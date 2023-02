Rad Zwischen Abschlussprüfungen und Tour-de-France-Träumen: Der Aargauer Jan Christen auf dem Weg zum Radstar Seine Ziele sind gross: Doch Jan Christen verfolgt einen klaren Plan. «Wichtig ist, dass ich meine Winner-Mentalität behalte», sagt der Gippinger. Darum will er Schritt für Schritt gehen, auch wenn dies einen kleinen Umweg bedeutet. Martin Probst Jetzt kommentieren 01.02.2023, 18.00 Uhr

Jan Christen wird im Radsport hoch gehandelt. Alexander Wagner

Jan Christen hätte sich auch für den direkten Weg zu den Profis entscheiden können. Quasi rein ins Haifischbecken, obwohl er noch Ballast trägt. «Nur», sagt er, «dann hätte es sein können, dass es mir zu viel wird.»

Christen ist 18 und wird da und dort – ja eigentlich überall – als eines der grössten Talente im Radsport gehandelt. Nicht nur in der Schweiz. Weltweit. Aber: Christen absolviert parallel zur Sportkarriere auch eine Lehre. Typisch schweizerisch könnte man sagen. Vernünftig trifft es besser, weiss doch niemand, wohin der Weg als Sportler tatsächlich führen wird.

Im kommenden Sommer stehen für Christen die Abschlussprüfungen seiner KV-Ausbildung an. Das Spital Leuggern ermöglicht ihm zwar sehr viele Freiheiten, wofür der Aargauer enorm dankbar ist, aber kein Diplom ohne Prüfung. «Darum war für mich und mein Team klar, dass ich noch eine Saison mit dem Fokus auf U23-Rennen in Angriff nehme», sagt er.

Einer der Jüngsten mit ganz grossen Zielen

Christen steht seit einem Jahr bei UAE Emirates unter Vertrag. Das Team gewann mit Tadej Pogacar 2020 und 2021 die Tour de France und will den Sieg 2023 zurück in die eigenen Reihen holen. Die Möglichkeiten für den direkten Weg zu den Profis wären für Christen also durchaus vorhanden gewesen. Aber eben aus Gründen mit Risiko behaftet: «Wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, kann es zum Problem werden», sagt er.

Zum Problem, weil Christen grosse Ziele verfolgt. Sehr grosse. Irgendwann will er an der Tour de France selbst Rennen gewinnen. «Wichtig ist, dass ich meine Winner-Mentalität behalten kann», sagt er. Darum fährt er in dieser Saison für das Emirates-Partnerteam Hagens Berman Axeon. «Auf Stufe U23 sind die Chancen grösser, dass ich sofort Rennen gewinne», sagt der Gippinger. Sofort heisst bei ihm in seiner ersten Saison auf dieser Stufe.

Mit 18 Jahren gehört Christen zu den Jüngsten, und doch zu jenen mit den grössten Zielen. Den Giro d'Italia der Nachwuchsfahrer, liebevoll Baby Giro genannt, will er gewinnen. Ebenso die Tour de l'Avenir, bei der einst, 2018, auch Pogacar triumphierte. Am Samstag startet Christen nun vorerst an der Radquer-WM in Holland, bei der U23. Sein Fokus aber liegt ganz klar auf der Strassensaison. An der WM darf, muss aber nicht alles funktionieren.

Im Training mit dem Superstar

Die vergangenen zwei Wochen hat sich Christen in einem Trainingslager in Spanien auf die im März beginnende Strassensaison vorbereitet. Drei bis sechs Stunden verbrachte er täglich auf dem Velo und spürte grosse Fortschritte, wie er sagt. Gerade im Bereich der getretenen Wattzahlen, die besagen, wie viel Kraft er während einer gewissen Dauer auf die Pedale übertragen kann. «Verglichen mit Pogacar kann ich noch nicht ganz mithalten, aber im Vergleich mit vielen anderen Profis durchaus», sagt er.

Der slowenische Topfahrer Tadej Pogacar hat Jan Christen in sein Team geholt. Keystone

Apropos Pogacar: Mit dem slowenischen Superstar hat er ebenfalls ein paar Trainingstage in Spanien verbracht. «Als ich neu im Team war, dachte ich noch, wow, da ist Tadej. Aber mittlerweile sind wir längst normale Teamkollegen. Er ist sehr interessiert, fragt öfters nach, was ich vorhabe», sagt Christen. Der Weg zu den Vollprofis ist nur noch eine Frage der Zeit.

