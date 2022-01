Jan Christen vor der Radquer-WM in den USA

Radquer Gippinger Talent Jan Christen: Erst die Odyssee, dann eine Medaille bei der US-Premiere? Der Gippinger Jan Christen misst sich an der WM in Fayetteville in den USA mit den besten Radquer-Junioren der Welt. Der 17-Jährige, der als eines vielversprechendsten Schweizer Radsporttalente gilt, gehört am Sonntag nicht zum engsten Favoritenkreis. Aber genau das könnte am Ende auch sein Vorteil sein. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann Jan Christen seine Stärken in den USA ausspielen? ZVG

Kompliziert? Die Reise der Schweizer Radquer-Delegation an die WM-Destination Fayetteville im US-Bundesstaat Arkansas war eigentlich mehr als das. Es war schon fast ein logistisches Meisterwerk – oder auch: Eine Odyssee. Erst am Montag mit dem Auto plus Bus mit dem ganzen Equipment aus der Schweiz nach Frankfurt.

Nach einer Übernachtung am Dienstagmorgen rein in den Flieger Richtung USA. Nach elf Stunden Flug Landung am Dienstagnachmittag in Dallas. Dort nach langer Wartezeit infolge transporttechnischer Komplikationen eine erneute Übernachtung und am Mittwoch ein nächster Flug: eine Stunde nach Fayetteville. Aber nur für die Fahrer. Das Material musste mittels fünfstündiger Fahrt auf der Strasse an den WM-Austragungsort gekarrt werden. Am Mittwoch war schliesslich alles dort, wo es sein musste.

Zum ersten Mal in den USA

Kein Wunder, hatte sich Jan Christen, der jüngste Fahrer der siebenköpfigen Schweizer Quer-Equipe, am Donnerstag noch nicht ganz von den Strapazen und vom Jet-Lag erholt. Für den 17-jährigen Gippinger ist es überhaupt die erste Reise auf einen anderen Kontinent gewesen. Mit Ausnahme eines Rennabstechers nach Aserbaidschan, hatte er Europa vorher noch nie verlassen.

Fayetteville liegt in der Mitte zwischen Dallas und Kansas City. Google Maps

Am Sonntag wird er als einziger Schweizer Teilnehmer im Junioren-Rennen an den Start gehen. Ehrgeizig wie er ist, rechnet sich Jan Christen intakte Chancen aus, im Wettkampf ganz vorne mitzumischen. An seinem ausserordentlichen Talent bestehen speziell nach den Leistungen im vergangenen Jahr, als er sich beispielsweise drei Schweizer Meistertitel in den Disziplinen Quer, Bahn und Mountainbike auf der Juniorenstufe holte, längst keine Zweifel mehr.

Die Fragezeichen aufgrund der fehlenden Vergleiche

Und doch geht Christen, was den internationalen Vergleich angeht, mit einem Fragezeichen in das WM-Rennen vom Sonntag (18 Uhr MEZ, live auf Eurosport Player). Während sich seine stärksten Konkurrenten, die traditionellerweise aus den Quer-Hochburgen Belgien und Niederlanden stammen, regelmässig an Wettkämpfen untereinander messen konnten, musste Jan Christen – auch berufsbedingt - seine Prioritäten anders setzen. Er konnte nur wenige Quer-Rennen bestreiten, in welchen es Weltcup-Punkte zu sammeln gab. Dort musste er wiederum, mangels Ranking-Punkten, jeweils weit hinten im Feld starten. «So kam ich gar nie in die Situation, mich direkt mit den Spitzenfahrern messen zu können», bemerkt Christen.

In der unmittelbaren WM-Vorbereitung überliess das vielseitige Talent trotzdem nichts dem Zufall. Er weilte zwei Wochen lang im Trainingslager in Spanien. «Ich fühle mich sehr gut in Form», sagt Jan Christen. Aber auch: «Ich habe eben keinen wirklichen Anhaltspunkt, wo ich im Vergleich zur Konkurrenz stehe.»

Die zweite Startreihe als ideale Ausgangslage

Immerhin: Seine beeindruckenden Aufholjagden in den wenigen internationalen Vergleichen brachten ihn in den Ranglisten jeweils so weit nach vorne, dass er trotzdem wertvolle Punkte sammeln konnte, die ihm nun im Hinblick auf das WM-Rennen sehr zugute kommen. Am Sonntag wird er von der zweiten Startreihe (Platz 11) aus in die Medaillenjagd starten können. «Eine ideale Ausgangslage», freut sich Christen. Zumal ihm der Parcours im Fayetteville nach einem ersten Augenschein sehr gefällt.

«Es ist eine coole Strecke mit interessanten, zum Teil künstlich eingebauten Hindernissen. Sie kommt meinen Qualitäten sicher entgegen.»

Bleibt noch der Faktor Wetter. Im Radquer ja generell ein ziemlich matchentscheidender Einfluss. «Es soll entweder ganz trocken oder extrem schlammig sein», erklärt Jan Christen seine meteorologischen Präferenzen. Entweder also solls ein brutal schnelles, oder dann ein hartes, extrem kräftezehrendes Rennen werden. Auf jeden Fall so, dass Christens ganze Palette an Qualitäten am besten zur Geltung kommt. Die Prognosen deuten auf trockene Verhältnisse hin, was ganz nach dem Gusto den jungen Aargauers wäre.

«Das Ziel ist eine Medaille. Es kann jedoch sein, dass ich auch mit einem Platz neben dem Podest zufrieden sein werde. Entscheidend ist diesbezüglich meine Leistung – und der Abstand zu den Besten.», zeigt sich Jan Christen ehrgeizig. Es würde jedenfalls niemanden erstaunen, würde der Gippinger bei seinem ersten USA-Besuch bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen und mit Edelmetall um den Hals die lange Rückreise in Richtung Europa antreten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen