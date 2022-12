KSA-Finanzdebakel Was lief da alles schief? Gesundheitskommission macht Druck auf KSA und Regierungsrat

Die Gesundheitskommission hat sich mit dem Finanzhilfegesuch des Kantonsspital Aarau (KSA) befasst. Die Grossräte Severin Lüscher (Grüne) und Clemens Hochreuter (SVP) haben klare Erwartungen an den Regierungsrat. Sie wollen wissen, was alles schief gelaufen ist, und stellen vor allem den Entscheid für den teuren Neubau in Frage.