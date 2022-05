Radsport Jan Christens Ausrufezeichen nach dem Mega-Deal Das Aargauer Radsport-Talent Jan Christen entscheidet die prestigeträchtige Waadtland-Rundfahrt zu seinen Gunsten. Dies wenige Tage, nachdem seine Verpflichtung beim Profiteam UAE-Emirates bekannt geworden war. Marcel Kuchta 30.05.2022, 11.52 Uhr

Jan Christen gewinnt die Waadtland-Rundfahrt Zvg / Aargauer Zeitung

Als es knapp zu werden drohte, da nahm Jan Christen sein Schicksal selber in die Hand. Im fünften und letzten Teilstück der Waadtland-Rundfahrt, einem 91 Kilometer langen Rundkurs von und nach Aigle, attackierte der 17-jährige Aargauer 32 Kilometer vor dem Ziel, in einem der steilsten Anstiege des anspruchsvollen Parcours.

«Alles oder nichts» lautete in diesem Moment das Motto Christens, der im Gesamtklassement 48 Sekunden hinter dem Leader Johannes Kulset (Norwegen) lag. Das Schweizer Megatalent packte die Gelegenheit beim Schopf, baute seinen Vorsprung regelmässig aus und wies am Ende genau die Differenz auf, die er brauchte, um nicht nur die Etappe zu gewinnen, sondern gleich auch noch das Gesamtklassement. Jan Christen holte sich das begehrte Leadertrikot um den Bruchteil einer Sekunde. Er hatte Massarbeit geleistet.

Ein starkes Signal an die Konkurrenz

Für den Aargauer war der Sieg im Waadtland umso spezieller, als am Eröffnungstag der Rundfahrt, am Donnerstag, seine Vertragsunterzeichnung beim UAE-Emirates-Team publik geworden war. Das World-Tour-Team um den zweifachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat Jan Christen gleich für fünf Jahre an sich gebunden. Mit seinem Sieg an der prestigeträchtigen Rundfahrt, die 2016 unter anderem auch schon vom Schweizer Radsport-Hoffnungsträger Marc Hirschi gewonnen worden war, gab er seinem zukünftigen Arbeitgeber und seiner Konkurrenz gleich mal ein starkes Signal.

Mitte Juni geht es für Jan Christen mit dem «Heimspiel» an den Gippinger Radsporttagen weitere, ehe gegen Ende Monat in Steinmaur, im Trainingsgebiet des frischgebackenen Waadtland-Siegers, die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren, wo er als Titelverteidiger an den Start geht, und auf der Strasse über die Bühne gehen werden.

Die nächste grosse Bewährungsprobe steht für Jan Christen dann Ende Juli auf dem Programm. Dann findet in Frankreich die Tour de Valromey statt. Sie wird auch als «Tour de France für Junioren» bezeichnet. Der Aargauer wird dort wieder unter spezieller Beobachtung stehen.