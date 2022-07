Der Elfinger Jonas Ackermann reist an die Quidditch-EM in Irland

Elfingen «Ich habe Quidditch von Harry Potter gekannt, aber nie als Sport in der echten Welt wahrgenommen»: Jonas Ackermann reist nach Irland an die EM Der 22-jährige Elfinger spielt seit drei Jahren Quidditch und darf nun das erste Mal mit der Schweizer Nationalmannschaft an ein grosses Turnier reisen. Einblick in eine Randsportart. Michael Höchner Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Der Quidditch-Sportler Jonas Ackermann vertritt die Schweiz mit der Nati am Wochenende an der Europameisterschaft in Irland. Sandra Ardizzone

Am kommenden Wochenende findet im irischen Limerick die Quidditch-Europameisterschaft statt. Ebenfalls vertreten sein wird die Schweiz und mit ihr auch ein Aargauer. Der 22-jährige Jonas Ackermann aus Elfingen im Fricktal wird das erste Mal mit dem Nationalteam an ein grosses Turnier reisen.

Wie funktioniert eigentlich Quidditch? Quidditch ist eine gemischtgeschlechtliche Vollkörperkontaktsportart, bei welcher zwei Teams gegeneinander antreten. Die Spielenden laufen dabei mit "Besen" zwischen den Beinen herum und versuchen mit Volleybällen in einen der drei gegnerischen Ringe zu treffen. Keeper, welche vor den Ringen stehen, versuchen dies zu verhindern. Angriffe können auch durch das Tacklen oder das Abschiessen des Gegners mit Dodgebällen verhindert werden. Zusätzliche Punkte erhält jedes Team einmalig für das Erobern des "Schnatzes". Dieser wird verkörpert durch einen Unparteiischen, welchen es einzufangen gilt. Eine ausführlichere Erklärung findet sich im unten stehenden Video.

Erklärung-Video zu den Spielregeln beim Quidditch Youtube

Ein Fest der Zaubernden

An ein so grosses Turnier zu reisen und sich mit Teams aus anderen Ländern zu messen, ist ein unglaubliches Gefühl für den Aargauer. Ackermann freut sich vor allem auf die Zelebration dieser Randsportart mit Gleichgesinnten aus ganz Europa, lässt dabei aber das Kompetitive nicht ausser acht:

«Man merkt, wie alle zusammen Freude an dieser Sportart haben. Es ist kompetitiv, man will etwas erreichen und zeigt, was man kann. Aber es herrscht natürlich auch eine sehr freundschaftliche Stimmung.»

Im Gegensatz zu Ackermann sind viele seiner Teamkameradinnen und Kameraden nicht zum ersten Mal dabei. «Für viele ist es auch ein Wiedersehen mit alten Freunden aus anderen Ländern», erklärt er und zeigt seine Vorfreude: «Es wird ein grossartiges Event, da bin ich mir sicher.»

Seit 2019 spielt der Elfinger aktiv Quidditch. Sandra Ardizzone / SPO

Kleine Quidditch-Szene in der Schweiz

Quidditch als Randsport innerhalb des grossen Pools an Randsportarten in der Schweiz zu bezeichnen, ist sicherlich nicht falsch. In der Schweiz gibt es momentan nur drei aktive Teams und keinen Ligabetrieb. Die Teams verteilen sich auf die drei grossen Städte der Deutschschweiz: Basel, Bern und Zürich. Bei einem dieser drei Teams spielt auch Ackermann, nämlich den Turicum Thunderbirds aus Zürich.

Das der Elfinger zum Quidditch-Sport fand, war doch eher zufällig. «Ich habe Quidditch aus den Harry-Potter-Büchern gekannt, aber nie als Sport in der echten Welt wahrgenommen», so der 22-jährige. An einem Musik-Festival in Deutschland erfuhr er dann vom Sport und reiste kurz darauf an die Schweizer Meisterschaften in Basel, wo er auch die Thunderbirds kennenlernte und sich ihnen folglich anschloss.

Ackermann im Interview

«Wer will, der kann»

Wie bei jeder anderen Sportart in der Schweiz gibt es auch im Quidditch eine Dachorganisation: den Schweizerischen Quidditchverband. Dieser organisiert die Schweizer-Nati und stellt einen Headcoach, welcher die Trainings der Nationalmannschaft leitet. In den letzten drei Monaten fanden alle zwei Wochen Nati-Trainings statt.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten gibt es vor grossen Turnieren keine Selektionsverfahren, da schlichtweg zu wenige Spielerinnen und Spieler zur Verfügung stehen. «Es geht darum, dass wir überhaupt Leute finden, welche über die finanziellen Mittel verfügen und auch Zeit haben, um nach Irland zu reisen», erklärt Ackermann und beschreibt das Motto: «Wer will, kommt eigentlich mit.»

Zusammen mit der Schweizer-Nati reist Jonas Ackermann (rechts) an die EM in Limerick, Irland. Michelle Banderet Quidditch ist eine Vollkontaktsportart mit Elementen aus Handball, Rugby und Völkerball. Michelle Banderet Jedes Team tritt mit sieben Spielerinnen und Spielern an. Michelle Banderet Quidditch ist eine gemischtgeschlechtliche Sportart. Michelle Banderet Die Turicum Thunderbirds - das Team von Ackermann - schwört sich ein. Valerio Gardoni Für das erzielen von Punkten muss der Volleyball durch die Ringe geschossen werden. Valerio Gardoni Ackermann schaut sich nach Anspielstationen um. Matus Zosak Beim Spiel muss der Besen (Stock) immer zwischen den Beinen bleiben. Janika Angst / Aargauer Zeitung Die Thunderbirds im Angriff. Janika Angst Klatscher (links), Quaffle (rechts) und Schnatz (unten) sind die Spielgeräte im Quidditch. Sandra Ardizzone / SPO Wie in der Buchvorlage, erhält das Team, welches den Schnatz fängt zusätzliche Punkte. Sandra Ardizzone / SPO

Aussenseiter mit Überraschungspotenzial

An der Europameisterschaft in Limerick treten 20 Teams aufgeteilt in vier Gruppen an. Vom Verband aus gibt es keine grossen Zielsetzungen, da nach zwei Corona-Jahren ohnehin unklar ist, wo die Nati steht. «Ich hatte jetzt von den Nati-Trainings her das Gefühl, dass wir ein gutes Line-up haben und an diesem Turnier vielleicht auch ein wenig überraschen können», so Ackermann, «Das wird eine Herausforderung. Wir haben eine starke Gruppe, aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar.»

Ein grosses Turnier hat die Schweiz im Quidditch noch nie gewonnen und wird es mit aller grösster Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr nicht schaffen. Die Favoriten auf den Titelsieg sind die grossen Nationen, welche auch in anderen Sportarten regelmässig vorne mitmischen: Frankreich, Deutschland und England. Für Ackermann geht es aber ohnehin um viel mehr als den Gewinn des Titels, nämlich um Liebe und Freude für den Besensport.

