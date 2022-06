Silvan Dillier vor seiner Tour de France Teilnahme

Rad Weshalb Silvan Dillier am Ende um die Tour-de-France-Teilnahme zittern musste Der 31-Jährige Radprofi aus dem Kanton Aargau ist einer von drei Schweizer Tour-de-France-Teilnehmern. Auch in diesem Jahr möchte er seinem Teamleader Mathieu van der Poel zu einem Triumph verhelfen. Aber eventuell auch mal auf eigene Rechnung fahren. Doch es droht ein viel unberechenbarerer Gegner abseits der Strassen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Jahr wird Silvan Dillier die Tour de France nicht im Trikot des amtierenden Schweizer Meisters bestreiten Etienne Garnier/Freshfocus

Am Freitag erfolgt in Kopenhagen der Auftakt zur diesjährigen Tour de France. Bereits am Dienstagabend bestieg Silvan Dillier in Kloten ein Flugzeug in Richtung der dänischen Hauptstadt, um dort wenig später seine Teamkollegen im Mannschaftshotel zu treffen. Der Aargauer gehört zum achtköpfigen Aufgebot der belgischen Alpecin-Fenix-Equipe mit dem holländischen Superstar Mathieu van der Poel an der Spitze.

Der Schneisinger ist nur einer von drei Schweizer Radprofis, die am Freitag das wichtigste Radrennen der Welt in Angriff nehmen werden. Neben Dillier stehen noch die beiden Thurgauer Stefans, Küng und Bissegger, am Start. Marc Hirschi kippte wenige Tage vor dem Startschuss aus dem Aufgebot des UAE-Emirates-Teams, weil er sich nicht rechtzeitig von seiner Corona-Infektion, die er sich an der Tour de Suisse zugezogen hatte, erholt hat.

Corona wird auch die Tour de France in Atem halten

Auch Silvan Dillier gehörte zu den zahlreichen Fahrern, die sich während der Schweizer Rundfahrt aufgrund eines positiven Corona-Tests aus dem Rennen zurückziehen mussten. «Zum Glück waren aber meine weiteren Tests schnell wieder negativ», ist Dillier erleichtert, dass ihm am Ende nicht dasselbe Schicksal wie Hirschi widerfahren ist.

Das verflixte Corona-Virus wird das Peloton in den kommenden drei Wochen so oder so in Atem halten. Wer positiv getestet wird, der fliegt aus dem Rennen. Wie schnell das gehen kann, zeigte sich während der Tour de Suisse auf eindrückliche Art und Weise, als sich die Organisatoren nach dem Rückzug mehrerer Teams kurz überlegen mussten, das Rennen ganz abzublasen.

Silvan Dillier konnte die Reise nach seiner überstandenen Erkrankung und den folgenden, negativen Tests nun einigermassen entspannt antreten. «Trotzdem trage ich nun schon eine ganze Weile wieder eine Maske», erzählt er. Natürlich auch im Flugzeug Richtung Dänemark. Sein französischer Profi-Kollege Romain Bardet meinte auf Twitter: «Einsteigen in ein überfülltes Flugzeug, wenn 90 Prozent der Passagiere keine Maske tragen. Erster Belastungstest.»

Klar ist: Die Hygienemassnahmen werden nun wieder höchste Priorität geniessen. Natürlich auch im Alpecin-Fenix-Team von Silvan Dillier.

Für die belgische Equipe wäre es zweifellos ein Desaster, sollte beispielsweise Teamleader Mathieu van der Poel wegen eines positiven Corona-Tests zur Aufgabe gezwungen werden. Der Niederländer bildet zusammen mit Top-Sprinter Jasper Philipsen (Belgien) eine Doppelspitze. Für diese beiden Fahrer werden die Alpecin-Helfer um Silvan Dillier vor allem in der ersten Phase der Tour de France die Vorarbeit verrichten. Das Ziel ist klar: Etappensiege sollen her. Und vielleicht auch noch das begehrte Maillot jaune. So wie im Vorjahr, als sich van der Poel das begehrte Leadertrikot nach brillanter Vorarbeit von Silvan Diller in der 2. Etappe auf die Mur-de-Bretagne geholt hatte.

Die Vorteile der fixen Tour-de-France-Planung

Unter anderem auch dank seiner starken Performance während der letztjährigen Tour de France war Silvan Dilliers Teilnahme an der aktuellen «Grande Boucle» seit anfangs Saison fest eingeplant. Für den Aargauer natürlich sehr beruhigend. «Es hilft schon, wenn man nicht bis kurz vor der Tour auf Teufel komm raus noch gute Resultate herausfahren muss», befürwortet der Scheisinger des Alpecin-Konzept der konkreten Planung.

Apropos gute Resultate: Die blieben im Fall von Silvan Dillier während der ersten Saisonhälfte aus. Wobei das natürlich auch nicht das primäre Ziel des Aargauers war. Seine Rolle ist klar: Mit seiner Routine und seinen Rollerqualitäten soll er den Stars innerhalb der Mannschaft zu den Siegen verhelfen. Das gelang sehr gut. Zum Beispiel an der Flandern-Rundfahrt, welche van der Poel zu seinen Gunsten entschied.

Je länger die Tour de France dauert, umso mehr rechnet sich aber auch Silvan Dillier Chancen aus, durchaus mal auf eigene Rechnung fahren zu können. Trotz der zwischenzeitlichen Corona-Infektion stimmt die Form, an welcher auch an einem langen Trainingslager in La Plagne (Frankreich) gefeilt wurde. Das Tour-Abenteuer kann für ihn beginnen. Heuer aber ohne das unverkennbare Trikot des Schweizer Meisters. Das verlor Dillier am vergangenen Sonntag an Robin Froidevaux.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen