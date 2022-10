Vor dem AlperoseQuer in Schneisingen - und ein Blick nach Baden

Radquer Schneisingen erhält ein Upgrade, in Baden lebt die Hoffnung auf ein Comeback Am Sonntag geht in Schneisingen die dritte Auflage des «AlperoseQuer» über die Bühne - neu als Teil des «Swiss Cyclocross Cup». Währenddessen herrscht beim beliebten Radquer auf der Baldegg oberhalb von Baden zum zweiten Mal in Serie Sendepause. Doch das könnte sich jedoch schon im kommenden Jahr wieder ändern. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Das Radquer auf der Baldegg oberhalb von Baden erfreute sich grosser Beliebtheit. Steffen Müssiggang / Aargauer Zeitung

Mit dem am Sonntag in Schneisingen stattfindenden «AlperoseQuer» geht der zweite Lauf des neuen «Swiss Cyclocross Cup» über die Bühne. Es ist die dritte Austragung des Schneisinger Radquers – erstmals aber mit internationalem Status. Der Kampf um das rote Leadertrikot des Swiss Cyclocross Cup wurde Anfangs Oktober im zürcherischen Mettmenstetten lanciert.

Weltcupstart in Europa zur Unzeit

Nun wird am Sonntag in den verschiedensten Kategorien erneut um wichtige Punkte im Gesamtklassement gekämpft. Weil gleichentags im tschechischen Tabor der erste Weltcup in Europa stattfindet, treten jedoch die Leaderin (Hélène Clauzel, Fra) und der Leader (Kevin Kuhn, Sui) in den Elite-Kategorien nicht an. Somit garantiert das Rennen Spannung um die Spitzenposition im Gesamtklassement.

Für OK-Präsident Karl Dillier stehen aber ganz andere Aspekte im Vordergrund: «Wir wollen mit unserem Rennen und dem Swiss Cyclocross Cup dem Radquersport und vor allem dem Nachwuchs eine Plattform und eine Renngelegenheit auf höchstem Niveau anbieten», so Dillier. Das Schneisinger OK war denn auch hauptverantwortlich, dass die neue Rennserie auf diese Saison hin zustande gekommen ist. Ganz ohne grosse Namen muss man jedoch nicht auskommen: Radprofi Silvan Dillier, der Sohn des OK-Präsidenten, wird am Sonntag an den Start gehen.

Vor Jahresfrist fuhr Lokalmatador Silvan Dillier auf den dritten Platz. Vielleicht fährt sein Sohn Ilja bereits bei den Kinderrennen mit, die zum “AlperoseQuer” gehören. August Widmer / Aargauer Zeitung

Gibts eine Rückkehr auf die Baldegg?

Das Rennen in Schneisingen ist das einzige im Kanton Aargau, nachdem das Quer in Baden, welches seit 2011 auf der Baldegg stattgefunden hatte, bereits im Vorjahr nicht mehr durchgeführt worden war. Nach dem Ausstieg von Hauptsponsor EKZ, den Nachwehen der Corona-Pandemie und Unsicherheiten punkto Besitzverhältnissen rund um das Restaurant auf dem Badener Hausberg, verzichtete das OK auch heuer auf eine Veranstaltung.

Christian Rocha, der das «Süpercross» auf der Baldegg zusammen mit seinen leidenschaftlichen Mitstreitern erfolgreich lanciert und etabliert hat – es strömten bis zu 4000 Zuschauer zum Renngelände, schliesst eine Neuauflage im kommenden Jahr nicht aus. Eine erste Kontaktaufnahme mit den neuen Pächtern auf der Baldegg ist erfolgt.

«Die Chancen stehen 50:50»

Das gegenseitige Interesse an einer Rückkehr des Quers sei vorhanden, aber es gibt gemäss Rocha noch einige offene Fragen zu klären – zum Beispiel punkto Streckenführung, aber auch vor allem punkto Finanzierung und personellem Aufwand. «Auf 50:50», schätzt der Event-Organisator aus Ennetbaden, der mittlerweile im Engadin wohnt, die Chancen ein, dass oberhalb von Baden dereinst wieder ein Radquer stattfinden wird.

