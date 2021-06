Silvan Dillier ist Schweizer Meister, Jan Christen wütend

Rad-SM Ein jubelnder und ein wütender Aargauer Der Schneisinger Radprofi Silvan Dillier holte sich an der Schweizer Meisterschaft in Knutwil LU zum zweiten Mal nach 2017 den Titel. Bei den Junioren scheiterte der Gippinger Jan Christen beim Versuch, zum fünften Mal den Meisterthron zu besteigen - allerdings unter höchst umstrittenen Umständen. Marcel Kuchta 20.06.2021, 20.42 Uhr

Silvan Dillier wird Schweizermeister beim Radrennen der Herren an der Rad Strassen Schweizermeisterschaft vom Sonntag, 20. Juni 2021 in Knutwil im Kanton Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler). Urs Flueeler / KEYSTONE

Am Ende des knapp 160 Kilometer langen Rennens der Männer Elite machte ein Quartett den Sieg unter sich aus. Im Sprint war schliesslich der Aargauer Silvan Dillier der stärkste. Der 30-jährige Schneisinger liess seinen letzten Begleitern Simon Pellaud, Johan Jacobs und Cyrille Thièry keine Chance und feierte somit seinen zweiten Meistertitel nach 2017. «Es gibt Tage, an denen geht ein Plan auf – heute war so ein Tag. Ich wusste, dass ich in die Gruppe gehen musste, wenn ich in der Entscheidung dabei sein will», freute sich Dillier darüber, dass seine Taktik aufging.