GP Rüebliland mit einem Deutschen Sieger

Rad Es war kein GP Rüebliland für die Einheimischen Mit dem Landesmeister Emil Herzog gewann erstmals seit acht Jahren wieder ein deutscher Fahrer den in Wohlen zu Ende gegangenen GP Rüebliland. Herzog hatte am Freitag in Steinmaur die Auftaktetappe gewonnen und musste sich den Gesamtsieg am letzten Tag hart erkämpfen. August Widmer Jetzt kommentieren 04.09.2022, 20.16 Uhr

Erstmals seit acht Jahren gewann mit Emil Herzog (Mitte) wieder ein deutscher Fahrer den GP Rüebliland. Herzog gewann vor dem Norweger Jorgen Nordhagen (links) und dem Dänen Theodor Storm. August Widmer

Bei der diesjährigen Austragung des einzigen Mehretappenrennens für Nachwuchsfahrer in der Deutschschweiz führte nur die in Wohlen zu Ende gehende Schlussetappe ganz durch den Kanton Aargau. Für einmal wurde der «GP Rüebliland» damit seinem Namen nur zu einem Teil gerecht. Denn weder die in Steinmaur zu Ende gehende Auftaktetappe vom Freitag noch die am Samstag in Stammheim im Zürcher Weinland zu Ende gehenden Etappe hatten einen grossen Bezug zum «Rüebliland».

Das kümmerte allerdings die in 23 gestarteten Teams der 17- und 18-jährigen Nachwuchsfahrer nicht gross. Vor allem nicht die Fahrer des Teams «Auto Eder», der Nachwuchsabteilung des deutschen Weltcup-Teams «Bora-Hansgrohe». Drei der vier Etappen wurden von den Fahrern dieser Mannschaft gewonnen. Aber der Gesamtsieg wäre ihnen fast durch die Latten gegangen. «Am Samstagnachmittag gewann mit dem Luxemburger Mathieu Kockelmann zwar ein Fahrer aus unserer Mannschaft die dritte Etappe. Aber wir hatten den Dänen Tobias Svarre übersehen und der zog mir das Leadertrikot aus», schilderte Herzog die Ausgangslage, wie sie ihm und seinen Mannschaftsgefährten vor der Schlussetappe vom Sonntagmorgen unangenehm präsentiert wurde.

Da blieb den jungen Fahrern um Emil Herzog nichts anderes übrig, als von Beginn an der längsten Etappe der diesjährigen Junioren-Rundfahrt in die Offensive zu gehen. Und das machten sie auf dem Schlussteilstück denn auch wacker. Nach der 107 km langen Fahrt durchs Freiamt erreichten Herzog und vier weitere Fluchtgefährten mit einem Vorsprung von einer Minute und acht Sekunden das Ziel.

Dass der Tagessieg an den Norweger Jörgen Nordhagen ging, konnte dem als Dritter Wohlen erreichenden Herzog eigentlich gleich sein. Wichtiger für den aus Lindau am Bodensee stammenden Deutschen war, dass der die Schlussetappe als Gesamtführender in Angriff nehmende Däne Svarre über zwei Minuten auf die Besten verlor und als 48. Wohlen erreichte. Damit rutschte Svarre auf den sechsten Schlussrang zurück und Herzog holte sich mit einem Vorsprung von zwölf Sekunden vor dem Norweger Nordhagen als erster Deutscher seit 2014, als Leonard Kämna vor dem heute für Frankreich fahrenden Pavel Sivakov gewonnen hatte, den Sieg. «Wir wollten den Gesamtsieg nach Hause bringen. Deshalb griffen wir auf der Schlussetappe nochmals kräftig an», verriet Herzog nach dem erfolgreich verlaufenen Schlusstag. Ein Vorhaben, dass zwar Herzog und seine Mannschaftskameraden, aber nicht die Schweizer umsetzen konnten.

Die Schweizer um Jan Christen auf der Verliererstrasse

Europameister Jan Christen war wegen einer Erkältung mit einem reduzierten Leistungsvermögen an den Start gegangen und wurde von der Konkurrenz auch gut beschattet: «Immer, wenn ich angriff, klebten die Konkurrenten an meinem Hinterrad. Wenn andere gingen, reagierte niemand». Aus dieser Konstellation konnten die übrigen Schweizer keinen Profit zu ziehen. Dank einem aufmerksamen Einsatz auf dem Schlussteilstück vermochte sich Tim Rey als bester Eidgenosse immerhin auf den zehnten Schlussrang vor zu arbeiten. Damit gelang einem Schweizer an einem GP Rüebliland, der bei der 46. Austragung kein Rennen der Einheimischen war, schlussendlich doch noch der Sprung unter die ersten Zehn.

