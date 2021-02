Radprofi Wenn auch die zweite Klasse erstklassig ist: Silvan Dilliers Start im neuen Team Seit Mitte Dezember ist der Schneisinger Radprofi Silvan Dillier mit seinem neuen Team Alpecin-Fenix unterwegs. Seine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. Die neue Radsaison verspricht für den 30-Jährigen spannende Perspektiven. Marcel Kuchta 18.02.2021, 05.00 Uhr

Im Trainingslager im neuen Alpecin-Fenix-Gewand: Silvan Dillier. Imago

Dass weniger bisweilen auch mehr sein kann, erlebt der Schneisinger Radprofi Silvan Dillier derzeit am eigenen Leib. Nach seinem Wechsel vom auf dem höchsten Level (ProTour) eingestuften, französischen AG2R-Team zur auf zweithöchster Stufe (Continental Pro) klassierten, belgischen Alpecin-Fenix Equipe, musste sich der 30-Jährige erstmal an neue Gegebenheiten gewöhnen. «Vieles wird einfacher gehandhabt, aber das ist teilweise sogar besser», erzählt der Aargauer Radprofi von seinen ersten Eindrücken, die er im Dezember im Trainingslager im spanischen Benicassim erhielt.

Neues Team, neuer Blickwinkel

Was früher, auf höchstem Level für ihn als Profi einfach selbstverständlich war, weil es schon immer so gewesen ist, das sieht er nun aus einem anderen Blickwinkel: «Es hat beispielsweise viel weniger Leute im Staff. Jeder ist extrem gefordert bei seiner Aufgabe, es entsteht eine tolle Dynamik. Entsprechend ist die Motivation bei allen gross im Team. Ebenso die Hilfsbereitschaft untereinander.»

Das Credo ist dabei klar: Man will auch als nominell zweitklassiges Team sportlich so gut sein wie jene der World Tour. Aber man muss es mit weniger Geld schaffen: «Für uns heisst das, dass wir ganz einfach effizienter agieren müssen», sagt Dillier und gibt ein Beispiel: «Ich war es gewohnt, dass man im Trainingslager bei der Ankunft am Flughafen vom Teambus in Empfang genommen und ins Hotel transportiert wird. Das haben wir hier nicht. Und ehrlich gesagt braucht es den Bus in einem Trainingslager auch nicht, weil man sich im Hotel umziehen kann.»

Die ersten zwei Monate standen für Silvan Dillier im Zeichen der Integration in seine neue Equipe, bei welcher der niederländische Superstar Mathieu Van der Poel eine zentrale Rolle spielt. «Man weiss erst, wie ein Team funktioniert, wenn man dort dabei ist. Das Bild, das man als Aussenstehender erhält, ist teilweise ganz anders», sagt der Schneisinger und präzisiert:

«Ich bin wirklich erstaunt, wie professionell in dieser Mannschaft gearbeitet wird. Jeder Schritt, jede Handlung ist durchdacht. Alles wird minutiös geplant, so wie man das vielleicht bei einem absoluten Topteam wie Ineos oder Jumbo-Visma erwartet, aber sicher nicht bei einer Continental-Pro-Equipe.»

Genau solche Bedingungen habe er sich schon lange gewünscht, zeigt sich Silvan Dillier gleichsam begeistert und überrascht. Denn erwartet hat er sie auf diesem Level nicht unbedingt.

«Die sportlichen Leiter wissen, wo meine Qualitäten liegen»

Gut sieht es bei Dillier auch punkto Programm für die kommende Saison aus. Noch wurde zwar nicht konkret festgelegt, welche Rennen der Schweizer in belgischen Diensten bestreiten wird, aber schon jetzt dürfte klar sein, dass er für die beiden Frühjahrs-Klassiker, die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix sowie die Tour de Suisse und auch die Tour de France vorgesehen ist.

«Die sportlichen Leiter wissen, welche Rennen ich gerne fahre und wo meine Qualitäten liegen. Entsprechend versuchen sie, ein Programm zusammenzustellen, das auf mich zugeschnitten ist», zeigt sich Silvan Dillier zuversichtlich, dass er auf seine Kosten kommen wird. Allzu viele Gedanken will und soll er an die Planung aber nicht verschwenden. Das ist auch die Denkweise im Alpecin-Fenix-Team:

«Sie sagen uns Fahrern, dass wir uns nicht den Kopf zerbrechen sollen, ob wir dieses oder jenes Rennen fahren können, sondern dass wir uns auf das konzentrieren sollen, was wir selber kontrollieren können. Für alles andere sollen wir keine Energie verschwenden.»

Anfang Februar feierte Silvan Dillier in Frankreich seine Rennpremiere im neuen Team bei der fünftägigen Rundfahrt «Etoile de Bessèges». Er beendete den Parcours auf dem 32. Gesamtrang und war damit der bestklassierte Fahrer seiner Equipe. «Wir waren sehr motiviert. Jeder ist für den anderen gefahren», zeigt sich der Aargauer zufrieden mit dem ersten Auftritt im neuen Gewand.

Am 7. März geht mit der Rundfahrt Paris-Nizza die Saison für Silvan Dillier und sein Team auf höchstem Level so richtig los. Danach geht es Schlag auf Schlag – so Corona will.