 2020. Der 62-Jährige ist bei Swiss Cycling Nationaltrainer bei den Männern in den Sparten Mountainbike und Radquer. Er hat hierzulande schon viele Talente kommen und gehen sehen. Diethelm kann also einschätzen, wie gross das Potenzial eines Fahrers ist. Über seinen 17-jährigen Schützling, der am vergangenen Sonntag in den USA Radquer-Weltmeister bei den Junioren wurde, sagt er, ohne zu zögern: «Jan ist sicher ein ausserordentliches Talent.»

Diethelm weiss aber auch, was es braucht, damit ein Fahrer letztlich das Optimum aus seinem Talent herausholt:

«Entscheidend ist, was Jan aus dieser Begabung, die ihm geschenkt wurde, macht. Erst wenn er seine Vorteile mit hartem Training auch ausnützt, umso näher kommt er an die internationale Spitze. Dort haben aber alle enormes Talent. Und darum macht dann letztlich die Arbeit den Unterschied.»

Jan Christen im Regenbogen-Trikot des Radquer-Weltmeisters. David Stockman / www.imago-images.de

Dass es Jan Christen nicht an Ehrgeiz mangelt, zeigte der Gippinger schon in jungen Jahren regelmässig. Er sammelte Siege – und zwar in allen Sparten: Bahn, Radquer, Mountainbike, Strasse. Bruno Diethelm sagt denn auch: «Für mich ist Jans Arbeitseinstellung beeindruckend. Wie er bereit ist, schon als 17-Jähriger in unangenehmen Bereichen zu trainieren, zum Beispiel punkto Rumpf- und Krafttraining, ist ausserordentlich. Er ist sehr lernwillig und kann neue Übungen schnell adaptieren.»

Auch auf mentaler Ebene ist Stärke gefragt

Neben der körperlichen kommt auch die mentale Komponente dazu. Jan Christen ist der Typ Fahrer, der immer mit dem Ziel ins Rennen geht, es zu gewinnen und das Beste aus sich herauszuholen. Was ihm bisher sehr oft auch gelang. Klar ist aber auch: Diese Dominanz wird sich, je höher das Niveau wird, nicht beliebig fortsetzen. Was auch heisst, dass er sich da und dort auch mal mit weniger begnügen muss als dem Sieg. Bruno Diethelm sagt:

«Lange musste er sich gar nicht mit Niederlagen auseinandersetzen, weil er fast jedes Rennen gewann. Aber das gehört jetzt auch zu seinem Lernprozess dazu. Erkennen, was man besser machen muss. Auch diese Fähigkeit beherrscht Jan perfekt. Jedes Rennen ist auch da zum Lernen und sich weiterzuentwickeln.»

Wo Jan Christens Weg hinführt? Bruno Diethelm unterstreicht: «Wenn alles gut geht, kann aus Jan ein ganz grosser Veloprofi werden. Aber man muss sich immer vor Augen halten: Dieser Weg ist sehr steil und nicht immer lustig. Und: Der Erfolg ruft auch viele Neider und Kritiker auf den Plan.»

Bruno Diethelm, der Trainer von Jan Christen. Keystone

Wenn ein Profiteam alle Hebel in Bewegung setzt

Zum Beispiel auch die Tatsache, dass Christen bereits jetzt zu den meistumworbensten Radsporttalenten weltweit gehört. Kein Wunder, klopften im vergangenen Jahr mehrere World-Tour-Teams beim Gippinger an. Am intensivsten bemühte sich eine Equipe um ihn, deren Manager ein Schweizer ist: Mauro Gianetti der CEO des UAE Team Emirates. Seines Zeichens der Arbeitgeber des zweifachen und amtierenden Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar und des Schweizer Shootingstars Marc Hirschi. Zusammen mit seinen Eltern und Bruno Diethelm einigte sich Jan Christen schliesslich auf die Zusammenarbeit mit dem Pogi-Team und UAE.

«Ich bin sehr beeindruckt, wie engagiert die UAE-Teamchefs sind, wie sehr sie sich für Jan interessieren und wie sehr ihnen das Wohlbefinden eines Juniors am Herzen liegt», betont Bruno Diethelm und fügt an: «Bei allem Interesse sagen sie klar: Wir verfolgen Dich, aber Du hast keinen Druck. Du entscheidest mit Deiner Arbeit, wohin Dein Weg führt.»

Know-how, Material, Betreuung von UAE – trotzdem eigenständig

Jan Christen profitiert in diesem Jahr vom kompletten UAE-Know-how und wird auch mit dem besten Material ausgestattet. Fahren wird er für das Pogi-Team, eine slowenische Nachwuchsmannschaft, die von Tadej Pogacar gegründet worden ist und von UAE auch finanziell unterstützt wird. Christen wird sich sein Rennprogramm aber selbstständig zusammenstellen können.

Für beide Seiten eine perfekte Lösung, da der Aargauer gleichzeitig auch noch seine KV-Lehre am Asana Spital in Leuggern bis im Sommer 2024 vorantreiben muss und entsprechend effizientes Zeitmanagement gefragt ist. Jan Christen sagt: «Ziel ist, dass ich bei UAE auf Stufe World Tour einsteige.» Theoretisch wäre das schon im kommenden Jahr möglich. Realistischerweise wird sich der Gippinger aber noch ein weiteres Jahr gedulden müssen. Der saubere Lehrabschluss hat – allen Verlockungen zum Trotz – oberste Priorität.

Mit Pogacar, Hirschi und Co. gemeinsam im Trainingslager

Wie sehr die UAE-Verantwortlichen daran interessiert waren, Jan Christen zu sich ins Boot zu holen, untermauert die Tatsache, dass er im Januar als einziger Junior am Trainingslager des Profiteams in Spanien teilnehmen durfte. Für ihn natürlich ein unglaubliches Erlebnis: «Ich war gespannt, was auf mich zukommt. Am Anfang war ich schon eher zurückhaltend, weil ich die Leute erst kennen lernen musste. Aber ich wurde von der ganzen Equipe herzlich empfangen und habe mich dort in dieser Woche wie ein vollwertiges Teammitglied gefühlt. Ich wurde von den Betreuern genau gleich behandelt wie die Profis. Es war auch der Sinn und Zweck, dass ich so gut wie möglich einen Einblick in die Mannschaft erhalte», schwärmt Christen.

Jan Christen (rechts) unterwegs mit den UAE-Profis. ZVG

Einer der vielen Höhepunkte war für das Schweizer Radsportjuwel ein gemeinsames Frühstück mit Superstar Tadej Pogacar – an einem Zweiertisch. Der Slowene war nur kurz in Spanien dabei, doch Christen erhielt die Gelegenheit, sich mit einem der Besten des Fachs auszutauschen. Logisch hat ihn das ziemlich beeindruckt. Und so ist seine Erkenntnis aus dem Trainingslager wenig überraschend:

«Meine Motivation ist riesig! Ich war vorher schon begeistert vom Team, wie es sich präsentiert hat. Aber jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Das ist wirklich Topqualität in allen Bereichen.»

Wenn einem dann der Tour-de-France-Sieger via Twitter zum WM-Titel gratuliert und schliesslich auch noch höchstpersönlich am Telefon, dann kann man nachvollziehen, dass Jan Christen seine Ziele noch entschlossener verfolgen wird. In diesem Jahr will er bei Paris-Roubaix, der Waadtland-Rundfahrt und der Tour du Valromey, der Nachwuchs Tour de France, angreifen, bei den Welt- und Europameisterschaften in den Sparten Strasse und Mountainbike. Und natürlich auch bei seinem Heimrennen, dem GP Rüebliland.

Tadej Pogacar wird Jan Christens Werdegang aus der Ferne interessiert verfolgen. «Wir stehen in regelmässigem Austausch», erzählt der Aargauer lächelnd.

